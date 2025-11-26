 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Экономика⁠,
0

Совет Федерации одобрил федеральный бюджет на три года

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости
Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Совет Федерации одобрил закон о федеральном бюджете на 2026–2028 годы. Трансляция шла на сайте верхней палаты парламента.

Государственная дума приняла проект госбюджета в третьем чтении на заседании 20 ноября.

Согласно документу, ключевыми приоритетами бюджета указаны социальные обязательства перед гражданами, обеспечение обороны и безопасности страны.

Госдума приняла закон о поэтапном повышении НДС до 22%
Экономика
Фото:Андрей Любимов / РБК

Прогнозируемый объем ВВП в 2026 году составит 235,067 трлн руб., в 2027 году — 255,498 трлн руб., в 2028 году — 276,346 трлн руб. Доходы федерального бюджета в 2026 году прогнозируются на уровне 40,3 трлн руб., расходы — 44 трлн руб., дефицит — 3,7 трлн руб. На 2027 год запланированы доходы в объеме 42,9 трлн руб., расходы — 46 трлн руб., дефицит — 3,1 трлн руб. На 2028 год доходы прогнозируются на уровне 45 трлн 869,367 млрд руб., расходы — 49 трлн 383,233 млрд руб., дефицит — 3,5 трлн руб.

Как отмечал премьер-министр Михаил Мишустин в сентябре, ключевой целью при подготовке госбюджета на ближайшие три года было уменьшить влияние негативных условий. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире Радио РБК добавил, что экономика России перестроилась под нужды военной операции таким образом, что все потребности фронта «покрываются с лихвой».

Читайте РБК в Telegram.

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Авторы
Теги
Анастасия Луценко
Совет Федерации федеральный бюджет законы
Материалы по теме
Госдума окончательно приняла федеральный бюджет на ближайшие три года
Экономика
Госдума приняла закон о поэтапном повышении НДС до 22%
Экономика
В Минфине описали эффекты для бюджета от мер поддержки рынка бензина
Экономика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 26 ноября
EUR ЦБ: 90,97 (-0,4) Инвестиции, 14:00 Курс доллара на 26 ноября
USD ЦБ: 78,96 (+0,04) Инвестиции, 14:00
Как методы бережливого производства стимулируют сферу социальных услуг Национальные проекты, 14:21
HP сократит до 6 тыс. сотрудников на фоне интеграции ИИ Технологии и медиа, 14:14
В США умер художник-абстракционист Тимоти Эпп Общество, 14:12
Олимпийский огонь Игр-2026 зажгли в Греции от запасного факела Спорт, 14:12
ЕС подготовил юридическое обоснование для использования активов России Политика, 14:11
Как добавить золото в свой портфель: инструкция для инвесторов #всенабиржу!, 14:10
Люди труда: как повысить престиж рабочих профессий Национальные проекты, 14:07
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
Совфед одобрил расширение налоговых льгот при продаже жилья Недвижимость, 14:06
Совет Федерации одобрил федеральный бюджет на три года Экономика, 14:06
Власти Москвы потребовали изъять имущество Тимура Батрутдинова Общество, 14:02
В Гонконге загорелись несколько высоток в ЖК на 4000 человек. Видео Политика, 14:01
Какие антиэйдж-технологии в косметологии ждут в ближайшие 5 лет РБК и КИТ МЕД, 14:00
Grass стала лауреатом в премии по маркетингу МедиаКульт 2025 РБК Компании, 14:00
На границе Румынии и Молдавии задержали грузовик с частями «Герани-2» Политика, 13:56