Совет Федерации одобрил федеральный бюджет на три года

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Совет Федерации одобрил закон о федеральном бюджете на 2026–2028 годы. Трансляция шла на сайте верхней палаты парламента.

Государственная дума приняла проект госбюджета в третьем чтении на заседании 20 ноября.

Согласно документу, ключевыми приоритетами бюджета указаны социальные обязательства перед гражданами, обеспечение обороны и безопасности страны.

Прогнозируемый объем ВВП в 2026 году составит 235,067 трлн руб., в 2027 году — 255,498 трлн руб., в 2028 году — 276,346 трлн руб. Доходы федерального бюджета в 2026 году прогнозируются на уровне 40,3 трлн руб., расходы — 44 трлн руб., дефицит — 3,7 трлн руб. На 2027 год запланированы доходы в объеме 42,9 трлн руб., расходы — 46 трлн руб., дефицит — 3,1 трлн руб. На 2028 год доходы прогнозируются на уровне 45 трлн 869,367 млрд руб., расходы — 49 трлн 383,233 млрд руб., дефицит — 3,5 трлн руб.

Как отмечал премьер-министр Михаил Мишустин в сентябре, ключевой целью при подготовке госбюджета на ближайшие три года было уменьшить влияние негативных условий. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире Радио РБК добавил, что экономика России перестроилась под нужды военной операции таким образом, что все потребности фронта «покрываются с лихвой».