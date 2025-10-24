Набиуллина назвала срок окончания перегрева экономики России

Набиуллина: экономика России в начале 2026 года выйдет из состояния перегрева

Перегрев экономики России может завершиться в начале 2026-го, считает Набиуллина. В начале этого года власти заявляли о первых признаках ее охлаждения

Эльвира Набиуллина (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Экономика России в начале 2026 года выйдет из состояния перегрева, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров ЦБ. Ее слова приводит корреспондент РБК.

«Экономика, по нашим оценкам, в первом полугодии следующего года выйдет из состояния перегрева», — сказала она, добавив, что Банк России с учетом ее фактической динамики снизил прогноз по росту ВВП на этот год до 0,5–1%.

24 октября совет директоров Банка России принял решение снизить ставку на 50 б.п., до 16,50%. Кроме того, ЦБ ухудшил прогноз инфляции. По актуальным данным, в 2026-м годовая инфляция должна снизиться до 4,0–5,0%, хотя ранее регулятор прогнозировал прирост цен не более 4%.

В феврале министр экономического развития Максим Решетников заявил, что экономика России с конца 2024 года вошла в период замедления темпов роста. «Сейчас проявляются первые признаки охлаждения в экономике. Уже по итогам ноября и декабря мы видим, что рост перестал быть фронтальным», — отметил он.

Премьер-министр Михаил Мишустин подчеркивал, что темпы роста экономики нужно наращивать, но нельзя, чтобы они были высокими постоянно. Он добавил, что темпы роста российской экономики в шесть раз превышают показатели европейской экономики.

В 2024-м эксперты и чиновники не раз заявляли о перегреве российской экономики. Это состояние характеризуется тем, что спрос опережает возможности предложения, а уровень ВВП находится выше потенциала. Набиуллина говорила, что это первый случай циклического перегрева экономики за десять лет и требуется длительный период сохранения высоких ставок для охлаждения спроса. В марте того же года она отмечала, что пик этого состояния экономики пройден.