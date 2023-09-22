Власти заложили рост доходов и расходов бюджета на ближайшие три года

Правительство запланировало доходы и расходы будущего бюджета на значительно более высоком уровне, чем заложено в действующем законе. Дефицит бюджета на протяжении 2024–2026 годов не превысит 1% ВВП

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Правительство завершает подготовку проекта федерального бюджета на 2024 год и плановый период 2025–2026 годов, до 1 октября он будет внесен в Госдуму, заявил на заседании правительства премьер-министр Михаил Мишустин. Как следует из материалов с основными параметрами проекта бюджета, с которыми ознакомился РБК, в ближайшую трехлетку казна будет исполняться с дефицитом, размер которого не превысит 1% ВВП. На ближайшие два года дефицит ожидается меньше, чем планировалось в действующем трехлетнем бюджете.

Доходы и расходы бюджета, наоборот, резко вырастут: теперь доходы прогнозируются в среднем на уровне 33,5 трлн руб. в год, а расходы — на уровне 35,5 трлн руб. в год. В актуальном бюджете расходы и доходы заложены ниже 30 трлн руб.

В материалах отмечается, что при подготовке проекта правительство исходило из сохранения «относительно высоких» темпов роста экономики в диапазоне 2,2–2,3% ВВП ежегодно. Ранее помощник президента Максим Орешкин в интервью РБК заявлял, что параметры нового бюджета станут «позитивным удивлением».

Рост доходов и расходов

В ближайшие три года правительство ожидает значительного роста как доходов казны, так и расходов относительно действующего плана. Если в актуальный бюджет заложены доходы на 2024 и 2025 годы в размере 27,2 и 27,9 трлн руб. соответственно, то в свежие проектировки на этот период закладывают уже 35 и 33,5 трлн руб. (+7,8 трлн и 5,6 трлн соответственно). В 2026 году доходы составят 34,1 трлн руб., следует из материалов правительства.

Расходы федерального бюджета тоже будут расти по сравнению с действующими параметрами: они достигнут 36,6 трлн руб. в 2024 году, 34,4 трлн руб. в 2025 году и 35,6 трлн руб. в 2026 году. Как и планировалось, к 2025 году произойдет выход на «нормальный уровень» расходов (около 18% ВВП), отмечается в материалах. Для сравнения: актуальный бюджет предусматривает 29,4 трлн руб. расходов в 2024 году и 29,2 трлн руб. в 2025 году.

Таким образом, в 2024 году доходы вырастут на 29% относительно действующего бюджета, расходы — на 24%, а в 2025 году доходы — на 20%, а расходы — на 18%.

На протяжении ближайших трех лет бюджет по-прежнему будет дефицитным, но в 2024 году превышение расходов над доходами составит 1,6 трлн руб., что эквивалентно 0,8% ВВП (рассчитал РБК на основе приведенных в материалах данных), в 2025 году — 0,9 трлн руб. (0,5% ВВП), в 2026 году — 1,5 трлн руб. (0,7% ВВП). Это ниже, чем предусмотрено действующим бюджетом, согласно которому в 2024 году дефицит ожидался на уровне 2,2 трлн руб. (1,4% ВВП), а в 2025 — 1,3 трлн руб. (0,7% ВВП).

О том, что прогноз по доходам и расходам может быть пересмотрен в сторону увеличения, ранее заявлял глава Минфина Антон Силуанов. «У нас сейчас макроэкономика лучше. Видим, что в этом году с доходами будет получше, и в следующем получше, поэтому и расходы увеличатся», — говорил он. Министр уточнял, что позитивная динамика касается прежде всего ненефтегазовых доходов. По итогам января-августа 2023 года ненефтегазовые доходы выросли почти на четверть в годовом выражении и достигли 12,2 трлн руб., сообщал Минфин. Нефтегазовые поступления, напротив, резко снизились (почти на 40%) и составили только 4,8 трлн руб. за аналогичный период.

Для обеспечения роста доходов бюджета планируется применять и новые фискальные меры. Накануне правительство опубликовало постановление, согласно которому с 1 октября в России начнут действовать временные экспортные пошлины на широкий перечень товаров с привязкой к курсу рубля. По заявлениям властей, эта мера направлена прежде всего на защиту внутреннего рынка от роста цен. Источники РБК сообщали, что инициатива принадлежит Минфину и должна послужить в том числе для балансировки бюджета.

Реалистичный прогноз

Экономический рост в районе 2%, заложенный в прогнозе Минэкономразвития на ближайшие годы, дает основания для того, чтобы ожидать рост доходов бюджета, подтвердил заведующий лабораторией структурных исследований РАНХиГС Алексей Ведев. Кроме того, в свежем прогнозе министерства по сравнению с апрельской версией были существенно увеличены ожидания по курсу доллара (в 2024 году доллар прогнозируется в среднем на уровне 90,1 руб., в 2025 году — 91,1 руб., в 2026 году — 92,3 руб.) и повышена прогнозная цена на нефть (в 2024 году цена Brent составит $85 за баррель, а затем снизится до $80,2 в 2025-м и $76,2 в 2026-м). Это тоже обеспечит дополнительные доходы бюджета. «В целом прогноз я считаю реалистичным», — отметил Ведев.

Говоря о размере бюджетного дефицита, он отметил, что держать его в рамках 1-2% ВВП требует задача по снижению инфляции, которая особенно актуальна на фоне текущих проблем с ценовой стабильностью. Если доходы — это то, что прогнозируется, то расходы — это рукотворная вещь, которая идет от Минфина за счет бюджетной росписи. «Есть все основания удержать расходы в рамках 1% дефицита бюджета и ожидать неплохие доходы, что позволит реализовать социальные программы, поддержку экономики и инвестиционную составляющую», — оптимистичен Ведев.

Проект трехлетнего бюджета предусматривает финансирование всех обязательств государства перед гражданами, а также приоритетных направлений, к которым относится социальная поддержка наиболее уязвимых категорий, укрепление обороноспособности страны, интеграция новых регионов и развитие инфраструктуры, говорится в материалах. Так, более 7,6 трлн руб. за три года будет направлено на реализацию мер послания президента к Федеральному собранию, 4,4 трлн руб. — на выплату единого пособия нуждающимся, более 1,6 трлн руб. — на маткапитал. К крупным тратам также относится поддержка промышленности гражданского назначения (947 млрд за три года) и развитие транспортной инфраструктуры (более 3,5 трлн).