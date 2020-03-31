В России временно закрылись почти 40% всех торговых точек

В марте власти регионов России ввели на своих территориях режим повышенной готовности из-за угрозы распространения нового коронавируса. В рамках этого режима власти постепенно вводили ограничения на работу предприятий из сферы торговли и услуг.

После того как текущая неделя была объявлена нерабочей, регионы начали вводить дополнительные ограничения на работу магазинов, кафе и ресторанов. Оставаться открытыми могут только продовольственные магазины, аптеки, банки и магазины с товарами первой необходимости. В результате к субботе в Москве закрылись более 40 тыс. магазинов и 14,9 тыс. предприятий общественного питания, сообщал мэр Москвы Сергей Собянин.

Залы для посетителей в заведениях общепита и непродовольственных магазинах должны быть закрыты, но они могут доставлять свою продукцию на дом. На этой неделе большинство регионов ввели ограничения на передвижения людей, обязав или рекомендовав гражданам не выходить из дома без крайней необходимости. Покинуть квартиру можно, например, чтобы пойти в продуктовый магазин рядом с домом.