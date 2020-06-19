WWF попросила Потанина взять на себя ответственность за ЧП в Норильске

Организация обвинила «Норникель» в просчетах, которые привели к аварии, и предложила компании оплатить все расходы по восстановлению экосистем. Глава компании оценивал их в ₽10 млрд и уже заявлял, что «Норникель» готов их оплатить

Вид на полигон хранения загрязненного грунта на территории ТЭЦ-3 (Фото: МЧС РФ)

Представители Всемирного фонда дикой природы (WWF) России написали письмо в адрес «Норильского никеля» и его генерального директора Владимира Потанина, в котором призвали руководство компании взять на себя ответственность за разлив нефтепродуктов на ТЭЦ-3 в Норильске и незамедлительно обеспечить весь комплекс экстренных мер по ликвидации ущерба.

«Считаем, что в сложившейся ситуации руководство компании и лично вы должны взять на себя всю ответственность за произошедшую экологическую катастрофу и незамедлительно обеспечить весь комплекс экстренных мер по ликвидации ущерба и предотвращению подобных ситуаций в будущем за счет средств компании «Норильский никель», — говорится в открытом письме организации.

«Оценки ведущих экспертов однозначно показывают, что аварийный разлив на ТЭЦ-3 произошел из-за серьезных просчетов в системе корпоративного управления ГМК «Норильский никель» в части оценки экологических рисков и обеспечения экологической безопасности», — говорится в письме.

Представители WWF отметили, что ожидают от руководства компании максимально открытой позиции и информирования как о причинах и последствиях аварии, так и о принимаемых мерах. «Любая задержка в реагировании на разлив приводит к значительно большему ущербу и усложняет ликвидацию последствий», — считают природозащитники.