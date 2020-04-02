Как будет выглядеть экономика России к концу выходных. Мнение бизнеса

Финансы

Гарегин Тосунян, президент «Ассоциации российских банков»: «Позитивно это на банках не отразится, потому что начинают возникать проблемы с обслуживанием имеющихся кредитов и обслуживанием вкладов. Все равно в приоритете здоровье: сначала необходимо нормализовать ситуацию в сфере здоровья и потом уже думать об экономики. Ассоциация уже просила ЦБ о послаблениях по вопросам оценки качества кредитов, по которым задерживаются платежи, и создания дополнительных резервов. Важно, чтобы Банк России применил и другие смягчающие меры и не делал преференции крупнейшим банкам с госучастием, чтобы это были меры по поддержке всей системы».

«Основное негативное влияние на заемщиков оказывает не продление выходных как таковых, а общее снижение экономической активности, что уже приводит к снижению доходов предприятий малого бизнеса, а соответственно и к снижению доходов работающих в этих предприятиях сотрудников. Мы видим значительное увеличение количества заявок на реструктуризацию кредитных обязательств в этих сегментах бизнеса, которые мы рассматриваем в максимально сжатые сроки и по возможности идем навстречу клиентам», — сказали РБК в пресс-службе «Уралсиба». Банк планирует продолжать работу в режиме полной функциональности, при этом предоставление услуг максимально оказывается в дистанционном формате. «Мы продолжаем работать во всех регионах присутствия, хотя количество открытых отделений в каждом отдельном регионе будет регулироваться с учетом актуальных данных о клиентском потоке», -уточнили в банке.

Рестораны

У низкорентабельного бизнеса ресторанов и отелей нет запаса прочности на то, чтобы выдержать два или три месяца без выручки, но с затратами, в частности, на сохранение заработной платы, отмечает вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Вадим Прасов. «Далеко не все имеют финансовые возможности пережить эту историю и сохранить персонал при отсутствии выручки», — отмечает Прасов. У крупных компаний могут быть такие возможности, но часть предприятий малого и среднего бизнеса ждет закрытие или банкротство, считает эксперт.

Сейчас правительство рассматривает в качестве меры поддержки отрасли беспроцентные кредиты на выплату зарплат, «но это все же кредиты, которые надо будет возвращать, при этом непонятно, как долго продлится текущая ситуация», отмечает президент Федерации рестораторов и отельеров Игорь Бухаров. Сейчас отрасль сосредоточилась на тех мерах, которые позволят как-то существовать в текущей ситуации — например, часть предприятий готова брать кредиты, кто-то договаривается с крупнейшими интернет-ретейлерами, чтобы временно перевести к ним своих сотрудников, например, на позиции курьеров. Рестораны и отели могут работать во время кризиса, но отрасли важно понимать, как она потом будет из этого кризиса выходить, а в условиях «вчерашнего законодательства» это делать нельзя, для этого нужна новая экономическая политика, подчеркивает Бухаров.

Потребительские товары

Председатель совета директоров «Глория Джинс» Владимир Мельников не берется прогнозировать потери компании и отрасли от продления каникул. «Производства не работают, денежного потока у магазинов нет, но мы должны платить зарплату сотрудникам. В данной ситуации мы «крепостные» и должны подчиняться. Может быть наше правительство знает, где нам взять деньги?».

«Месяц карантинного режима, исходя из опыта других стран, может превратиться в два, два с половиной месяца. Все это время офлайн-магазины будут закрыты, а спрос на товары из сегмента фэшн в онлайне очень сузился — в онлайн перетекает спрос на товары первой необходимости. В сегменте онлайн-продаж мы уже просели на 50-60%. Кроме того, бизнес носит сезонный характер, а значит, когда будет снят карантин и нам нужно будет финансировать создание зимних коллекций, у бизнеса не будет средств на это», — говорит вице-президент ГК «Новард» (управляет сетью «Эконика») Сергей Саркисов.

По мнению Саркисова, государство обращая внимание на малый и средний бизнес, забывает, что есть крупный сетевой ритейл, партнерами которого также является малый бизнес, как в виде франшизы, так и оптовых закупок. Меры государственной поддержки, без которой мы не вытянем, должны распространяться на всех пострадавших участников рынка, уверен он.

Производители и поставщики товаров, которые должны, несмотря на ситуацию с карантином, ажиотажным спросом и динамикой валют, обеспечить бесперебойную поставку продуктов питания потребителям, уже сейчас перешли на круглосуточный режим работы или работают в две смены, отмечает исполнительный директор «Руспродсоюза» Дмитрий Востриков. По его словам, нагрузка на них постоянно возрастает не только из-за резко выросшего спроса, но также из-за дополнительных трудностей с пропусками и сбоями в работе поставщиков сырья и тары. В условиях продления режима самоизоляции до 30 апреля предприятиям пищевой промышленности просто необходимы меры поддержки, отмечает Востриков: например, это смягчение банковских кредитных ковенант при ухудшении финансовых показателей, налоговые каникулы, бесперебойное обеспечение сотрудников предприятий средствами индивидуальной защиты, решение всех вопросов, связанных с выдачей пропусков для транспортировки продовольствия, а также защиту от давления и штрафов со стороны торговых сетей.

Индустрия

«Северсталь»: «В текущей волатильной ситуации сложно давать какие-либо прогнозы. Сейчас как сталеплавильные, так и сталепрокатные мощности продолжают работают, дальнейшая ситуация будет зависеть от масштабов распространения COVID-19 в России. При этом финансовое положение компании устойчивое (нас одни из самых комфортных в отрасли долговых нагрузок, высокая маржа и низкие косты). Что касается CAPEX, мы не исключаем снижения инвестпрограммы в пределах заявленных ранее «гибких» 30-40%».

«Магнитогорский металлургический комбинат»: «Как компания заявляла ранее, критического влияния на реализацию продукции ММК на его основных рынках сбыта не наблюдается. При этом негативная ситуация с развитием пандемии уже отрицательно сказывается на деловой активности в мире и внутри страны. Тем не менее, на сегодняшний день группа не испытывает сложностей с поставками основных видов сырья, оборудования и запасных частей и продолжает держать на особом контроле все сырьевые ресурсы, отслеживая их как с учетом потребления в производстве, так и с учетом складских запасов».

«ФосАгро»: «На предприятиях созданы необходимые резервные запасы сырья, которые, в случае даже самых жестких ограничительных ситуаций, позволят в течение двух недель обеспечивать производство удобрений для выполнения текущих поставок продукции на внутренний рынок. В связи с их значимостью для обеспечения продовольственной безопасности страны разработаны производственные регламенты на случай любого развития эпидемиологической ситуации»

Фитнес

Ольга Киселева, президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии России: «Ранее мы оценивали, что потери за месяц простоя всей отрасли, в среднем — 8-10 млрд руб., но сейчас ни у кого продаж нет. Продление выходных за счет бизнеса — это самая сложная история для нас, ведь работодатель ответственен за выплату зарплаты сотрудников, а этих денег нет. Беспроцентные кредиты, хоть и снимают на какое-то время социальную напряженность, только отодвинут ситуацию коллапса, до момента, когда их нужно будет вернуть. Когда фитнес-клубы откроются вновь, клиенты не придут сразу покупать карты из-за своей личной финансовой ситуации, а кто-то будет обращаться за возвратом стоимости карт. Думаю, мы потеряем индустрию, около 60-70% бизнесов не выживут».

Кино

Олег Березин, председатель Ассоциации владельцев кинотеатров, считает, что даже если режим самоизоляции снимут в конце апреля, кинотеатры не начнут работать раньше июля-августа: «После снятия карантина сначала начнут оживать торговые центры, а кинотеатры смогут открыться только когда появится достаточное количество релизов, а далеко не каждая кинокомпания захочет ставить свой фильм первым — все будут ждать, пока экономика придет в себя». По мнению Березина, на данный момент потери всех кинотеатров России можно оценить в 15 млрд руб. — после снятия режима самоизоляции соскучившиеся по кино россияне компенсируют часть потерь кинотеатров, надеется он. Однако эту оценку он считает оптимистичной.

Выставочный бизнес

Исполнительный директор Союза выставочных застройщиков Андрей Амбарцумян считает, что продление нерабочих дней хуже индустрии вряд ли сделает — выручка в течении двух последних месяцев «уже по факту равна нулю». По его словам, в такой ситуации, без поддержки правительства, нет понимания, как платить 20 тыс. работникам отрасли обещанную президентом зарплату. «Решения должны идти на опережение, а не вдогонку: сейчас нашу отрасль могут спасти только субсидии», считает собеседник РБК.

Торговая недвижимость

Булат Шакиров, президент Российского совета торговых центров: «По нашим подсчетам каждый торговый центр теряет из-за дня простоя около 50 млн рублей. Соответственно, если две тысячи торговых центров, которые уже приостановили деятельность, не будут работать еще месяц, то общие потери могут составить 3 трлн рублей. В отрасли по нашим оценкам занято около 10 млн человек. Ни у одного торгового центра не хватит подушки безопасности, чтобы платить людям зарплаты весь месяц.

Думаю, начнется массовая волна банкротств, увольнений и десятки миллионов людей останутся без работы и без денег. Это при том, что мы активно просили две меры господдерки — отмену всех налогов и отмену платежей банкам, чтобы наши финансовые ресурсы пустить в первую очередь на выплаты и на поддержку сотрудников. На сегодня не принято ни одной меры. Если будут приняты эти две меры, мы хотя бы доживем до конца апреля без подобных потрясений. Если нет, мы увидим покинутые объекты, которые разграбляются потому что люди не получают средства и вынуждены искать себе источники пропитания. Не хотелось бы увидеть этот апокалиптический сценарий, но пока, к сожалению, даже по сравнению с другими странами наше правительство бездействует».

Глава ассоциации российский разработчиков и производителей электроники Иван Покровский заявил РБК, что решение президента было ожидаемым многими компаниями. «После апреля начинаются майские праздники, в этот период тоже непонятно, можно ли будет восстановить работу. Поэтому большинство компаний закладывали, что полностью восстановить работу можно будет с середины мая».

По его словам, во многих компаниях настроения, близкие к паническим. «Где-то треть компаний не знают, как пережить этот период простоя. Другие две трети видят выход в том, чтобы добиться разрешения на частичное возобновление работы самых необходимых организаций», — считает он. «Если разрешение получить не удастся, то вся страна очень быстро столкнется с аварийными ситуациями. Оборудование независимо от эпидемиологической ситуации имеет свойство выходить из строя, и даже на уровне элементарных замен оборудования или ремонта необходимы поставки. И тогда разрешения в любом случае придется выдавать, но уже в другом режиме и с большими потерями для всех», — подчеркнул Покровский. Он также добавил, что сейчас многие компании продолжают работать, принимая на себя все риски штрафных санкций. «Некоторые предприятия, которые решили не рисковать и не выходить на работу, столкнулись с ситуацией, что заказчики из других отраслей, которые относятся к непрерывному производству, сразу призывают их к выполнению обязательств», — заключил он.

Президент НП «Руссофт» Валентин Макаров напоминает, что

ИТ-компании считаются непрерывными производствами, им разрешена работа в удаленном режиме, поэтому сильного удара для членов «Руссофт» (входят 1 °C, Mail.Ru Cloud Solutions, Astra Linux и другие) не предвидится. «В среднем у компаний есть денежный запас на месяц-полтора, это время они могут работать, не начиная сокращать сотрудников», — отмечает он.

Туризм

Туристическая отрасль сейчас «стоит вне зависимости о того, будет апрель рабочим или нерабочим месяцем», констатирует пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина. «Никаких продаж нет, авиасообщение со всем миром закрыто, российские курорты закрыты, так как отелям и гостиницам до 1 июня запрещено принимать постояльцев», при этом, по словам Тюриной, «обескураживает», что в текущей ситуации власти требуют еще месяц платить зарплату сотрудникам, которые не работают.

Часть сотрудников, которые работали в офисах, сейчас работают удаленно — от туристов поступает много заявлений на аннуляцию и перенос туров, отмечает исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе. По ее словам, банкротства туроператоров «пока не начнутся», но как «без внятной поддержки сохранить персонал, о чем постоянно говорят власти, не очень понятно».