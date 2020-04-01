В США обанкротился первый крупный производитель сланцевой нефти

Дела у разработчика нефтяных полей в Северной Дакоте ухудшались в последние четыре года. Падение мировых цен ускорило банкротство

Американская компания Whiting Petroleum, которая несколько лет назад была одним из лидеров на рынке сланцевой нефти, в среду подала заявление о защите от банкротства, сообщает агентство Bloomberg. Она оказалась не способна выплатить на этой неделе долг в размере $262 млн, а общая задолженность компании достигла $2,2 млрд. В результате владельцы приняли решение просить списать долг в обмен на полную потерю контроля над компанией.

Bloomberg указывает, что проблемы у Whiting Petroleum начались задолго до вспышки коронавируса. Если пять лет назад она была одним из лидеров при разработке нефтяных полей в Северной Дакоте, то затем ее финансовое положение понемногу ухудшалось. Сказалось и то, что конкуренты на рынке сланцевой нефти более активно работали в Техасе, где затраты на разработку были ниже

Пандемия, которая сопровождалась резким падением цен на нефть, ускорила долговую нагрузку Whiting и привела к ее банкротству. Если в Whiting рассчитывали, что могут остаться на плаву при ценах на нефть $50 за баррель, то цена в $20 оказалась для компании недопустимой.

Эксперты отмечают, что крушение Whiting не будет единственным. По оценкам аналитиков Mizuho Securities USA, более 70% из 6 тыс. производителей сланцевой нефти могут прекратить свою деятельность из-за пандемии вкупе с ценовой войной России и Саудовской Аравии. В Pickering Energy Partners оценивают, что обанкротиться в ближайшие два года может 40% компаний.

Президент России Владимир Путин 1 апреля заявил, что США обеспокоены низкими ценами на нефть именно потому, что рентабельность добычи сланцевой нефти колеблется в районе $40 за баррель. «Для американской экономики это тоже тяжелое испытание», — сказал глава государства.