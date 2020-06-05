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Авария с топливом в Норильске ,  
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Потанин назвал Путину стоимость работ по устранению аварии в Норильске

Глава «Норильского никеля» Владимир Потанин заверил, что ни одного рубля бюджетных средств на устранение последствий разлива топлива не уйдет. Компания же может потратить 10 млрд руб. и более
Норникель GMKN ₽20 598 +2,99% Купить
Владимир Потанин
Владимир Потанин (Фото: Станислав Красильников / ТАСС)

Устранение последствий аварии с разливом топлива в Норильске обойдется минимум в 10 млрд руб. Об этом на совещании с президентом России Владимиром Путиным заявил глава «Норникеля» Владимир Потанин.

Президент во время совещания попросил Потанина сказать, во сколько можно оценить устранение последствий аварии.

«Выскажусь не как бизнесмен, а как человек, который за это переживает. Ну вот сколько нужно будет — столько и потратим», — сказал Потанин.

«Ну примерно, навскидку — какой порядок?» — уточнил Путин.

«Про штрафы я не могу сказать, сколько насчитают, столько насчитают. Но расходы, думаю, 10 млрд и более», — ответил Потанин.

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Фото: Морская спасательная служба

Глава «Норильского никеля» заверил президента, что компания выбирает при устранении последствий аварии не самые дешевые, а оптимальные с экологической точки зрения варианты.

«Профинансируем это полностью за счет компании, ни одного рубля бюджетных средств на это не уйдет», — добавил Потанин. «Это, безусловно, правильно», — ответил Путин.

Ранее российское отделение организации Greenpeace заявило, что экологический ущерб от разлива топлива в Норильске может составить — без учета ущерба почве и выбросов загрязняющих веществ в атмосферу — более 6 млрд руб. А позднее увеличило оценку до 10,2 млрд руб.

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Михаил Прохоров

Разлив дизельного топлива на ТЭЦ-3 (принадлежит Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК) — «дочке» «Норникеля») произошел 29 мая. В результате около 21 тыс. т дизельного топлива оказалось в реках Далдыкан и Амбарная.

Операционный директор компании «Норникель» Сергей Дяченко назвал возможной причиной аварии на ТЭЦ-3 потерю прочности грунта. Он рассказал, что конструкция простояла 35 лет и регулярно проходила экспертизу, при этом в последний раз проверка проводилась в 2018 году и отклонений выявлено не было.

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3 июня после совещания с участием Путина, на котором было предложено ввести в районе разлива топлива режим чрезвычайной ситуации федерального масштаба, Зиничев сообщил, что намерен лично отправиться в Норильск. На следующий день министр и губернатор Красноярского края Александр Усс прибыли на место ЧП.

В пятницу МЧС сообщило, что разлив нефтепродуктов в Норильске локализован и уже собрано более 200 т горюче-смазочных материалов. В сообщении МЧС о визите Зиничева в полевой лагерь группировки спасателей под Норильском говорится, что для расчистки грунта и реки задействованы сто спасателей, но в ближайшее время группировку планируется увеличить до 500 человек.

Автор: Евгений Калюков
Теги: Евгений Зиничев, МЧС, Норильск
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