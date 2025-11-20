 Перейти к основному контенту
Новые законы в России
0

Госдума окончательно приняла федеральный бюджет на ближайшие три года

Госдума окончательно приняла закон о федеральном бюджете на 2026–2028 годы
Сюжет
Новые законы в России
Госдума окончательно приняла федеральный бюджет на 2026–2028 годы. Ключевыми приоритетами в документе указаны социальные обязательства перед гражданами, обеспечение обороны и безопасности страны
Фото: ТАСС
Фото: ТАСС

Госдума приняла в третьем чтении проект госбюджета на 2026–2028 годы. Депутаты проголосовали «за» единогласно. Трансляция ведется на сайте нижней палаты парламента.

Документ закрепляет основные составляющие бюджета на трехлетний период, исходя из ежегодного уровня инфляции, не превышающего 4%, и прогнозируемого объема ВВП в 2026 году в размере 235,067 трлн руб., в 2027 году — 255,498 трлн руб., в 2028 году — 276,346 трлн руб.

Ключевыми приоритетами бюджета указаны социальные обязательства перед гражданами, обеспечение обороны и безопасности страны. Общий объем доходов бюджета на 2026 год планируется на уровне 40,283 трлн руб. (17,1% ВВП), на 2027 год — 42,91 трлн руб. (16,8% ВВП), на 2028 год — 45,869 трлн руб. (16,6% ВВП).

Законопроект был принят во втором чтении 18 ноября, в первом — 22 октября. Ко второму чтению в инициативе смягчили пункт о запрете налогоплательщикам на УСН или с налоговой ставкой по НДС в размере 5–7% менять эту ставку в течение трех лет.

Силуанов сообщил о готовности к корректировкам трехлетнего бюджета
Экономика
Антон Силуанов

Премьер-министр Михаил Мишустин в сентябре отмечал, что ключевая цель при подготовке госбюджета на ближайшие три года — уменьшить влияние негативных условий. По его словам, подходы при формировании бюджета были использованы «реалистичные и отчасти консервативные».

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял Радио РБК, что проект бюджета сбалансированный. Он добавил, что экономика России во многом перестроилась под нужды военной операции таким образом, что все потребности фронта «покрываются с лихвой».

Заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев в свою очередь назвал бюджет страны на 2026 год военным. По его словам, из почти 700 инициатив «Единой России», которые стали законами, около 140 законов были связаны с государственной поддержкой участников военной спецоперации.

Валерия Доброва
Госдума госбюджет голосование
