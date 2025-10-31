 Перейти к основному контенту
Финансы⁠,
0

ЦБ ужесточит для банков требования по работе с закредитованным бизнесом

ЦБ решил удвоить для банков надбавку по кредитам компаниям, чья задолженность уже велика. Несмотря на высокие ставки, они занимают в банках активнее, чем бизнес с низкой долговой нагрузкой
Фото: Сергей Булкин / news.ru / Global Look Press
Фото: Сергей Булкин / news.ru / Global Look Press

С 1 декабря 2025 года российские банки должны будут применять более высокую надбавку для новых кредитов, выданных крупным компаниям с повышенной долговой нагрузкой, — 40% вместо действующих 20%. Такое решение принял ЦБ.

Макропруденциальные надбавки по ссудам юридическим лицам применяются с 1 апреля этого года, они нацелены на снижение рисков банков в работе с крупными, но слишком закредитованными компаниями. Согласно указанию ЦБ 6960-У, к таким относятся заемщики, соответствующие трем критериям:

  • совокупный долг клиента перед кредитными организациями превышает 2% от капитала банковского сектора;
  • задолженность компании (и связанных с ней структур) перед банком — больше 50 млрд руб.;
  • коэффициент покрытия процентов операционной прибылью у компании составляет менее 3.

Банк России решил ужесточить подход к финансированию слишком закредитованных компаний-заемщиков, поскольку они продолжают активно занимать деньги у банков. «За девять месяцев 2025 года крупнейшие группы компаний с высокой долговой нагрузкой наращивали долговые обязательства перед банками быстрее (+10,2%), чем корпоративный сектор в целом (+6,5%). Для ограничения риска целесообразно ускорить накопление макропруденциального буфера капитала», — сообщили в ЦБ.

По оценкам регулятора, за счет уже действующей надбавки банки накопили запас капитала в размере 17 млрд руб. Ограничения затронули задолженность на 2,1 трлн руб.

Для сравнения: с апреля по август российские банки выдали бизнесу новые ссуды на 34,7 трлн руб., следует из статистики регулятора. Данных за сентябрь еще нет, но ЦБ сообщал, что в этот месяц требования кредиторов к компаниям увеличились меньше, чем в августе. Таким образом, за апрель—сентябрь под надбавку могли попасть около 5% выдаваемых кредитов.

ЦБ указал, что новая повышенная надбавка не создаст значительную нагрузку на капитал банков и существенно не повлияет на общую динамику кредитования. «Увеличение надбавки будет мотивировать банки тщательнее оценивать риски компаний с повышенной долговой нагрузкой», — говорится в пресс-релизе.

В августе—сентябре корпоративное кредитование в России ускорилось на фоне снижения ключевой ставки, следует из данных регулятора. В октябре ЦБ немного повысил прогноз по кредитованию юрлиц — до 10–13% в этом году. На 1 октября темпы прироста в этом сегменте составляли 10,4%.

При этом Банк России вновь не стал устанавливать надбавки по валютным кредитам бизнесу. «С начала 2025 года валютизация портфеля кредитов и облигаций с исключением влияния валютной переоценки практически не менялась (12,6%). Банки не заинтересованы в наращивании валютного кредитования, которое характеризуется повышенными кредитными рисками», — пояснил регулятор.

Он также не стал повышать для банков антициклическую надбавку и сохранил на первый квартал 2026 года макропруденциальные лимиты (МПЛ) по ипотеке на новостройки, потребкредитам, автокредитам и ссудам под залог авто. Ужесточение МПЛ коснулось только ипотеки на строительство домов (ИЖС) и потребкредитов под залог недвижимости.

