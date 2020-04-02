Роспотребнадзор посоветовал не запасаться продуктами в условиях пандемии

На фоне ситуации с коронавирусом не следует делать запасы и приобретать продукты впрок, так как продовольственные магазины работают в постоянном режиме и поддерживают неснижаемый объем основных продуктов питания, говорится в рекомендации Роспотребнадзора, опубликованной на сайте ведомства.

«В просроченных крупах, орехах, сухофруктах могут завестись амбарные вредители (пищевая моль и др.) и нанести вред здоровью», — отметили в Роспотребнадзоре.

В ведомстве посоветовали уточнить, какие продукты уже есть дома и составить список с учетом рекомендуемых суточных норм потребления, соблюдая принципы сбалансированного рациона.

Как сообщили в Роспотребнадзоре, сначала стоит выбрать продукты, которые хранятся при комнатной температуре, скоропортящиеся товары из холодильников и морозильных камер следует взять в последнюю очередь. Кроме того, лучше отдать предпочтение упакованным продуктам и внимательно изучить состав и сроки годности продуктов.