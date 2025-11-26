Совет Федерации одобрил федеральный бюджет на три года
Совет Федерации одобрил закон о федеральном бюджете на 2026–2028 годы. Трансляция шла на сайте верхней палаты парламента.
Государственная дума приняла проект госбюджета в третьем чтении на заседании 20 ноября.
Согласно документу, ключевыми приоритетами бюджета указаны социальные обязательства перед гражданами, обеспечение обороны и безопасности страны.
Прогнозируемый объем ВВП в 2026 году составит 235,067 трлн руб., в 2027 году — 255,498 трлн руб., в 2028 году — 276,346 трлн руб. Доходы федерального бюджета в 2026 году прогнозируются на уровне 40,3 трлн руб., расходы — 44 трлн руб., дефицит — 3,7 трлн руб. На 2027 год запланированы доходы в объеме 42,9 трлн руб., расходы — 46 трлн руб., дефицит — 3,1 трлн руб. На 2028 год доходы прогнозируются на уровне 45 трлн 869,367 млрд руб., расходы — 49 трлн 383,233 млрд руб., дефицит — 3,5 трлн руб.
Как отмечал премьер-министр Михаил Мишустин в сентябре, ключевой целью при подготовке госбюджета на ближайшие три года было уменьшить влияние негативных условий. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире Радио РБК добавил, что экономика России перестроилась под нужды военной операции таким образом, что все потребности фронта «покрываются с лихвой».
Читайте РБК в Telegram.
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили