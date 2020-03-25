Москвичи начали скупать спортинвентарь после закрытия фитнес-клубов

Приостановка в столице работы фитнес-клубов и бассейнов, а также режим удаленной работы спровоцировали рост продаж спортивного инвентаря. Только в Москве такие покупки выросли на треть

Фото: Андрей Аркуша / Global Look Press

На прошлой неделе продажи домашнего спортивного инвентаря выросли на 33% в Москве и на 6,5% в целом по России, сообщил крупнейший оператор фискальных данных ИТ-компания «Платформа ОФД». По просьбе РБК оператор сравнил средние чеки и продажи категории товаров для спорта и ЗОЖ с 16 по 22 марта 2020 года с аналогичной неделей прошлого года.

Среди товаров в топе потребительских покупок, по данным «Платформы ОФД», также были кроссовки и спортивная одежда, в том числе куртки и толстовки.

В Москве средний чек на минувшей неделе в категории спортивных товаров по сравнению с аналогичным периодом 2019 года вырос на 32%, до 6,9 тыс. руб., по всей стране — только на 15%, почти до 5 тыс. руб., приводят данные аналитики «Платформы ОФД».

Сеть «Спортмастер» — крупнейший спортивный ретейлер России — зафиксировала наибольший спрос 22 марта, сообщил управляющий делами группы Сергей Агибалов. По его словам, у покупателей высокий интерес к тренажерам, лентам, резинкам и мячикам — всем товарам, с которыми можно заниматься спортом в домашних условиях. «Этот всплеск спроса начался сразу, как только закрылись фитнес-клубы, и мы стараемся поддерживать в магазинах необходимый ассортимент», — уточнил Агибалов. Рост продаж топ-менеджер оценить пока не взялся, объяснив, что резкий скачок продаж произошел буквально несколько дней назад.