Самолет «Байкал» (ЛМС-901): новый легкий транспортный самолет России

Самолет ЛМС-901 «Байкал» (Фото: Донат Сорокин / ТАСС)

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Описание самолета «Байкал»

ЛМС-901 «Байкал» — это легкий многоцелевой самолет, который разрабатывают в России на замену устаревшим советским «кукурузникам» Ан-2. Он может перевозить максимум девять пассажиров или 2 т груза, использоваться в авиалесоохране и санитарной авиации. Модель планируют использовать местные авиалинии в труднодоступных районах Сибири, Дальнего Востока и северной части России. Самолет разрабатывают с 2016 года. Его пока не начали производить серийно, а сроки начала поставок неоднократно переносились.

Ан-2 — советский легкий многоцелевой самолет. Он представляет собой поршневой однодвигательный биплан с расчалочным (на тонких тросах) крылом. Разработан в новосибирском ОКБ-153 под руководством Олега Антонова. Первый самолет этого типа поднялся в воздух в 1947 году. Производился в Киеве, Долгопрудном (Московская область), по лицензии — в Польше и в КНР. Экспортировался в 26 стран. Всего было построено больше 18 тыс. машин. Благодаря использованию в сельхозавиации он получил прозвище кукурузник.

Самолет Ан-2 (Фото: Елена Майорова / Global Look Press)

Летно-технические характеристики самолета «Байкал»

Масса — 2040 кг (2 т).

Максимальная взлетная масса — 4,8 т.

Крейсерская скорость — 300 км/ч.

Посадочная скорость — 95 км/ч.

Дальность — 3000 км (с полезной нагрузкой 2 т — 1500 км). Такая большая для легкомоторного самолета дальность нужна, потому что «Байкал» будет использоваться в регионах с большими расстояниями между населенными пунктами.

Дистанция разбега/пробега — 220/195 м. Это значит, что для взлета самолету требуется 220 метров полосы, а после посадки ему необходимо 195 метров для полной остановки, то есть он может сесть даже на очень короткую взлетно-посадочную полосу.

Размах крыла — 16,5 м.

Площадь крыла — 28,7 м².

Двигатель — один турбовинтовой ВК-800СМ мощностью около 800 лошадиных сил.

Шасси — трехстоечное неубирающееся с хвостовой опорой. Такая конструкция позволяет самолету садиться на плохо подготовленных аэродромах: на неровные грунтовые взлетно-посадочные полосы, а благодаря лыжному и поплавковому шасси — еще и на снег и воду.

«Байкал» оснащен парашютной системой спасения: в случае ЧП активируется парашют и самолет может безопасно сесть.

Самолет ЛМС-901 «Байкал» на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2021 (Фото: Сергей Карпухин / ТАСС)

Кто и сколько времени разрабатывает самолет «Байкал»

Изначально, с 2016 года, аналог Ан-2 разрабатывал Сибирский НИИ авиации (СибНИА) имени Чаплыгина, однако в 2019 году Минпромторг сменил разработчика, выбрав «Байкал-инжиниринг» — дочку Уральского завода гражданской авиации (УЗГА). Компания использовала наработки СибНИА. В 2021 году УЗГА представил «Байкал» на Международном авиакосмическом салоне.

В 2022-м самолет успешно испытали. Самолет взлетел с аэродрома в Екатеринбурге. Машина поднялась на высоту 500 м, полет длился около 25 минут. В том же году управляющая компания особой экономической зоны «Титановая долина» в Свердловской области начала возведение каркаса заводского корпуса для производства. Однако Минпромторг решил не финансировать этот проект из бюджета из-за рисков, связанных с отсутствием в России опыта сертификации цельнокомпозитных самолетов такого класса.

Сергей Федоров и Максим Решетников (слева направо) у нового легкого российского самолета ЛМС-901 «Байкал» на производственном комплексе Уральского завода гражданской авиации, 2022 год (Фото: Донат Сорокин / ТАСС)

В 2023 году премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минпромторгу, Минтрансу, Минфину и Минвостокразвития представить предложения по снижению стоимости производства «Байкала». В том же году в «Титановой долине» запустили цех для сборки самолетов «Байкал». Также в 2023 году самолет должен был пройти сертификацию.

В начале 2024 года на территории опережающего развития «Хабаровск» в Комсомольске-на-Амуре также началось строительство завода по производству самолета. Предполагалось, что поставки самолетов начнутся в 2024 году, но потом сроки сдвинули сначала на 2025-й, а затем и на 2026 год из-за начавшихся проблем с комплектующими. В частности, сложности возникли с двигателем. Сначала на самолет собирались установить двигатель от американской General Electric, но в 2022 году пришлось переходить на российские комплектующие. Теперь на «Байкалах» планируют устанавливать турбовинтовой ВК-800С, который производит сам УЗГА, но этот двигатель еще не прошел сертификации.

В сентябре 2024 года президент России Владимир Путин на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) призвал ускорить разработку «Байкала» и быстрее начать производить его. Президент напомнил, что, согласно его поручению, к 2030 году на Дальнем Востоке должны ежегодно перевозить 4 млн пассажиров, а для этого нужны свои самолеты. Путин подчеркнул, что «Байкал» не должен уступать зарубежным аналогам, а перелеты на нем должны быть доступными для россиян. После этого полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев заявил, что подрядчика по созданию самолета необходимо поменять. Глава Минпромторга России Антон Алиханов ответил, что смена подрядчика затянет сроки производства и повлечет за собой судебные разбирательства и штрафы.

В феврале 2025 года источники «Коммерсанта» сообщили, что «Байкалу» нужны серьезные доработки, на которые понадобится 3–5 лет: по словам одного из собеседников газеты, при проектировании были допущены «драматические ошибки» и теперь конструкцию надо переделывать. У самолета обнаружились проблемы с устойчивостью на малых скоростях, шасси, штурвалом. Источники газеты допустили, что разработку заморозят.

В марте власти подписали с УЗГА контракт на доработку «Байкала» на 10,136 млрд руб. Провести все работы необходимо до 17 декабря 2027 года. По данным Алиханова, на март 2025 года были готовы три экземпляра самолета.

Антон Алиханов осматривает легкий многоцелевой самолет ЛМС-901 «Байкал» на территории АО «Уральский завод гражданской авиации» (УЗГА) в Свердловской области, 8 июля 2025 года (Фото: Виталий Невар / РИА Новости)

В мае 2025-го Трутнев заявил, что разработка «Байкала» зашла в тупик. В Минпромторге и УЗГА его слова потом опровергли и сказали, что проект идет по графику, а образцы активно участвуют в испытаниях. Продолжение проекта подтвердил и министр финансов России Антон Силуанов. Гендиректор УЗГА Леонид Лузгин в беседе с «Ведомостями» признал, что серьезные проблемы есть, но «драматическими» ошибки в разработке он бы не назвал.

В июне УЗГА назначил новым главным конструктором «Байкала» Александра Силина. В том же месяце СибНИА провел первый этап испытаний опытного образца нового российского турбовинтового двигателя ВК-800.

Сертификация самолета запланирована на 2026 год.

Власти включили самолет в программу по развитию гражданской авиации. Согласно этому плану, к 2030 году авиакомпании должны получить 139 «Байкалов».

Сколько стоит самолет «Байкал»

В заказе Минпромторга от 2019 года говорилось, что самолет не должен стоить дороже 120 млн руб. В 2021 году на Уральском заводе гражданской авиации рассказали РБК, что государство может заказать для замены кукурузников Ан-2 не менее 300 новых самолетов «Байкал» на сумму 36 млрд руб.

К 2023 году, по данным Трутнева, базовая стоимость девятиместного самолета выросла до 178 млн руб. за одну машину. Строительство 95 новых самолетов «Байкал» для сахалинской авиакомпании «Аврора» в «Государственной транспортной лизинговой компании» оценили в 40 млрд руб.

Легкий многоцелевой самолет ЛМС-901 «Байкал» (Фото: Андрей Любимов / РБК)

В 2024 году РБК узнал, что «Байкал» будут продавать за 455 млн руб. — по цене почти втрое выше базовой. После ВЭФ-2024, на котором Путин призвал ускорить производство, заявленная производителями стоимость самолета снизилась почти в два раза — с 455 млн до 260 млн руб. «Надо им [действовавшим по поручению Путина. — РБК] отдать должное: со дня Восточного экономического форума прошло несколько дней, самолет подешевел в два раза», — заявил тогда Трутнев.

К июлю 2025 года проектная стоимость самолета «Байкал» выросла до 320 млн руб. Месяцем ранее Лузгин в интервью «Ведомостям» уточнил, что самолет будет стоить 220–340 млн руб. В интервью «Ведомостям» Лузгин пояснил, что цена будет зависеть от конфигурации. По его данным, она составит от 220 до 340 млн руб., что сопоставимо с американским самолетом Cessna Grand Caravan.

Как выглядит самолет «Байкал»: фото и особенности дизайна

У легкого самолета «Байкал» цельнометаллический фюзеляж прямоугольного сечения с закругленным носом и конструкция более обтекаемая и компактная, чем у Ан-2. У кабины летчика панорамное остекление. В отличие от биплана Ан-2, эта модель — моноплан, его единственное крыло — прямое с законцовками для лучшей аэродинамики, расположено вверху фюзеляжа. Конструкция хвоста стандартная: вертикальный киль и горизонтальные стабилизаторы.

Двигатель находится под крылом. Есть двери для пассажиров и грузовой отсек.

Первый полет легкого многоцелевого самолета «Байкал» (ЛМС-901), 2022 год (Фото: пресс-служба «Байкал-инжиниринг» / ТАСС)

Где и кем будет использоваться самолет «Байкал»

Самолет разрабатывается для малонаселенных регионов со слаборазвитой инфраструктурой аэропортов, в частности для Дальнего Востока и Крайнего Севера — чтобы улучшить авиасообщение между расположенными далеко друг от друга населенными пунктами этой территории. Первые пять экземпляров «Байкала» УЗГА планирует передать дальневосточному перевозчику «Аврора» в 2026 году.

В 2022 году завод также заключил предварительные договоры с красноярской компанией «КрасАвиа» и забайкальской «Аэросервис», в 2023 году — с камчатской «Витязь-Аэро» и дальневосточной «Авророй» (твердое соглашение с ней — в 2025 году).

В 2023 году «Известия» со ссылкой на источники сообщили, что первые «Байкалы» будут использоваться не для пассажироперевозок, а в авиалесоохране и санавиации.

В кабине многоцелевого самолета ЛМС-901 «Байкал» (Фото: Павел Бедняков / РИА Новости)

В чем разница между самолетами «Байкал» и Ан-2