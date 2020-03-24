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Пандемия коронавируса ,  
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Владельцы торговых центров предупредили о возможном дефолте на ₽1 трлн

Собственники торговых центров попросили премьера Михаила Мишустина поддержать их в условиях спада количества посетителей из-за COVID-19. Они утверждают, что без госсподдержки возникнет риск дефолта перед банками на сумму ₽1 трлн
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Российский совет торговых центров (РСТЦ) обратился к председателю правительства Михаилу Мишустину с предложениями о государственной поддержке отрасли торговой недвижимости. Обращение есть в распоряжении РБК, оно направлено премьеру 24 марта.

По данным РСТЦ, в торговых центрах России находится 30 тыс. кв. м арендных площадей, где работают не менее 1 млн человек по всей стране. Большинство торговых центров закредитовано, поскольку их строительство шло с привлечением банковского финансирования. Из-за снижения посетительских потоков и падения выручки арендаторов возникает риск дефолта по этим кредитам на сумму около 1 трлн руб., говорится в обращении.

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«Учитывая, что в большинстве случаев арендная плата рассчитывается в виде процента от оборота размещаемых на территории торговых центров предприятий, мы с уверенностью прогнозируем, что в ближайшее время платежеспособность торговых центров резко снизится», — отмечается в письме РСТЦ.

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Чтобы избежать дефолтов, владельцы торговых центров предлагают включить их отрасль в план поддержки экономики в условиях распространения новой коронавирусной инфекции, который был утвержден 17 марта. В частности, в обращении предложены следующие меры поддержки:

  • субсидирование процентных ставок по действующим кредитам в размере не менее 4%;
  • трехмесячная отсрочка уплаты НДС и налога на прибыль с возможностью продления отсрочки до 31 января 2021 года;
  • временная отмена земельного налога и налога на имущество;
  • временная отмена арендных платежей за земельные участки в госсобственности.

Перечисленные меры предлагается ввести как минимум до конца текущего года. По мнению авторов обращения, эти меры позволят сохранить инфраструктуру обеспечения повседневных потребностей населения.

В РСТЦ входят крупные собственники торговой недвижимости в России, в том числе компании ENKA TC, PPF Real Estate, Malltech, IKEA, SRV и другие компании.

Посещаемость торговых центров на фоне распространения коронавирусной инфекции начала снижаться уже в феврале, когда, несмотря на предпраздничные недели перед 23 февраля и 8 марта, трафик посетителей в торговых центрах Москвы упал на 9–10% в годовом исчислении. В последние выходные, 21–22 марта, в Москве трафик был уже на 28% меньше показателей прошлого года.

Ранее письма о поддержке своих отраслей направляли Мишустину также крупнейшие ассоциации производителей и поставщиков продуктов, Международная ассоциация аэропортов, региональные операторы в сфере обращения с отходами и производители коммунальной техники, Ассоциация продюсеров кино и телевидения и другие профессиональные объединения.

Автор: Надежда Федорова
Теги: пандемия, торговые центры, дефолт
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