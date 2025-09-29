Проект бюджета на 2026 год и плановый период 2027–2028 годов внесли в Госдуму

Проект бюджета на три года внесли в Госдуму

Доходы бюджета в 2026 году, предварительно, составят 40,3 трлн руб., расходы — 44,1 трлн руб. Одним из ключевых направлений названо улучшение демографии

Фото: Андрей Любимов / РБК

Правительство внесло законопроект о федеральном бюджете на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов на рассмотрение Государственной думы. Распоряжение об этом подписал премьер Михаил Мишустин, сообщила пресс-служба кабмина.

Проект бюджета основан на базовом варианте прогноза социально-экономического развития. Он предполагает, что в 2026 году ВВП России вырастет на 1,3%, а за три года увеличится почти на 7% — до 276 трлн руб. в номинальном выражении.

Доходы в 2026 году, предварительно, должны составить 40,3 трлн руб., расходы — 44,1 трлн руб.

Что касается планового периода, то в 2027 году доходы составят ориентировочно 42,9 трлн руб., а расходы — 46 трлн руб. В 2028 году эти цифры будут равны 45,9 трлн руб. и 49,4 трлн руб. соответственно.

Важнейшим направлением бюджета названо финансирование мер по улучшению демографии.

Средства заложены на модернизацию инфраструктуры и развитие социально значимых направлений:

на модернизацию и строительство школ заложено свыше 400 млрд руб.; такие же меры будут приняты в отношении детских садов, средства на них учтены в бюджете;

на финансирование дорожного хозяйства — 4,6 трлн руб. на три года;

на модернизацию коммунальной инфраструктуры — 182,3 млрд руб., также на трехлетний период; на ликвидацию аварийного жилищного фонда планируется направить более 160 млрд руб.;

на формирование современной городской среды и государственную программу «Комплексное развитие сельских территорий» — более 105 млрд руб. и свыше 180 млрд руб. за три года соответственно.

На финансирование национальных проектов, направленных на достижение технологического лидерства России, направят порядка 1,9 трлн руб.

В документе также учтены меры, направленные на поддержание устойчивости региональных бюджетов, стимулирование инфраструктурного развития, обеспечение эффективного участия регионов в реализации национальных целей развития.

Министр финансов Антон Силуанов ранее сообщил в интервью Радио РБК, что проект федерального бюджета на 2026–2028 годы формируется с учетом законодательно закрепленного бюджетного правила, что обеспечивает его устойчивость и дает независимость «от внешних факторов».

Он подчеркнул, что проект бюджета на 2026 год формируют исходя из базового сценария Центробанка и ключевой ставки в диапазоне 12–13%.

Премьер-министр Михаил Мишустин 24 сентября отметил, что ключевая цель при подготовке документа — уменьшить влияние негативных условий. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил Радио РБК, что проект бюджета сбалансированный. Он добавил, что экономика России во многом перестроилась под нужды военной операции таким образом, что все потребности фронта «покрываются с лихвой».