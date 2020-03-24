Владельцы торговых центров предупредили о возможном дефолте на ₽1 трлн

Собственники торговых центров попросили премьера Михаила Мишустина поддержать их в условиях спада количества посетителей из-за COVID-19. Они утверждают, что без госсподдержки возникнет риск дефолта перед банками на сумму ₽1 трлн

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Российский совет торговых центров (РСТЦ) обратился к председателю правительства Михаилу Мишустину с предложениями о государственной поддержке отрасли торговой недвижимости. Обращение есть в распоряжении РБК, оно направлено премьеру 24 марта.

По данным РСТЦ, в торговых центрах России находится 30 тыс. кв. м арендных площадей, где работают не менее 1 млн человек по всей стране. Большинство торговых центров закредитовано, поскольку их строительство шло с привлечением банковского финансирования. Из-за снижения посетительских потоков и падения выручки арендаторов возникает риск дефолта по этим кредитам на сумму около 1 трлн руб., говорится в обращении.

«Учитывая, что в большинстве случаев арендная плата рассчитывается в виде процента от оборота размещаемых на территории торговых центров предприятий, мы с уверенностью прогнозируем, что в ближайшее время платежеспособность торговых центров резко снизится», — отмечается в письме РСТЦ.