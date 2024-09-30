Власти определили источники роста доходов в бюджете

Прогнозные доходы бюджета в 2025 году превысят 40 трлн руб., это на 20% больше объема, заложенного действующим трехлетним законом. При этом доля нефтегазовых доходов бюджета станет минимальной почти за 20 лет

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Прогнозные доходы федерального бюджета в 2025 году определены в размере 40,3 трлн руб., что на 20% превышает объем, заложенный на 2025 год действующим трехлетним законом о бюджете, и примерно на 12% больше текущей оценки доходов 2024 года (36,1 трлн руб.). Об этом говорится в проекте федерального бюджета на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов, который правительство внесло в Госдуму.

В 2026 году планируется получить общие доходы в размере 41,8 трлн руб., в 2027 году — 43,2 трлн, но, как правило, через год при составлении нового трехлетнего бюджета эти показатели могут меняться.

Впервые как минимум с 2019 года составленный бюджет структурно сбалансирован: так, в 2025 году расходы (41,5 трлн руб.) в точности должны быть равны сумме ненефтегазовых доходов (29,4 трлн), базовых нефтегазовых доходов (то есть рассчитанных исходя из цены нефти в $60 за барр. — 9,1 трлн), расходов на обслуживание госдолга (3,2 трлн) и разности между предоставлением и погашением внутригосударственных бюджетных и межгосударственных кредитов (минус 0,2 трлн). В 2022–2024 годах бюджет на фоне санкционного давления и адаптации экономики исполнялся со структурным первичным дефицитом, то есть расходы были выше указанной суммы — совокупно более чем на 10 трлн руб. за этот период. К 2025 году предусматривается завершение нормализации бюджетной политики, далее — как минимум до 2030 года — дефицитов на структурном первичном уровне не предусмотрено, поясняет Минфин.

«Структурная донастройка» по доходам

Новые цели развития, социальные приоритеты, поддержка структурной трансформации экономики, возросшие расходы в связи с проведением специальной военной операции и обеспечением обороноспособности, интеграция новых регионов и т.д. потребовали увеличения доходной базы бюджета, следует из проекта бюджета. «В структуре доходов предусмотрены изменения, ориентированные на повышение справедливости и эффективности налоговой системы, а в структуре расходов — стратегическая концентрация финансовых ресурсов на новых национальных проектах, включая мероприятия по реализации послания президента», — говорится в «Основных направлениях бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики» на 2025–2027 годы.

Как сообщалось ранее, дополнительные доходы государства от изменения налогов в 2024 году (введение дифференцированных ставок НДФЛ, повышение налога на прибыль компаний и др.) в 2025 году прогнозируются в размере 2,6 трлн руб. (по всей бюджетной системе, включая регионы). Согласно проекту бюджета, доходы от налога на прибыль в 2025 году вырастут на 2 трлн руб. относительно оценки за 2024 год, а НДФЛ — на 0,5 трлн.

«Средства, полученные в результате применения данных новаций, будут направлены на социальные цели, решение важнейших для населения задач, включающих приоритеты, объявленные президентом: оказание социальной поддержки, развитие системы здравоохранения, социальной инфраструктуры, поддержку материнства и детства и другие важнейшие направления», — отмечается в «Основных направлениях».

В 2025 году на нефтегазовые доходы будет приходиться 27,1% общих доходов бюджета, прогнозируется в проекте бюджета. Если этот показатель будет достигнут, это станет рекордным минимумом по крайней мере с 2006 года, следует из исторических данных Минфина. Пока такой рекорд удерживает пандемийный 2020 год (28%), когда произошел обвал цен на нефть. По итогам 2024 года нефтегазовые доходы должны составить 11,3 трлн руб., или 31,3% бюджета, а в 2025 году снизиться до 10,9 трлн. «Прогнозируется небольшое снижение поступлений нефтегазовых доходов федерального бюджета на протяжении всего прогнозируемого периода, обусловленное изменением основных параметров прогноза (динамикой цен на энергоресурсы и структурой добычи и производства), изменением налогового законодательства», — отмечается в пояснительной записке.

Снижение нефтегазовых доходов в 2025 году к 2024-му примерно на 370 млрд руб. в том числе учитывает снижение поступлений НДПИ на газ примерно на 440 млрд руб. за счет проектируемой «корректировки налогового законодательства в части НДПИ при добыче газа горючего». Оценка изменения доходов в связи с планируемым изменением законодательства в части НДПИ на газ — минус 600 млрд руб. (550 млрд в 2025 году и еще 50 млрд в 2026-м), следует из приложения к пояснительной записке. Ранее в сентябре в Минфине заявляли, что обсуждают отмену надбавки по НДПИ для «Газпрома», составляющей ежемесячно 50 млрд руб. в 2025 году, или 600 млрд за весь год.

Акцизы на «нездоровые» продукты, алкоголь и бензин

Принятые недавно и проектируемые изменения законодательства (в налоговой, таможенной сферах и не связанных с ними областях) принесут в федеральный бюджет суммарно 3,6 трлн руб. в 2025 году, в 2027 году их эффект будет составлять уже 6,3 трлн, оценивается в сопроводительных материалах к проекту бюджета. Помимо уже объявленных мер (прогрессия НДФЛ, повышение налога на прибыль с льготной ставкой для ИТ-отрасли и федеральным инвестиционным вычетом, введение НДС для части бизнеса на УСН, корректировки НДПИ для угля, руд для производства минеральных удобрений), предлагается, в частности, дополнительное повышение с 2025 года ставок акцизов на нефтепродукты, табачную и алкогольную продукцию.

Акцизы на автомобильный бензин увеличиваются примерно на 8% относительно значения, установленного в июле для 2025 года (до 17 518 руб. за тонну для бензина, не соответствующего классу 5, и до 17 088 руб. за тонну для бензина класса 5); дизельное топливо — на 11%. В расчете на 1 л бензина или дизтоплива предложенное увеличение акцизов эквивалентно росту примерно на 1 руб.

Акцизы на этиловый спирт и крепкие алкогольные напитки, а также спиртосодержащую продукцию будут повышены на 2025 год до 740 за 1 л, то есть на 10% относительно действующего значения, определенного для 2025 года (673 руб. — такое значение было установлено июльским законом), а в следующие два года будут индексироваться на 4% ежегодно (прогнозный уровень инфляции). Акциз на пиво будет увеличен на 10–11% в зависимости от крепости.

Адвалорную часть ставки акциза на сигареты планируется увеличить с 16 до 18% расчетной стоимости, исчисляемой исходя из максимальной розничной цены (этот акциз состоит из фиксированной части в рублях и адвалорного компонента).

Ужесточается акциз на сахаросодержащие напитки: если сейчас акцизу 7 руб. за литр подлежат напитки с количеством углеводов более 5 г на 100 мл, то с 2025 года платежи распространятся на напитки с количеством углеводов более 2 г на 100 мл.

Как поясняется в материалах к бюджету, мера направлена на сбережение здоровья населения. «Сахаросодержащие напитки — один из самых вредных товаров народного потребления, оказывающий большой вред здоровью не только взрослых, но и детей. Они приводят к диабету, а также к заболеваниям сердечно-сосудистой системы (что, по статистике, является основной причиной смертности в России)», — указывают там. Правительство направляет собираемые за счет этого акциза деньги на борьбу с диабетом и сердечно-сосудистыми заболеваниями.

По данным властей, сейчас отдельные производители пытаются обойти закон: занижают количество сахара в напитке, чтобы избежать уплаты акциза, целесообразно ужесточить критерий по сахару и углеводам, чтобы пресечь такие манипуляции.

Увеличение ставок акцизов на нефтепродукты приведет к росту их сбора на 113 млрд руб. в 2025 году по отношению к 2024-му, или на 41,5%. Поступления акцизов на импортный алкоголь вырастут с 77 млрд руб. по оценке за 2024 год до 106 млрд в 2025 году, следует из проекта бюджета. Доходы от акцизов на российскую табачную продукцию увеличатся с 864 млрд руб. в 2024 году до примерно 906 млрд в 2025-м.

Утильсбор, НДС и «разовые» доходы

Поступления НДС, ключевого для бюджета по объемам налога, в 2025 году увеличатся более чем на 2,2 трлн руб. к 2024 году, или на 17%, до 15,5 трлн. Такая динамика будет обусловлена ростом номинального объема ВВП (по внутреннему НДС), стоимостных объемов импорта и курса доллара США (по ввозному НДС: чем слабее рубль, тем выше поступления), а также корректировкой налогообложения УСН. Как оценивали ранее в Минфине, обязанность для предпринимателей с выручкой более 60 млн руб. платить НДС принесет в федеральный бюджет около 470 млрд руб. за год.

В рамках объявленной в сентябре пошаговой ежегодной индексации утилизационного сбора на автотранспорт на период до 2030 года (в частности, с 1 октября 2024 года утильсбор будет повышен в среднем на 70–85%), согласно пояснительной записке к проекту бюджета, поступления утильсбора в 2025 году вырастут до 2 трлн руб. — по сравнению с примерно 1,1 трлн руб. в 2024-м.

Летние изменения в Налоговый кодекс в части повышения госпошлин, включая пошлины за сделки с недвижимостью, за обращение в суд, а также проектируемые изменения других госпошлин, повлияли на прогнозное увеличение сбора госпошлин со 122 млрд руб. в 2024 году до 185 млрд в 2025-м. В настоящее время власти планируют также повысить пошлины, связанные с оборотом оружия и частной детективной и охранной деятельностью, говорится в пояснительной записке к проекту бюджета. Пошлины за предоставление лицензии Росгвардией на деятельность по хранению и торговле гражданским и служебным оружием, частную охранную и частную детективную деятельность предлагается увеличить с 7,5 тыс. до 15 тыс. руб., следует из поправок в Налоговый кодекс, внесенных правительством в Госдуму 30 сентября. Пошлины за выдачу лицензии на приобретение оружия планируется повысить с 2 тыс. до 5 тыс. руб., за использование охотничьего оружия — с 500 руб. до 1 тыс. руб.

От дивидендов госкомпаний, включая Сбербанк, контрольный пакет которого находится на балансе ФНБ, государство планирует в 2025 году получить 786 млрд руб. (против 756 млрд, запланированных в 2024 году).

В 2024 и 2025 годах ожидаются разовые крупные поступления денежных средств от распоряжения конфискованным имуществом и его реализации, сообщается в пояснительной записке. В федеральный бюджет по этой статье будет зачислено по 81 млрд руб. как в 2024-м, так и в 2025 году. В то же время в проект бюджета практически не заложено на 2025 год поступлений добровольных взносов, уплачиваемых с продажи российских бизнесов иностранцами российским резидентам. В 2024 году за счет таких взносов государство рассчитывает получить примерно 142 млрд руб., следует из пояснительной записки. Уже сейчас собрано 141 млрд руб. таких взносов, следует из данных на портале «Электронный бюджет», хотя бюджетом 2024 года эти поступления прогнозировались на очень низком уровне (2 млрд руб.). Ранее РБК писал, что власти обсуждают «значительный рост» ставки этого взноса с текущих 15% от рыночной стоимости актива.