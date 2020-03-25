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Москвичи начали скупать спортинвентарь после закрытия фитнес-клубов

Приостановка в столице работы фитнес-клубов и бассейнов, а также режим удаленной работы спровоцировали рост продаж спортивного инвентаря. Только в Москве такие покупки выросли на треть
Фото: Андрей Аркуша / Global Look Press

На прошлой неделе продажи домашнего спортивного инвентаря выросли на 33% в Москве и на 6,5% в целом по России, сообщил крупнейший оператор фискальных данных ИТ-компания «Платформа ОФД». По просьбе РБК оператор сравнил средние чеки и продажи категории товаров для спорта и ЗОЖ с 16 по 22 марта 2020 года с аналогичной неделей прошлого года.

Среди товаров в топе потребительских покупок, по данным «Платформы ОФД», также были кроссовки и спортивная одежда, в том числе куртки и толстовки.

В Москве средний чек на минувшей неделе в категории спортивных товаров по сравнению с аналогичным периодом 2019 года вырос на 32%, до 6,9 тыс. руб., по всей стране — только на 15%, почти до 5 тыс. руб., приводят данные аналитики «Платформы ОФД».

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Сеть «Спортмастер» — крупнейший спортивный ретейлер России — зафиксировала наибольший спрос 22 марта, сообщил управляющий делами группы Сергей Агибалов. По его словам, у покупателей высокий интерес к тренажерам, лентам, резинкам и мячикам — всем товарам, с которыми можно заниматься спортом в домашних условиях. «Этот всплеск спроса начался сразу, как только закрылись фитнес-клубы, и мы стараемся поддерживать в магазинах необходимый ассортимент», — уточнил Агибалов. Рост продаж топ-менеджер оценить пока не взялся, объяснив, что резкий скачок продаж произошел буквально несколько дней назад.

В рамках борьбы с распространением эпидемии коронавируса до особого распоряжения управление Роспотребнадзора по Москве с 21 марта запретило доступ посетителей в бассейны, фитнес-центры и на другие спортивные объекты, которые посещают большое количество людей. В Москве на прошлой неделе был введен режим свободного посещения школ до ухода на каникулы, которые должны продлиться с 23 марта по 12 апреля.

С 26 марта временно также будут закрыты бассейны и фитнес-центры в Санкт-Петербурге.

Потребители активно искали спортивный инвентарь и на онлайн-площадках. На сервисе объявлений «Юла», как сообщил его представитель, 22 марта продажи товаров для фитнеса выросли на 20% по сравнению с субботой и на 18% по сравнению со средним показателем предыдущей недели.

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Больше всего на «Юле» вырос интерес к утяжелителям, рост поисковых запросов составил 79% по сравнению с 21 марта, эспандерам (+70%) и степперам (+47%). В целом по Москве и Московской области на «Юле» количество просмотров товаров в категории «Тренажеры и фитнес» в воскресенье 22 марта выросло на 29% по сравнению с 21 марта.

С 14 марта средненедельные продажи атрибутики для домашних тренировок на Ozon находятся на уровне показателей 23 февраля и 8 марта и в два раза превышают стандартные для этого сезона, уточнила заместитель гендиректора Ozon Мария Заикина.

У крупнейшего в России онлайн-ретейлера Wildberries пик спроса на спортивный инвентарь пришелся на 22 марта, покупатели заказали около 940 тыс. позиций, что примерно в полтора раза больше средних значений для категории, сообщил представитель компании. Наибольшей популярностью у покупателей с 21 по 23 марта пользовались массажные ролики — сумма заказов выросла на 206% по сравнению с 14–16 марта, спортивные скамьи (+200%), гири (+141%), ролики для пресса (+98%), гантели (+82%) и бодибары (+74%).

Среди товаров в топе потребительских покупок, по данным «Платформы ОФД», также были кроссовки и спортивная одежда, в том числе куртки и толстовки.

Автор: Анна Левинская
Теги: спорт, ретейл, онлайн-ретейл, рост продаж
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