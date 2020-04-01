Ростуризм отчитался о возвращении почти всех организованных туристов

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Большинство россиян, которые находились за рубежом по линии туроператоров, вернулись на территорию России. Сейчас за границей остаются 109 организованных туристов. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Ростуризма.

В ведомстве отметили, что за минувшие две недели в Россию из 43 стран вернулись около 160 тыс. человек, которые были клиентами туроператоров. Большинство из них приехали из Юго-Восточной Азии, стран Карибского бассейна и Турции. «Остальные туристы, если дата их вылета приходилась на более поздний срок, вернулись более ранними рейсами по договоренности с туроператорами», — говорится в сообщении.

Чуть более 100 клиентов туроператоров по-прежнему находятся за границей по двум причинах: либо они ожидают вылета из стран, где ограничено авиасообщение, либо туристы (32 человека) все еще находятся в круизах, которые завершают маршруты в апреле.

Ростуризм отмечает, что в разных странах мира все еще остается большое число россиян, включая туристов, самостоятельно организовавших поездки за рубеж. «Их возвращением занимается Росавиация и МИД России при участии Ростуризма», — уточняется в сообщении.