Путин заявил о поддержке государством разрабатывающих дроны «кулибиных»

Государство намерено продолжать поддерживать разработчиков беспилотных систем, заявил в ходе прямой линии президент России Владимир Путин. РБК ведет онлайн-трансляцию и прямую трансляцию.

По словам главы государства, военные на линии боевого соприкосновения отмечают изменения в обеспечении дронами. «Мы будем дальше продолжать поддерживать наших «кулибиных» современных», — сказал президент, напомнив о действующей системе грантов и других мер поддержки.

Путин также добавил, что граждане и предприниматели дополнительно собрали 83 млрд руб., которые были направлены на различные цели, в том числе в значительной степени на развитие беспилотных технологий.

Президент отметил, что по общему количеству дронов Россия превосходит противника, хотя сохраняется нехватка отдельных тяжелых моделей.

