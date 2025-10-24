 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Экономика⁠,
0

Набиуллина назвала срок окончания перегрева экономики России

Набиуллина: экономика России в начале 2026 года выйдет из состояния перегрева
Перегрев экономики России может завершиться в начале 2026-го, считает Набиуллина. В начале этого года власти заявляли о первых признаках ее охлаждения
Эльвира Набиуллина
Эльвира Набиуллина (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Экономика России в начале 2026 года выйдет из состояния перегрева, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров ЦБ. Ее слова приводит корреспондент РБК.

«Экономика, по нашим оценкам, в первом полугодии следующего года выйдет из состояния перегрева», — сказала она, добавив, что Банк России с учетом ее фактической динамики снизил прогноз по росту ВВП на этот год до 0,5–1%.

24 октября совет директоров Банка России принял решение снизить ставку на 50 б.п., до 16,50%. Кроме того, ЦБ ухудшил прогноз инфляции. По актуальным данным, в 2026-м годовая инфляция должна снизиться до 4,0–5,0%, хотя ранее регулятор прогнозировал прирост цен не более 4%.

В феврале министр экономического развития Максим Решетников заявил, что экономика России с конца 2024 года вошла в период замедления темпов роста. «Сейчас проявляются первые признаки охлаждения в экономике. Уже по итогам ноября и декабря мы видим, что рост перестал быть фронтальным», — отметил он.

В ЦБ заявили о кредитном перегреве в России
Финансы
Фото:Андрей Любимов / РБК

Премьер-министр Михаил Мишустин подчеркивал, что темпы роста экономики нужно наращивать, но нельзя, чтобы они были высокими постоянно. Он добавил, что темпы роста российской экономики в шесть раз превышают показатели европейской экономики.

В 2024-м эксперты и чиновники не раз заявляли о перегреве российской экономики. Это состояние характеризуется тем, что спрос опережает возможности предложения, а уровень ВВП находится выше потенциала. Набиуллина говорила, что это первый случай циклического перегрева экономики за десять лет и требуется длительный период сохранения высоких ставок для охлаждения спроса.  В марте того же года она отмечала, что пик этого состояния экономики пройден

Читайте РБК в Telegram.

WSJ узнала об «отсутствии тепла» в июльском разговоре Путина и Трампа

Евросоюз объяснил, как будет определять, сделано ли топливо из российской нефти

WSJ узнала о выборе Трампа из трех вариантов санкций против Росси

Ким Чен Ын заявил, что дружба КНДР и России находится «на пике»

Уитакер заявил о поиске Трампом способов надавить на Россию и Украину

Бельгия помешала ЕС принять решение по активам России для помощи Украине

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Валерия Доброва, Юлия Кошкина Юлия Кошкина
Эльвира Набиуллина экономика России Россия Центробанк
Эльвира Набиуллина фото
Эльвира Набиуллина
экономист, председатель Центробанка
29 октября 1963 года
Материалы по теме
Набиуллина раскрыла, между какими вариантами ключевой ставки выбирал ЦБ
Экономика
Силуанов рассказал о плане обеления российской экономики
Экономика
Решетников оценил влияние высоких ставок на потенциал роста экономики
Экономика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 25 октября
EUR ЦБ: 94,08 (-0,31) Инвестиции, 18:16 Курс доллара на 25 октября
USD ЦБ: 80,97 (-0,3) Инвестиции, 18:16
Эти 6 методов помогут руководителю самостоятельно оценить кандидатов Образование, 18:16
Пять стратегий инвестора в недвижимость: как устроены и какую выбрать РБК и ПИК, 18:12
Власти Москвы рассказали о планах послать школьников в Африку Город, 18:09
Лукашенко «стало плохо вообще» от отчетов витебских чиновников Политика, 18:07
ПСБ получил награду за лучшую работу инвестиционных консультантов Пресс-релиз, 18:06
ЦБ установил курс доллара на выходные и 27 октября ниже ₽81 Инвестиции, 18:04
МВД не выявило нарушения закона в высказываниях Клаудиньо Спорт, 18:03
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
В Минтрансе рассказали о планах реконструкции Канала имени Москвы Город, 18:03
Помилование Чанпэна Чжао и биткоины SpaceX. События недели на крипторынке Крипто, 17:59
Bloomberg узнал, что Италия включит в новый пакет военной помощи Украине Политика, 17:59
В Якутии депутат спросил о штрафе за совет жене не рожать шестого Общество, 17:59
Тайна трех домов. Квест с приключениями РБК и ГАЛС, 17:59
Набиуллина назвала срок окончания перегрева экономики России Экономика, 17:52
В Госдуме подготовили два законопроекта для борьбы с незаконным майнингом Крипто, 17:51