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Пандемия коронавируса ,  
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Экономисты оценили падение деловой активности в России из-за карантина

Экономическая активность в России упала на 16% из-за ограничений в связи с пандемией коронавируса. Такую оценку предложили в Центре макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования на основе данных об энергопотреблении
Фото: Андрей Любимов / РБК

В отсутствие оперативных сообщений властей об экономических индикаторах на фоне пандемии коронавируса экономисты начали анализировать косвенные индикаторы падения экономической активности. Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) получил оценки снижения экономической активности в первый день режима самоизоляции в нескольких регионах и в первый день нерабочей недели по всей стране.

ЦМАКП рассматривает оперативные данные об интенсивности энергопотребления, публикуемые «Системным оператором Единой энергетической системы» (СО ЕЭС). По оценкам аналитического центра (есть у РБК), по России в целом энергопотребление снизилось на 10% (по состоянию на 14:00 мск относительно уровня недельной давности), с поправкой на температуру — на 8%.

По состоянию на 19:00 мск 30 марта мощность потребления энергии в России была на 8% ниже, чем на то же время неделю назад, показывают данные СО ЕЭС. В Центральном федеральном округе (Объединенная энергосистема Центра) снижение на 19:00 мск составляло 10% (без учета фактора потепления).

«С учетом того что эластичность генерации добавленной стоимости предварительно оценивается нами в 0,4–0,6 (то есть энергопотребление сокращается примерно в два раза медленнее, чем экономическая активность. — РБК), снижение экономической активности можно пока очень грубо оценить примерно в 16% по России в целом и в 22% по ЦФО», — отмечает ЦМАКП. Центр планирует совершенствовать методику.

Экономисты ранее рассказали, что прогнозируют снижение реального ВВП России в 2020 году на 0,8–3%. Минэкономразвития обещало представить обновленный прогноз ВВП к 9 апреля. Распространение пандемии и ограничительные меры, принимаемые правительствами как в мире, так и в России, «приведут к временному, но значительному снижению экономической активности в течение ближайших месяцев», написал сегодня Банк России в аналитическом комментарии.

Другие косвенные индикаторы

Есть и другие попытки оценить провал экономической активности по косвенным индикаторам.

  • Центр развития НИУ ВШЭ в марте начал публиковать ежедневный экономический стресс-индекс (DESI), который позволяет, как утверждают его создатели, вести мониторинг экономической активности фактически в реальном времени. Сейчас значение индекса соответствует «высокой вероятности рецессии».
  • Индикатор DESI включает 15 ежедневно обновляемых компонентов (цена нефти Urals, эффективный курс рубля, индекс РТС и т.д.). Правда, фактически это индекс финансового стресса, а не экономической активности, указывает старший экономист Oxford Economics Евгения Слепцова. Из индикаторов реального сектора в состав индекса входят только два — погрузка грузов на железнодорожный транспорт и как раз потребление электроэнергии, по данным СО ЕЭС. Понятно, что это не вина авторов индекса, а проблема отсутствия ежедневных данных по реальной экономике, говорит она.
  • Данные провайдера автомобильной навигационной информации TomTom показывают, что дорожный трафик в Московском регионе 30 марта в 18:00–19:00 мск был на 70–80% ниже среднего показателя 2019 года.
  • По данным приложения Citymapper, отслеживающего использование транспорта в городе, в минувшие выходные (28–29 марта) применение этого приложения в Москве сократилось на 68–73% относительно тех же дней 2019 года.
  • За прошедшую неделю, по данным интернет-провайдеров, в Москве и Московской области объем потребления трафика фиксированной связи вырос на 10–30% по сравнению с другими рабочими днями 2020 года.
Автор: Иван Ткачёв
При участии: Антон Фейнберг
Теги: ЦМАКП, деловая активность, коронавирус, индикаторы рынка
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