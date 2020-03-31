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Пандемия коронавируса ,  
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В России временно закрылись почти 40% всех торговых точек

В России приостановили работу 37% всех торговых точек. В Москве, которая раньше всех начала вводить ограничения из-за коронавируса, закрыто больше — 73% таких организаций. Не изменилось только количество работающих алкомаркетов.
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

В России временно приостановили работу 37% торговых точек, подсчитали в ИT-компании «Эвотор» (данные есть в распоряжении РБК). В компании проанализировали активность торговых точек по состоянию на 30 марта 2020 года и сравнили их с активностью в феврале 2020 года. Исследование основано на данных по операциям более 620 тыс. онлайн-касс в России.

Ограничение передвижения в Москве и Подмосковье. Главное
Политика

Кто остановил работу

  • Среди непродовольственных магазинов больше всего пострадали магазины одежды: в этой категории приостановили работу 85% таких торговых точек. Также закрылись 78% цветочных лавок, 75% магазинов электроники.
  • Перестали работать 71% фитнес-центров и 65% гостиниц.
  • Остановили работу около 65% столовых и 42% кафе и ресторанов. Часть заведений общепита продолжили работать, доставляя блюда на дом.
  • Временно закрылись около 25% супер- и минимаркетов, пекарен и зоомагазинов. Эти торговые точки могли продолжить работу, но остановили ее из-за снижения потока покупателей, болезни сотрудников или сложностей с поставками, полагают в «Эвоторе».
  • Количество работающих магазинов алкоголя не изменилось.
  • Среди регионов наибольшая доля закрытых магазинов — 73% — пришлась на Москву. В Санкт-Петербурге перестали работать 58% торговых организаций.
  • По федеральным округам наибольшая доля закрытий также в Центральном округе (46% торговых точек). В Северо-Западном перестали работать 43% магазинов, Уральском ― 39%, Приволжском ― 36%, Южном ― 34%, Сибирском и Дальневосточном ― 27%.

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Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
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В марте власти регионов России ввели на своих территориях режим повышенной готовности из-за угрозы распространения нового коронавируса. В рамках этого режима власти постепенно вводили ограничения на работу предприятий из сферы торговли и услуг.

После того как текущая неделя была объявлена нерабочей, регионы начали вводить дополнительные ограничения на работу магазинов, кафе и ресторанов. Оставаться открытыми могут только продовольственные магазины, аптеки, банки и магазины с товарами первой необходимости. В результате к субботе в Москве закрылись более 40 тыс. магазинов и 14,9 тыс. предприятий общественного питания, сообщал мэр Москвы Сергей Собянин.

Залы для посетителей в заведениях общепита и непродовольственных магазинах должны быть закрыты, но они могут доставлять свою продукцию на дом. На этой неделе большинство регионов ввели ограничения на передвижения людей, обязав или рекомендовав гражданам не выходить из дома без крайней необходимости. Покинуть квартиру можно, например, чтобы пойти в продуктовый магазин рядом с домом.

Авторы: Анна Левинская, Надежда Федорова
Теги: ретейл, магазины, пандемия
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