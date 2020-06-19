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Авария с топливом в Норильске ,  
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WWF попросила Потанина взять на себя ответственность за ЧП в Норильске

Организация обвинила «Норникель» в просчетах, которые привели к аварии, и предложила компании оплатить все расходы по восстановлению экосистем. Глава компании оценивал их в ₽10 млрд и уже заявлял, что «Норникель» готов их оплатить
Вид на полигон хранения загрязненного грунта на территории ТЭЦ-3
Вид на полигон хранения загрязненного грунта на территории ТЭЦ-3 (Фото: МЧС РФ)

Представители Всемирного фонда дикой природы (WWF) России написали письмо в адрес «Норильского никеля» и его генерального директора Владимира Потанина, в котором призвали руководство компании взять на себя ответственность за разлив нефтепродуктов на ТЭЦ-3 в Норильске и незамедлительно обеспечить весь комплекс экстренных мер по ликвидации ущерба.

«Считаем, что в сложившейся ситуации руководство компании и лично вы должны взять на себя всю ответственность за произошедшую экологическую катастрофу и незамедлительно обеспечить весь комплекс экстренных мер по ликвидации ущерба и предотвращению подобных ситуаций в будущем за счет средств компании «Норильский никель», — говорится в открытом письме организации.

«Оценки ведущих экспертов однозначно показывают, что аварийный разлив на ТЭЦ-3 произошел из-за серьезных просчетов в системе корпоративного управления ГМК «Норильский никель» в части оценки экологических рисков и обеспечения экологической безопасности», — говорится в письме.

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Представители WWF отметили, что ожидают от руководства компании максимально открытой позиции и информирования как о причинах и последствиях аварии, так и о принимаемых мерах. «Любая задержка в реагировании на разлив приводит к значительно большему ущербу и усложняет ликвидацию последствий», — считают природозащитники.

WWF попросила компанию:

  • В течение 30 дней представить общественности результаты расследования данного ЧС и меры предотвращения в будущем;
  • Взять все расходы по программе реабилитации и восстановления нарушенных экосистем;
  • Незамедлительно предоставить и опубликовать в открытом доступе действующий план по предупреждению и ликвидации разливов нефти (ЛРН) для критического анализа и подготовки рекомендаций для его переработки;
  • Провести гидрохимический и гидробиологический мониторинг для объективной оценки экологического ущерба, где особое внимание стоит уделить состоянию таймырской популяции дикого северного оленя и промысловых видов рыб;
  • Включить в среднесрочную бизнес-стратегию компании задачу по полному прекращению использования разных видов нефтяного топлива для энергетики и транспорта (большегрузные автомобили и суда) и переходу на сжиженный природный газ (СПГ).

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Кроме того, организация попросила «Норникель» проинформировать о принятых мерах, включая:

  • обеспечение безопасного хранения и предотвращение повторных утечек уже собранных нефтепродуктов, которые сейчас складируются на берегах реки Амбарная;
  • полную доочистку берегов загрязненных водоемов, а также грунта, куда попала часть разлившихся нефтепродуктов;
  • обеспечение вывоза собранных нефтепродуктов, исключающего возможность их попадания в окружающую среду.

Представитель «Норильского никеля» отказался комментировать РБК письмо WWF.

Экологический ущерб водным объектам в районе аварии на ТЭЦ-3 в Норильске теоретически может составить до 100 млрд руб., сообщил РБК проектный директор «Гринпис России» Владимир Чупров.

«Согласно приказу Минприроды № 89 от 2009 года об утверждении методики расчета экологического вреда водным объектам, есть специальная формула из базовых такс и коэффициентов. Базовая такса для разлива больше 5 тыс. тонн нефтепродуктов составляет 400 тыс. руб. за разлив 1 тонны, календарный коэффициент — 1,25, региональный — 1,23 и инфляционный — 2,578. Итого общий коэффициент составляет около четырех, он умножается на 0,4 млн руб. и 15 тыс. т, которые попали в реку. Получается около 24 млрд руб. по этим расчетам», — пояснил он.

Также Чупров упомянул коэффициенты бездействия, которые зависят от того, как долго не принимались меры по ликвидации разлива, — чем дольше происходило затягивание, тем выше коэффициент. «Если этот коэффициент составляет два, то ущерб насчитывает уже около 50 млрд руб. Вопрос в том, когда они поставили боны и какой коэффициент бездействия посчитает министр МПР Дмитрий Кобылкин», — уточнил он. Чупров не исключил, что этот коэффициент может быть выше, и тогда «бездействие будет дорого стоить».

«Представители Норникеля сказали, что изъяли из воды 90% дизельного топлива. Если Норникель это докажет, то всю сумму ущерба надо будет сокращать в десять раз — и Потанину вся история обойдется в пределах 2,5 млрд руб. по водной части, если не будет коэффициента бездействия», — добавил эксперт. Однако, по оценкам Чупрова, из 15 тыс. т вылитого дизеля можно будет собрать только 1,5 тыс., так как боны поставили только на второй день аварии или даже позже, а река, чья скорость явно превышает 1 км/час, успела вынести нефтепродукты в озеро Пясино за боновый рубеж.

Авария на ТЭЦ-3 в Норильске произошла 29 мая. Норильско-Таймырская энергетическая компания НТЭК («дочка» «Норникеля», которой принадлежит ТЭЦ) заявила, что причиной разлива 21 тыс. топлива из резервуара стали просевшие из-за таяния вечной мерзлоты сваи.

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Фото: Денис Кожевников / ТАСС

По данным Росприроднадзора, 6 тыс. т попало в грунт, а остальные 15 тыс. т — в водоемы. Загрязнены оказались реки Амбарная и Далдыкан, а также почти все их притоки. Общая площадь загрязнения составила 180 тыс. кв. м. По данному факту Следственный комитет возбудил четыре уголовных дела — по ч. 1 ст. 293 УК России (халатность) из-за несвоевременного информирования о чрезвычайной ситуации, а также по ст. 254 УК России (порча земли), ст. 246 УК России (нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ) и ст. 250 УК России (загрязнение вод). В рамках расследования были арестованы главный инженер ТЭЦ-3 Алексей Степанов, его заместитель Юрий Кузнецов, директор ТЭЦ-3 Павел Смирнов и начальник котлотурбинного цеха ТЭЦ-3 Вячеслав Старостин.

Позднее СК возбудил уголовное дело по ст. 293 УК РФ (халатность) в отношении главного государственного инспектора отдела государственного горного и общепромышленного надзора по Норильскому промрайону Енисейского управления Ростехнадзора Елены Новожиловой, а также мэра Норильска Рината Ахметчина по этой же статье.

Комментируя произошедшее, Владимир Потанин заявлял, что аварию было «сложно предвидеть», так как она произошла из-за внезапного проседания свай вследствие изменения состояния вечной мерзлоты. Последствия аварии Потанин пообещал устранить за счет компании, оценив возможные расходы в 10 млрд руб.

Авторы: Любовь Порываева, Михаил Юшков, Светлана Бурмистрова, Майя Бобенко
Теги: Норильск, разлив нефтепродуктов, «Норильский никель», Владимир Потанин, WWF
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