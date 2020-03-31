Большинство россиян оказались без сбережений в кризис

Россия — страна достаточно бедная, и у большей части населения нет финансовой возможности откладывать деньги, отметил главный экономист рейтингового агентства «Эксперт РА», доцент экономического факультета МГУ им. Ломоносова Антон Табах. Сейчас нужно быстро разворачивать программы поддержки населения для тех, кто в первую очередь пострадает от кризиса, считает он. Кроме повышения размера пособия по безработице, предложенного властями Москвы и Подмосковья, необходимы дополнительные меры. «Это действительно проблема — то, что у нас способность прожить за счет сбережений особенно в бедном и низшем среднем классе не очень большая», — пояснил экономист.

Каждая пятая компания в России уже сообщила, что намерена урезать зарплаты сотрудникам, чтобы противостоять шокам падения курса рубля и карантинных ограничений из-за коронавируса, показал мартовский опрос Центра стратегических разработок.

В опросе по заказу СК «Росгосстрах Жизнь» и банка «Открытие» приняли участие 1,5 тыс. респондентов из всех федеральных округов. Большинство опрошенных проживают в Центральном (22,3%) и Приволжском ФО (20,2%). Наименьшее количество опрошенных составили жители Москвы (4,3%) и Санкт-Петербурга (2,7%). Большая часть респондентов (56,8%) имеет доход до 25 тыс. руб. На доход в диапазоне от 25 тыс. до 50 тыс. руб. живут 26,8% участников, 7,6% располагают доходом от 50 тыс. до 100 тыс. руб. Наименьшую долю составили опрошенные с доходом более 100 тыс. руб. — 1,8%. Результаты исследования совпадают с итогами опроса лаборатории Левада-центра (Levada Lab), согласно которым 65% российских семей не имеют никаких сбережений. Опрос Levada Lab был проведен в апреле 2019 года.

На какой срок хватит накоплений

Каждый третий респондент (36,4%) сообщил, что у него есть накопления. Наибольшая доля из них (45%) располагает средствами, которых хватит на срок от двух до шести месяцев в случае внезапной потери ежемесячного дохода.

Сбережений 21,2% респондентов будет достаточно, чтобы прожить максимум месяц.

Наименьшая доля россиян обладает финансовой подушкой, которая позволит финансировать расходы от трех до пяти лет (3,6%) или более пяти лет (4,3%).

О наличии сбережений сообщили 70% респондентов, живущих в Мурманской области, но никто из них не сможет прожить на эти средства более года. В тройку регионов с наибольшей долей респондентов с накоплениями также вошли Санкт-Петербург (60%) и Москва (54,5%). Наименьшая доля зафиксирована в Забайкальском крае (всего 9%), Бурятии (19%) и Волгоградской области (20,5%).

Финансовая подушка только на 63 дня

В случае потери основного источника дохода 42% россиян смогут оплачивать все необходимые расходы без займов у близких и оформления кредитов в течение одного месяца, показало исследование аналитического центра НАФИ (есть у РБК). Четверть (26%) респондентов — менее трех месяцев. В среднем при потере работы накоплений россиян хватит на 63 дня, следует из результатов опроса.

Исследование было проведено по репрезентативной выборке путем как личного, так и телефонного опроса.

Лучше всего ситуация с финансовыми подушками у жителей российских столиц: накоплений при потере работы в среднем хватит на 83 дня, а доля тех, кому сбережений хватит меньше чем на месяц, составляет 29%. Наиболее сложная ситуация в селах: накоплений хватит в среднем на 53 дня, а почти половина жителей сельской местности (47%) смогут прожить на свои сбережения меньше месяца.

У россиян, проживающих с партнером, подушки безопасности хватит на больший срок, чем у россиян, которые живут одни: 66 против 58 дней.

Чем больше детей в семье, тем меньше срок, на который хватит накоплений в случае потери работы родителей. Для россиян, проживающих с одним ребенком, среднее число дней, на которое хватит накоплений, — 65, с двумя — 62, с тремя — 52.

Результаты исследования показывают, что большинство россиян не делали сбережений и не имеют необходимой финансовой подушки безопасности на случай потери работы, констатирует руководитель направления социально-экономических исследований Аналитического центра НАФИ Елена Никишова.

Удар по накоплениям

Самый распространенный способ хранения накоплений — банковский рублевый счет, следует из результатов опроса. Более половины участников (57,3%) указали, что предпочитают хранить накопления на банковском депозите в рублях. 22,1% респондентов хранят накопления дома в рублях. Валютные банковские вклады имеют только 7,5%, а наименьшая доля опрошенных (4,7%) оказалась среди тех, кто хранит сбережения дома в валюте.

Каждый пятый участник опроса считает, что достаточным для спокойной жизни накоплением является сумма от 600 тыс. до 1 млн руб.

Президент Владимир Путин в обращении к россиянам 25 марта из-за ситуации с коронавирусом объявил, что в России будет введен новый вид налога с населения — на доход от банковских вкладов. С 2021 года начисления по процентам по банковским депозитам будут облагаться НДФЛ (13%), если размер самого вклада превышает 1 млн руб. Налогом не будут облагаться изменения суммы вклада, вызванные курсовыми колебаниями. «Для вкладов в иностранной валюте сумма процентов будет пересчитываться по курсу ЦБ за каждый день отдельно», — объяснил министр финансов Антон Силуанов.

Увеличение налоговой нагрузки на граждан может принести в бюджет дополнительно около 100 млрд руб. ежегодно, оценивала главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова. Совокупный налог с вкладов более 1 млн руб. может составить около 110 млрд руб. в год, привел схожую оценку управляющий директор рейтингового агентства НКР Александр Проклов.

По данным банков на 1 марта 2020 года, объем денежных средств, которые физлица, включая ИП (вкладчик, имеющий счета в двух банках, учитывается дважды), имеют на банковских счетах, составляет 31,47 трлн руб., сообщило АСВ (отчетность предоставляется Банком России) Количество счетов с остатками более 1 млн руб. составляет 5,9 млн (1% от количества всех счетов). Общий объем средств на счетах, имеющих остатки свыше 1 млн руб., — 17,95 трлн руб., сообщили в АСВ, то есть их доля в денежном выражении достигает 57% от суммы всех счетов.

Комфортный уровень дохода

Каждый третий участник опроса (32,9%) считает, что ежемесячный доход для комфортной жизни должен составлять от 31 тыс. до 50 тыс. руб. По итогам 2019 года среднедушевой доход россиян, по данным Росстата, — 35,2 тыс. руб. в месяц.

Реальные располагаемые денежные доходы населения России по итогам 2019 года выросли на 0,8%, но таких темпов прироста недостаточно для компенсации трехлетнего снижения. Доходы населения беспрерывно падали с 2014 по 2017 год, в 2018 году показали околонулевой рост (+0,1%). Из-за глубокого падения в предыдущие годы реальные доходы граждан по итогам прошлого года остаются ниже уровня 2014 года на 7,5%. В первом квартале 2020 года реальные доходы россиян снова вернутся к падению, уверена директор Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Татьяна Малева. Ухудшение экономической ситуации, падение доходов приведут к росту уровня бедности уже в начале года, добавила она.