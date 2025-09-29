 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Новые законы в России⁠,
0

Проект бюджета на три года внесли в Госдуму

Проект бюджета на 2026 год и плановый период 2027–2028 годов внесли в Госдуму
Сюжет
Новые законы в России
Доходы бюджета в 2026 году, предварительно, составят 40,3 трлн руб., расходы — 44,1 трлн руб. Одним из ключевых направлений названо улучшение демографии
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Правительство внесло законопроект о федеральном бюджете на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов на рассмотрение Государственной думы. Распоряжение об этом подписал премьер Михаил Мишустин, сообщила пресс-служба кабмина.

Проект бюджета основан на базовом варианте прогноза социально-экономического развития. Он предполагает, что в 2026 году ВВП России вырастет на 1,3%, а за три года увеличится почти на 7% — до 276 трлн руб. в номинальном выражении.

Доходы в 2026 году, предварительно, должны составить 40,3 трлн руб., расходы — 44,1 трлн руб.

Что касается планового периода, то в 2027 году доходы составят ориентировочно 42,9 трлн руб., а расходы — 46 трлн руб. В 2028 году эти цифры будут равны 45,9 трлн руб. и 49,4 трлн руб. соответственно.

Важнейшим направлением бюджета названо финансирование мер по улучшению демографии.

За счет чего Минфин предложил увеличить доходы бюджета
Подписка на РБК
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

Средства заложены на модернизацию инфраструктуры и развитие социально значимых направлений:

  • на модернизацию и строительство школ заложено свыше 400 млрд руб.; такие же меры будут приняты в отношении детских садов, средства на них учтены в бюджете;
  • на финансирование дорожного хозяйства — 4,6 трлн руб. на три года;
  • на модернизацию коммунальной инфраструктуры — 182,3 млрд руб., также на трехлетний период; на ликвидацию аварийного жилищного фонда планируется направить более 160 млрд руб.;
  • на формирование современной городской среды и государственную программу «Комплексное развитие сельских территорий» — более 105 млрд руб. и свыше 180 млрд руб. за три года соответственно.

На финансирование национальных проектов, направленных на достижение технологического лидерства России, направят порядка 1,9 трлн руб.

В документе также учтены меры, направленные на поддержание устойчивости региональных бюджетов, стимулирование инфраструктурного развития, обеспечение эффективного участия регионов в реализации национальных целей развития.

Министр финансов Антон Силуанов ранее сообщил в интервью Радио РБК, что проект федерального бюджета на 2026–2028 годы формируется с учетом законодательно закрепленного бюджетного правила, что обеспечивает его устойчивость и дает независимость «от внешних факторов».

Он подчеркнул, что проект бюджета на 2026 год формируют исходя из базового сценария Центробанка и ключевой ставки в диапазоне 12–13%.

Премьер-министр Михаил Мишустин 24 сентября отметил, что ключевая цель при подготовке документа — уменьшить влияние негативных условий. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил Радио РБК, что проект бюджета сбалансированный. Он добавил, что экономика России во многом перестроилась под нужды военной операции таким образом, что все потребности фронта «покрываются с лихвой».

Читайте РБК в Telegram.

Трамп после стрельбы в церкви в Мичигане заявил об эпидемии насилия

Египетский борец сдвинул зубами судно весом 700 тонн

Дания подняла истребители на фоне сообщений о дронах

Келлог: власти США не запрещали Украине наносить удары вглубь территории России

В ЕС и НАТО сравнили обстановку в Европе с предтечей Первой мировой

Орегон подал в суд на Трампа из-за ввода войск

Глава МИД Италии отверг угрозу российских дронов после слов Зеленского

Трамп раскрыл, что скажут военным на срочном собрании с главой Пентагона

Доля россиян старше 60 лет к 2030 году превысит 25%

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
федеральный бюджет Госдума законопроект
Материалы по теме
Правительство одобрило проект федерального бюджета на три года
Экономика
Силуанов назвал ключевую ставку, заложенную в бюджет на 2026 год
Экономика
Мишустин назвал главную цель при подготовке проекта бюджета России
Экономика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 26 сентября
EUR ЦБ: 98,15 (-0,45) Инвестиции, 25 сен, 19:56 Курс доллара на 26 сентября
USD ЦБ: 83,61 (-0,38) Инвестиции, 25 сен, 19:56
Минфин допустил проведение трех IPO и SPO госкомпаний в 2026 году Инвестиции, 11:36
ФСБ задержала повара, планировавшую отравить российских военных. Видео Политика, 11:34
Какими бывают золотые слитки РБК и Сбер, 11:31
Минтруд сообщил об увеличении пособия по уходу за ребенком Общество, 11:30
Минтруд назвал размер индексации страховых пенсий в 2026 году Общество, 11:30
Управление капиталом: какие ПИФы и стратегии выбирают инвесторы Отрасли, 11:29
В Швеции задумались о создании собственного ядерного оружия Политика, 11:22
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Как выбрать моторное масло: почему OEM лучше, чем SFU. И что это значит Autonews, 11:21
Что такое реферальные программы на криптобиржах Крипто, 11:10
Стубб заявил, что Финляндия не собьет сразу нарушившие границу самолеты Политика, 11:10
Курс биткоина восстановился после падения. Что случилось на крипторынке Крипто, 11:02
Все дело в дубе: Chateau Le Grand Vostock о своих новинках Вино, 11:01
Бывший студент напал с ножом на преподавателей техникума в Архангельске Общество, 11:01
Инновации в фокусе: столица примет международный технологический саммит Радио, 11:00