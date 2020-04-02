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Обращение Владимира Путина к россиянам. Главное

Владимир Путин снова обратился к россиянам по поводу ситуации с коронавирусом. Нерабочая неделя продлена до 30 апреля, а полномочия субъектов расширены. Главное из его обращения — в обзоре РБК
Владимир Путин (Фото: Алексей Дружинин / ТАСС)

Дополнительные ограничительные меры

  • Нерабочая неделя продлена до 30 апреля с сохранением заработной платы.
  • Сроки нерабочей недели могут быть скорректированы в сторону ее уменьшения, если эпидемиологическая обстановка улучшится.
  • Федеральным государственным органам, органам управления государственными внебюджетными фондами, госорганам субъектов, а также СМИ необходимо определить численность работников, обеспечивающих функционирование этих органов в течение нерабочих недель.

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Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
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Расширение прав субъектов

  • Субъектам и главам субъектов предоставлены дополнительные полномочия: до конца недели они должны определить набор профилактических мер с учетом особенности экономики субъекта и ситуации с коронавирусом в регионе.
  • Регионы вправе самостоятельно принимать решение о том, какие организации могут остановить деятельность, а какие продлить, вне зависимости от организационно-правовой формы и формы собственности.
  • Регионы также должны установить особый порядок передвижения граждан и транспортных средств, за исключением транспортных средств, осуществляющих межрегиональные перевозки.
  • Как и прежде, будут работать медицинские учреждения и аптеки, магазины товаров первой необходимости, непрерывно действующие организации, организации, выполняющие неотложные работы в условиях чрезвычайной ситуации, неотложные ремонтные и погрузочно-разгрузочные работы, банки.
  • В случае решения о дополнительных ограничениях регионы должны согласовать их с центром.

  • Работу регионов будут координировать полномочные представители президента в округах. Вся информация должна поступать в координационный совет.

В связи с чем Владимир Путин выступал с обращениями к гражданам

Президент Владимир Путин неоднократно обращался к гражданам по разным поводам, не считая традиционных новогодних выступлений.

Часть обращений была посвящена изменениям законодательства. Последний такой пример был в августе 2018 года — президент говорил о повышении пенсионного возраста. В самом начале первого президентского срока Путина, 17 мая 2000 года, он заявил о том, что внес в Госдуму пакет законопроектов об изменении принципов формирования Совфеда и отстранении губернаторов за принятие идущих вразрез с федеральными законами актов.

Владимир Путин также обращался к нации в связи с трагедиями — например, 26 октября 2002 года после штурма и освобождения заложников из Театрального центра на Дубровке, а также 4 сентября 2004 года после событий в Беслане.

Ряд обращений Путина предшествовали выборам. Так, он обращался к нации перед президентскими выборами в 2000-м (в качестве исполняющего обязанности президента), в 2004-м (затем последовало обращение после инаугурации), в 2008 и 2018 годах (Путин в 2018-м также обратился к нации после обнародования официальных результатов голосования).

Специальное обращение к гражданам прозвучало в 2007 году — в связи со смертью первого президента России Бориса Ельцина.

Некоторые обращения были посвящены международным вопросам. Так, Путин записал обращение после крушения малайзийского Boeing на Донбассе в июле 2014 года. В 2016 году специальное обращение было посвящено совместному заявлению России и США по Сирии (о прекращении боевых действий и исключении из режима тишины террористических организаций).

Обращение Владимира Путина к гражданам 25 марта 2020 года было связано с пандемией новой коронавирусной инфекции. Президент объявил нерабочей неделю с 30 марта по 5 апреля, заявил о мерах по поддержке бизнеса в период эпидемии, а также предложил новые налоги.

Автор: Юлия Сапронова
При участии: Анастасия Антипова
Теги: Россия, коронавирус, Владимир Путин
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