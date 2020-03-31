Экономисты оценили падение деловой активности в России из-за карантина

Экономическая активность в России упала на 16% из-за ограничений в связи с пандемией коронавируса. Такую оценку предложили в Центре макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования на основе данных об энергопотреблении

Фото: Андрей Любимов / РБК

В отсутствие оперативных сообщений властей об экономических индикаторах на фоне пандемии коронавируса экономисты начали анализировать косвенные индикаторы падения экономической активности. Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) получил оценки снижения экономической активности в первый день режима самоизоляции в нескольких регионах и в первый день нерабочей недели по всей стране.

ЦМАКП рассматривает оперативные данные об интенсивности энергопотребления, публикуемые «Системным оператором Единой энергетической системы» (СО ЕЭС). По оценкам аналитического центра (есть у РБК), по России в целом энергопотребление снизилось на 10% (по состоянию на 14:00 мск относительно уровня недельной давности), с поправкой на температуру — на 8%.

По состоянию на 19:00 мск 30 марта мощность потребления энергии в России была на 8% ниже, чем на то же время неделю назад, показывают данные СО ЕЭС. В Центральном федеральном округе (Объединенная энергосистема Центра) снижение на 19:00 мск составляло 10% (без учета фактора потепления).

«С учетом того что эластичность генерации добавленной стоимости предварительно оценивается нами в 0,4–0,6 (то есть энергопотребление сокращается примерно в два раза медленнее, чем экономическая активность. — РБК), снижение экономической активности можно пока очень грубо оценить примерно в 16% по России в целом и в 22% по ЦФО», — отмечает ЦМАКП. Центр планирует совершенствовать методику.

Экономисты ранее рассказали, что прогнозируют снижение реального ВВП России в 2020 году на 0,8–3%. Минэкономразвития обещало представить обновленный прогноз ВВП к 9 апреля. Распространение пандемии и ограничительные меры, принимаемые правительствами как в мире, так и в России, «приведут к временному, но значительному снижению экономической активности в течение ближайших месяцев», написал сегодня Банк России в аналитическом комментарии.