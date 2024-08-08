Что такое государственные займы: принципы их работы

Фото: Владислав Шатило / РБК

Что такое государственные займы

Государственные займы — это кредитные отношения, где заемщик — государство. Ему предоставляют деньги во временное пользование под процент физические или юридические лица внутри страны, а также иностранные граждане, организации и правительства. Общая сумма таких обязательств образует госдолг.

Порядок осуществления госзаймов регламентирует Бюджетный кодекс России. Сумма, ставки, сроки возврата и иные условия для каждого кредита могут быть разными.

Зачем нужен государственный займ

В условиях дефицита бюджета государство может прибегнуть к следующим мерам: повышение налогов, эмиссия наличных денег или кредит. Если увеличить налоговую нагрузку на население и бизнес, то это чревато сокращением потребления, инвестиций и экономической активности в целом. Основным последствием эмиссии станет рост инфляции. С помощью госзайма можно избежать негативного эффекта первых двух сценариев и кассовых разрывов, погасить текущие расходы, перераспределить средства, вывести из экономики излишки денег или привлечь их в капиталоемкие проекты и таким образом простимулировать рост экономической деятельности.

Например, деньги можно направить на строительство автомагистрали, что позволит сэкономить бюджетные средства и привлечь дополнительный доход для погашения госдолга. Но если направить кредитные средства на выплату пособий или пенсий, то это не принесет такого же дохода. Впрочем, заемщик может и не указывать причину кредитования. Но в таком случае важно соблюсти баланс между стабильностью финансовой системы и стимулированием экономического роста.

По эмитентам госзаймы различают федеральные, или централизованные, и субфедеральные (муниципальные) или децентрализованные. В первом случае деньги в долг берет государство, во втором — регион или муниципалитет.

По источникам средств выделяют внешние и внутренние займы. Внешний госзайм подразумевает привлечение средств нерезидентов, внутренний — кредитование внутри страны. Если внутренние займы, как правило, номинированы в национальной валюте, то в случае внешнего займа заемщик и зарубежный инвестор договариваются, в какой валюте будет выплачен долг. Иногда для этого используют валюту третьей страны.

По срокам госзаймы делятся на:

краткосрочные (до года);

(до года); среднесрочные (1-5 лет);

(1-5 лет); долгосрочные (5-30 лет).

Облигационный кредит сопровождается выпуском ценных бумаг (облигаций государственного займа), безоблигационный оформляется в виде записей на счетах, соглашений и договоров и используется только на межправительственном уровне.

Погашение госзайма бывает единовременное и частичное. В первом случае долг образуется по истечении срока действия кредита, во втором платеж может быть равным, возрастающим и убывающим.

По выплате дохода госзаймы бывают:

процентные ;

; выигрышные ;

; дисконтные.

Доход держателя облигаций процентного займа состоит из процентов (купона), которые государство начисляет несколько раз в год. Выплата по выигрышным займам осуществляется по выигравшим облигациям при их погашении. Дисконтные облигации продают со скидкой, а выкупают по номиналу — они не имеют купонов.

Долговые обязательства могут быть с твердыми и плавающими ставками — это отражается в условиях выпуска ценных бумаг.

По обеспеченности кредита облигации делятся на закладные и беззакладные.

По методу размещения они бывают добровольные и принудительные. В настоящее время в России используется добровольный метод размещения облигаций. Принудительные госзаймы размещаются в случае чрезвычайной ситуации после соответствующего решения правительства и предусматривают ответственность за уклонение от подписки.

Эмитент может выпускать как универсальные, так и специальные облигации, то есть предназначенные для определенной категории инвесторов (только для населения, только для юридических лиц и т.д.).

Наконец, займы отличаются по способу обращения на рынке. Они бывают рыночными или нерыночными. Первая категория отличается свободной продажей и покупкой, вторая — отсутствием права смены владельца и обращения на рынке ценных бумаг. Цель нерыночных облигаций — привлечение средств определенной группы инвесторов, например, страховых и пенсионных фондов или правительственных учреждений.

Оформление государственных займов

Право на заключение договора государственного займа от имени страны имеет правительство, его функции в этом вопросе реализует Министерство финансов. Ведомство утверждает годовую программу заимствований и проводит аукционы, где размещает облигации федерального займа (ОФЗ) — ценные бумаги, где зафиксирован размер и порядок выплаты займа, а также доход ее владельца.

График проведения аукционов публикует Минфин, за информацией о ходе торгов можно следить на сайте Мосбиржи. Банк России выступает генеральным агентом по размещению, выкупу и обмену ОФЗ.

Требования к договору федерального займа отражены в статье 817 Гражданского кодекса. Принципами таких кредитных отношений являются добровольность, возвратность и возмездность, целевая направленность, обеспеченность и срочность.

После аукциона ценные бумаги попадают на вторичный рынок, где любой желающий получает возможность их купить. В 2024 году в обращении находятся облигации с индексируемым номиналом (ОФЗ-ИН) и амортизацией долга (ОФЗ-АД), а также фиксированным (ОФЗ-ФД), постоянным (ОФЗ-ПД) и переменным (ОФЗ-ПК) купонным доходом. До марта 2022 года Минфин размещал облигации федерального займа для населения (ОФЗ-н), обязательства по этим бумагам сохранились. Их также можно продать или погасить. С 13 июня 2024 года купить облигации за доллары и евро можно только на срочном рынке. Владелец ценной бумаги фактически становится кредитором государства.

Минимальная цена облигации — 950 рублей. Доходность любой ОФЗ зависит от размера выплат по купону, срочности купонного периода, длины и структуры (амортизация выплат или наличие оферт) самого выпуска, она поступает на банковский, брокерский или индивидуальный инвестиционный счет. Рост купонных ставок происходит в период повышения инфляции. Гарантией выплаты займа является все государственное имущество.

Плюсы и минусы государственных займов

Плюсы

покрытие бюджетного дефицита без эмиссии и повышения налогов;

избежание кассовых разрывов;

стимулирование развития экономики за счет реализации капиталоемких проектов;

перераспределение средств в соответствии с актуальными потребностями государства;

вывод из экономики излишков денежных средств, чтобы избежать инфляции;

укрепление отношений с другими странами;

оперативность в реакции на кризисные явления;

прозрачные условия для всех участников кредитных отношений.

Минусы