Социальные расходы бюджета в 2025 году окажутся выше планировавшихся

Бюджетные расходы на социальную политику в 2025 году будут на 6% выше по сравнению с первоначальными планами, а на оборону, напротив, чуть сократятся. При этом расходы на нацоборону все равно останутся самыми высокими в бюджете

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Расходы федерального бюджета в 2025 году по разделу «Социальная политика» составят 6,88 трлн руб., что почти на 400 млрд, или на 6%, больше, чем закладывалось проектом федерального бюджета (6,49 трлн), внесенным в Госдуму в конце сентября. Также по сравнению с изначальным планом увеличатся расходы по разделу «Национальная экономика», но не так существенно: с 4,355 трлн руб. в проекте бюджета до 4,377 трлн в итоговом документе. Такие данные следуют из обновленного «бюджета для граждан», размещенного Минфином России (РБК изучил документ).

Одновременно в бюджете более чем на 400 млрд руб. (3%) уменьшены планируемые ассигнования на национальную оборону — с 13,491 трлн руб. в проекте бюджета до 13,087 трлн в итоговом документе (закон о бюджете был подписан 30 ноября). Несмотря на это сокращение, раздел «Национальная оборона» в бюджете на 2025 год остается самым высокозатратным. Небольшое снижение расходов — порядка 20 млрд руб. — коснулось нацбезопасности и правоохранительной деятельности: в итоге на этот раздел в 2025 году планируется потратить 3,44 трлн руб. вместо первоначальных 3,46 трлн.

Изменение бюджетных расходов по различным статьям объясняется перераспределением ассигнований в ходе рассмотрения законопроекта о бюджете в Госдуме. В первом чтении утверждаются основные параметры федерального бюджета: доходы, расходы, дефицит. Эти параметры не могут меняться на дальнейших этапах рассмотрения документа, однако расходы внутри разделов могут перераспределяться. Как ранее писал РБК, при рассмотрении бюджета во втором чтении поправками было перераспределено более 8 трлн руб. (включая роспись нераспределенных в первом чтении расходов по нацпроектам). В Минфине тогда поясняли, что значительная часть поправок ко второму чтению касалась оборонной безопасности, в том числе проведения специальной военной операции.

Сопоставить фактически потраченные средства по тематическим разделам в бюджете 2024 года с плановыми ассигнованиями 2025-го невозможно, так как Минфин последние годы не публикует такой информации в части исполнения федерального бюджета. Общие расходы федерального бюджета в 2025 году запланированы на уровне 41,47 трлн руб., тогда как по итогам 2024 года они могут составить 40,58 трлн руб., следовало из оценок Минфина на 27 декабря.

На что пойдут средства социального бюджета

В социальной сфере, как отмечается в опубликованном бюджете для граждан, особое внимание в ближайшие три года уделяется адресной помощи семьям с детьми:

на выплату единого пособия предусмотрено более 4 трлн руб.;

на предоставление маткапитала в 2025–2027 годах запланировано более 1,7 трлн руб. с учетом продления программы до 2030 года;

более 1,7 трлн руб. заложено на программы улучшения жилищного обеспечения семей с детьми, куда входит субсидирование процентной ставки по ипотеке для всех семей с детьми (до 1,5 трлн руб.), а также единовременные выплаты (450 тыс. руб.) многодетным семьям на частичное погашение ипотеки (в объеме 296,8 млрд руб.).

Расходы бюджета на развитие пенсионной системы в 2025 году составят 2,2 трлн руб., в 2026 году — 2,7 трлн руб., в 2027 году — 2,6 трлн руб.

С 1 января 2025 года средний размер страховой пенсии по старости проиндексировали на 7,3%, теперь она составляет 24 059,12 руб. Одинаковое повышение выплаты коснулось неработающих пенсионеров (им пособие индексируют ежегодно) и работающих, для которых это первая индексация с 2015 года. В феврале пособия дополнительно увеличат до уровня фактической инфляции: в середине января Росстат оценит фактическую годовую инфляцию, после чего власти примут решение о дополнительной индексации пенсий до этого уровня, что затронет около 37 млн человек, сообщал министр труда Антон Котяков.

А в 2026 и 2027 годах, как ранее писал РБК, пенсии в России будут проиндексированы дважды в каждому году. В бюджете для граждан уточняется, что в 2026–2027 годах с 1 февраля будет проводиться индексация на уровень инфляции за предыдущий год, а в апреле пенсии будут индексироваться на уровень роста доходов Социального фонда. В 2026 году Минфин прогнозирует рост доходов Социального фонда в 5,5%, в 2027 году — в 4,1%.

По данным Минфина, ко второму чтению проекта бюджета 1,8 трлн руб. на ближайшую трехлетку было перераспределено на финансирование нацпроектов. Согласно опубликованному бюджету для граждан, в 2025 году на финансирование 19 национальных проектов будет потрачено 5,89 трлн руб., в 2026 году — 6,44 трлн, в 2027 году — 6,6 трлн. Больше всего бюджетных расходов пойдут на реализацию нацпроекта «Семья» — 2,83 трлн руб. в 2025 году, 2,88 трлн руб. в 2026 году, 2,84 трлн руб. в 2027 году.

К социальным расходам в расширенном понимании Минфин относит не только раздел «Социальная политика», но и расходы на образование, здравоохранение и физкультуру и спорт. На здравоохранение, согласно бюджету для граждан, в ближайшие три года будет направлено более 5,6 трлн руб., на образование — 4,97 трлн руб. Расходы на физкультуру и спорт составят 202,6 млрд руб. в ближайшие три года. Более 2 млрд руб., в частности, предусмотрены на создание фиджитал-центров в регионах, то есть таких площадок, где можно совмещать занятия классическими видами спорта и киберспортом. Традиционно основная часть финансирования образования и здравоохранения в стране лежит на регионах.

Об основных параметрах бюджета

Федеральный бюджет на 2025–2027 годы впервые за последние пять лет «структурно сбалансирован», то есть расходы без учета расходов на обслуживание государственного долга соответствуют базовым нефтегазовым и ненефтегазовым доходам с учетом сальдо бюджетных кредитов.

В 2022–2024 годах бюджет на фоне санкционного давления и адаптации экономики исполнялся со структурным первичным дефицитом: расходы были выше указанной суммы — совокупно более чем на 10 трлн руб. за этот период. К 2025 году предусматривается завершение нормализации бюджетной политики, далее — как минимум до 2030 года — дефицитов на структурном первичном уровне не предусмотрено, пояснял Минфин.

В 2025 году, по оценке Минфина, прогнозируется рост доходов до 40,3 трлн руб. с 36,1 трлн руб. в 2024 году, или на 11,6%. В последующие годы продолжится «умеренный рост» доходов федерального бюджета до 41,8 трлн руб. в 2026 году (+3,8% к 2025 году) и 43,1 трлн в 2027 году (+3,1% к 2026 году), следует из опубликованного бюджета для граждан. «По отношению к ВВП доходы увеличатся с 18,4% ВВП в 2024 году до 18,8% в 2025 году, а затем снизятся до 18,1% ВВП в 2026 году и 17,4% ВВП в 2027 году», — отмечается в документе.

Расходы федерального бюджета в 2025 году запланированы на уровне 41,47 трлн руб., в 2026 году — 44,02 трлн руб., в 2027 году — 45,91 трлн руб. В прогнозируемом периоде исполнение федерального бюджета ожидается с дефицитом на уровне 0,5% ВВП в 2025 году, 0,9% ВВП в 2026 году и 1,1% ВВП в 2027 году. Глава Минфина Антон Силуанов ранее заявлял, что в бюджете на 2025–2027 год важно снижение зависимости от нефти и газа. Ненефтегазовый дефицит (баланс доходов и расходов без учета доходов от нефти и газа), по его словам, должен снизиться с 7,5% ВВП в 2024 году до 5% в 2027 году.