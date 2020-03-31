В России временно закрылись почти 40% всех торговых точек
В России временно приостановили работу 37% торговых точек, подсчитали в ИT-компании «Эвотор» (данные есть в распоряжении РБК). В компании проанализировали активность торговых точек по состоянию на 30 марта 2020 года и сравнили их с активностью в феврале 2020 года. Исследование основано на данных по операциям более 620 тыс. онлайн-касс в России.
Кто остановил работу
- Среди непродовольственных магазинов больше всего пострадали магазины одежды: в этой категории приостановили работу 85% таких торговых точек. Также закрылись 78% цветочных лавок, 75% магазинов электроники.
- Перестали работать 71% фитнес-центров и 65% гостиниц.
- Остановили работу около 65% столовых и 42% кафе и ресторанов. Часть заведений общепита продолжили работать, доставляя блюда на дом.
- Временно закрылись около 25% супер- и минимаркетов, пекарен и зоомагазинов. Эти торговые точки могли продолжить работу, но остановили ее из-за снижения потока покупателей, болезни сотрудников или сложностей с поставками, полагают в «Эвоторе».
- Количество работающих магазинов алкоголя не изменилось.
- Среди регионов наибольшая доля закрытых магазинов — 73% — пришлась на Москву. В Санкт-Петербурге перестали работать 58% торговых организаций.
- По федеральным округам наибольшая доля закрытий также в Центральном округе (46% торговых точек). В Северо-Западном перестали работать 43% магазинов, Уральском ― 39%, Приволжском ― 36%, Южном ― 34%, Сибирском и Дальневосточном ― 27%.
Роспотребнадзор, mos.ru