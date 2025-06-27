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Военная операция на Украине ,  
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Путин назвал траты России на оборону

Путин: Россия тратит на нужды обороны 6,3% ВВП, это много
Сюжет
Военная операция на Украине
Россия тратит на оборону 13,5 трлн руб., или 6,3% ВВП. За военные расходы страна расплатилась инфляцией, но сейчас борется с ней, отметил Путин. Планируется сокращать оборонные траты, добавил он
Фото: Минобороны России / РИА Новости
Фото: Минобороны России / РИА Новости

Россия тратит 13,5 трлн руб. на военные расходы из 223 трлн руб. ВВП, заявил Владимир Путин во время пресс-конференции в Минске. Президент отметил, что это «много».

«6,3% ВВП России на нужды обороны — это 13,5 трлн руб. А весь, значит, наш ВВП — 223,3 трлн руб. Вот 13,5 от 223 — много или мало? Немало, немало. Мы заплатили за это инфляцией», — отметил Путин.

Он напомнил, что в прошлом США, к примеру, тратили на военные конфликты больше: на войну в Корее 14% ВВП, во Вьетнаме — 10%.

Путин назвал траты России на оборону
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Сейчас власти предпринимают действия по борьбе с инфляцией, размер которой в мае составил в годовом выражении почти 10%, добиваются «мягкой посадки» экономики. В связи с этим ожидается ее более скромный рост, предупредил Путин. Но президент отметил, что происходит рост зарплат.

При этом глава государства подчеркнул, что Россия, в отличие от Запада, планирует сокращать, а не увеличивать оборонные расходы. «Мы-то планируем сокращение расходов на оборону <...> А Европа думает о том, как поднять свои расходы, наоборот», — сказал Путин. На саммите НАТО несколько дней назад было принято решение повысить расходы до 5% ВВП к 2035 году.

Также он отметил, что Россия тратит «триллионы» на свой оборонно-промышленный комплекс, «на нас самих, на любимых и родных», в то время как Европа будет вкладывать деньги в американское производство.

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Фото:Рамиль Ситдиков / РИА Новости

При обсуждении бюджета на 2024 год в 2023-м министр финансов Антон Силуанов указывал, что 29% госрасходов будут направлены на «укрепление обороноспособности страны», «такого не было никогда». Но он подчеркнул, что речь не идет о формировании «военного бюджета».

В 2025 году в бюджет закладывали траты на оборону на уровне 32,5% расходов — это и есть 13,5 трлн руб. Бюджет после последних пересмотров планируется дефицитным: расходы будут на уровне 42,3 трлн руб. против доходов в 38,5 трлн руб. Дефицит составит 1,7% ВВП.

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