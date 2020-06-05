Потанин назвал Путину стоимость работ по устранению аварии в Норильске

«Про штрафы я не могу сказать, сколько насчитают, столько насчитают. Но расходы, думаю, 10 млрд и более», — ответил Потанин.
Глава «Норильского никеля» заверил президента, что компания выбирает при устранении последствий аварии не самые дешевые, а оптимальные с экологической точки зрения варианты.
«Профинансируем это полностью за счет компании, ни одного рубля бюджетных средств на это не уйдет», — добавил Потанин. «Это, безусловно, правильно», — ответил Путин.
Ранее российское отделение организации Greenpeace заявило, что экологический ущерб от разлива топлива в Норильске может составить — без учета ущерба почве и выбросов загрязняющих веществ в атмосферу — более 6 млрд руб. А позднее увеличило оценку до 10,2 млрд руб.
Разлив дизельного топлива на ТЭЦ-3 (принадлежит Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК) — «дочке» «Норникеля») произошел 29 мая. В результате около 21 тыс. т дизельного топлива оказалось в реках Далдыкан и Амбарная.
Операционный директор компании «Норникель» Сергей Дяченко назвал возможной причиной аварии на ТЭЦ-3 потерю прочности грунта. Он рассказал, что конструкция простояла 35 лет и регулярно проходила экспертизу, при этом в последний раз проверка проводилась в 2018 году и отклонений выявлено не было.
3 июня после совещания с участием Путина, на котором было предложено ввести в районе разлива топлива режим чрезвычайной ситуации федерального масштаба, Зиничев сообщил, что намерен лично отправиться в Норильск. На следующий день министр и губернатор Красноярского края Александр Усс прибыли на место ЧП.
В пятницу МЧС сообщило, что разлив нефтепродуктов в Норильске локализован и уже собрано более 200 т горюче-смазочных материалов. В сообщении МЧС о визите Зиничева в полевой лагерь группировки спасателей под Норильском говорится, что для расчистки грунта и реки задействованы сто спасателей, но в ближайшее время группировку планируется увеличить до 500 человек.