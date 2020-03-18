Организаторы выставок и конгрессов оценили свои убытки в 50 млрд руб.

Ассоциации, объединяющие организаторов выставок и конгрессов, а также их подрядчиков 16 марта 2020 года направили письмо премьеру Михаилу Мишустину с просьбой поддержать отрасль. Копию письма РБК предоставил исполнительный директор Союза выставочных застройщиков Андрей Амбарцумян. Вместе с ним в правительство обратились руководители Российского союза выставок и ярмарок, Национальной ассоциации организаторов мероприятий, Национального конгресс-бюро. Кроме того, подпись под письмом поставили президент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин и президент общественной̆ организации «Деловая Россия» Павел Титов.

В своем письме организаторы выставок и конгрессов приводят свою оценку потерь отрасли от запрета на проведение массовых мероприятий и ограничений поездок — более 50 млрд руб. Компании, по мнению авторов письма, будут вынужденны сократить более 140 тысяч постоянных и временных рабочих мест. Из-за распространением коронавирусной инфекции уже отменены многие мероприятия, в том числе Петербургский международный экономический форум. В ближайшее время из-за наложенных ограничений будут отменены или перенесены более 300 выставок и конгрессов с общим числом участников не менее 3 млн человек.

Организаторы выставок и конгрессов попросили правительство рассмотреть предложенные ими меры поддержки. Среди них возмещение потерь по госконтрактам, предоставление временных льгот по налогам, включая снижение ставки НДС для компаний отрасли до 10%, отсрочка по уплате налога на прибыль