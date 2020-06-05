Потанин назвал Путину стоимость работ по устранению аварии в Норильске

Глава «Норильского никеля» Владимир Потанин заверил, что ни одного рубля бюджетных средств на устранение последствий разлива топлива не уйдет. Компания же может потратить 10 млрд руб. и более

Владимир Потанин (Фото: Станислав Красильников / ТАСС)

Устранение последствий аварии с разливом топлива в Норильске обойдется минимум в 10 млрд руб. Об этом на совещании с президентом России Владимиром Путиным заявил глава «Норникеля» Владимир Потанин.

Президент во время совещания попросил Потанина сказать, во сколько можно оценить устранение последствий аварии.

«Выскажусь не как бизнесмен, а как человек, который за это переживает. Ну вот сколько нужно будет — столько и потратим», — сказал Потанин.

«Ну примерно, навскидку — какой порядок?» — уточнил Путин.