Самолет «Байкал» (ЛМС-901): новый легкий транспортный самолет России
Содержание:
- Описание самолета «Байкал»
- Летно-технические характеристики самолета «Байкал»
- Кто и сколько времени разрабатывает самолет «Байкал»
- Сколько стоит самолет «Байкал»
- Как выглядит самолет «Байкал»: фото и особенности дизайна
- Где будет использоваться самолет «Байкал»
- В чем разница между самолетами «Байкал» и Ан-2
Описание самолета «Байкал»
ЛМС-901 «Байкал» — это легкий многоцелевой самолет, который разрабатывают в России на замену устаревшим советским «кукурузникам» Ан-2. Он может перевозить максимум девять пассажиров или 2 т груза, использоваться в авиалесоохране и санитарной авиации. Модель планируют использовать местные авиалинии в труднодоступных районах Сибири, Дальнего Востока и северной части России. Самолет разрабатывают с 2016 года. Его пока не начали производить серийно, а сроки начала поставок неоднократно переносились.
Ан-2 — советский легкий многоцелевой самолет. Он представляет собой поршневой однодвигательный биплан с расчалочным (на тонких тросах) крылом. Разработан в новосибирском ОКБ-153 под руководством Олега Антонова. Первый самолет этого типа поднялся в воздух в 1947 году. Производился в Киеве, Долгопрудном (Московская область), по лицензии — в Польше и в КНР. Экспортировался в 26 стран. Всего было построено больше 18 тыс. машин. Благодаря использованию в сельхозавиации он получил прозвище кукурузник.
Летно-технические характеристики самолета «Байкал»
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Масса — 2040 кг (2 т).
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Максимальная взлетная масса — 4,8 т.
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Крейсерская скорость — 300 км/ч.
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Посадочная скорость — 95 км/ч.
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Дальность — 3000 км (с полезной нагрузкой 2 т — 1500 км). Такая большая для легкомоторного самолета дальность нужна, потому что «Байкал» будет использоваться в регионах с большими расстояниями между населенными пунктами.
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Дистанция разбега/пробега — 220/195 м. Это значит, что для взлета самолету требуется 220 метров полосы, а после посадки ему необходимо 195 метров для полной остановки, то есть он может сесть даже на очень короткую взлетно-посадочную полосу.
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Размах крыла — 16,5 м.
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Площадь крыла — 28,7 м².
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Двигатель — один турбовинтовой ВК-800СМ мощностью около 800 лошадиных сил.
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Шасси — трехстоечное неубирающееся с хвостовой опорой. Такая конструкция позволяет самолету садиться на плохо подготовленных аэродромах: на неровные грунтовые взлетно-посадочные полосы, а благодаря лыжному и поплавковому шасси — еще и на снег и воду.
«Байкал» оснащен парашютной системой спасения: в случае ЧП активируется парашют и самолет может безопасно сесть.
Кто и сколько времени разрабатывает самолет «Байкал»
Изначально, с 2016 года, аналог Ан-2 разрабатывал Сибирский НИИ авиации (СибНИА) имени Чаплыгина, однако в 2019 году Минпромторг сменил разработчика, выбрав «Байкал-инжиниринг» — дочку Уральского завода гражданской авиации (УЗГА). Компания использовала наработки СибНИА. В 2021 году УЗГА представил «Байкал» на Международном авиакосмическом салоне.
В 2022-м самолет успешно испытали. Самолет взлетел с аэродрома в Екатеринбурге. Машина поднялась на высоту 500 м, полет длился около 25 минут. В том же году управляющая компания особой экономической зоны «Титановая долина» в Свердловской области начала возведение каркаса заводского корпуса для производства. Однако Минпромторг решил не финансировать этот проект из бюджета из-за рисков, связанных с отсутствием в России опыта сертификации цельнокомпозитных самолетов такого класса.
В 2023 году премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минпромторгу, Минтрансу, Минфину и Минвостокразвития представить предложения по снижению стоимости производства «Байкала». В том же году в «Титановой долине» запустили цех для сборки самолетов «Байкал». Также в 2023 году самолет должен был пройти сертификацию.
В начале 2024 года на территории опережающего развития «Хабаровск» в Комсомольске-на-Амуре также началось строительство завода по производству самолета. Предполагалось, что поставки самолетов начнутся в 2024 году, но потом сроки сдвинули сначала на 2025-й, а затем и на 2026 год из-за начавшихся проблем с комплектующими. В частности, сложности возникли с двигателем. Сначала на самолет собирались установить двигатель от американской General Electric, но в 2022 году пришлось переходить на российские комплектующие. Теперь на «Байкалах» планируют устанавливать турбовинтовой ВК-800С, который производит сам УЗГА, но этот двигатель еще не прошел сертификации.
В сентябре 2024 года президент России Владимир Путин на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) призвал ускорить разработку «Байкала» и быстрее начать производить его. Президент напомнил, что, согласно его поручению, к 2030 году на Дальнем Востоке должны ежегодно перевозить 4 млн пассажиров, а для этого нужны свои самолеты. Путин подчеркнул, что «Байкал» не должен уступать зарубежным аналогам, а перелеты на нем должны быть доступными для россиян. После этого полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев заявил, что подрядчика по созданию самолета необходимо поменять. Глава Минпромторга России Антон Алиханов ответил, что смена подрядчика затянет сроки производства и повлечет за собой судебные разбирательства и штрафы.
В феврале 2025 года источники «Коммерсанта» сообщили, что «Байкалу» нужны серьезные доработки, на которые понадобится 3–5 лет: по словам одного из собеседников газеты, при проектировании были допущены «драматические ошибки» и теперь конструкцию надо переделывать. У самолета обнаружились проблемы с устойчивостью на малых скоростях, шасси, штурвалом. Источники газеты допустили, что разработку заморозят.
В марте власти подписали с УЗГА контракт на доработку «Байкала» на 10,136 млрд руб. Провести все работы необходимо до 17 декабря 2027 года. По данным Алиханова, на март 2025 года были готовы три экземпляра самолета.
В мае 2025-го Трутнев заявил, что разработка «Байкала» зашла в тупик. В Минпромторге и УЗГА его слова потом опровергли и сказали, что проект идет по графику, а образцы активно участвуют в испытаниях. Продолжение проекта подтвердил и министр финансов России Антон Силуанов. Гендиректор УЗГА Леонид Лузгин в беседе с «Ведомостями» признал, что серьезные проблемы есть, но «драматическими» ошибки в разработке он бы не назвал.
В июне УЗГА назначил новым главным конструктором «Байкала» Александра Силина. В том же месяце СибНИА провел первый этап испытаний опытного образца нового российского турбовинтового двигателя ВК-800.
Сертификация самолета запланирована на 2026 год.
Власти включили самолет в программу по развитию гражданской авиации. Согласно этому плану, к 2030 году авиакомпании должны получить 139 «Байкалов».
Сколько стоит самолет «Байкал»
В заказе Минпромторга от 2019 года говорилось, что самолет не должен стоить дороже 120 млн руб. В 2021 году на Уральском заводе гражданской авиации рассказали РБК, что государство может заказать для замены кукурузников Ан-2 не менее 300 новых самолетов «Байкал» на сумму 36 млрд руб.
К 2023 году, по данным Трутнева, базовая стоимость девятиместного самолета выросла до 178 млн руб. за одну машину. Строительство 95 новых самолетов «Байкал» для сахалинской авиакомпании «Аврора» в «Государственной транспортной лизинговой компании» оценили в 40 млрд руб.
В 2024 году РБК узнал, что «Байкал» будут продавать за 455 млн руб. — по цене почти втрое выше базовой. После ВЭФ-2024, на котором Путин призвал ускорить производство, заявленная производителями стоимость самолета снизилась почти в два раза — с 455 млн до 260 млн руб. «Надо им [действовавшим по поручению Путина. — РБК] отдать должное: со дня Восточного экономического форума прошло несколько дней, самолет подешевел в два раза», — заявил тогда Трутнев.
К июлю 2025 года проектная стоимость самолета «Байкал» выросла до 320 млн руб. Месяцем ранее Лузгин в интервью «Ведомостям» уточнил, что самолет будет стоить 220–340 млн руб. В интервью «Ведомостям» Лузгин пояснил, что цена будет зависеть от конфигурации. По его данным, она составит от 220 до 340 млн руб., что сопоставимо с американским самолетом Cessna Grand Caravan.
Как выглядит самолет «Байкал»: фото и особенности дизайна
У легкого самолета «Байкал» цельнометаллический фюзеляж прямоугольного сечения с закругленным носом и конструкция более обтекаемая и компактная, чем у Ан-2. У кабины летчика панорамное остекление. В отличие от биплана Ан-2, эта модель — моноплан, его единственное крыло — прямое с законцовками для лучшей аэродинамики, расположено вверху фюзеляжа. Конструкция хвоста стандартная: вертикальный киль и горизонтальные стабилизаторы.
Двигатель находится под крылом. Есть двери для пассажиров и грузовой отсек.
Где и кем будет использоваться самолет «Байкал»
Самолет разрабатывается для малонаселенных регионов со слаборазвитой инфраструктурой аэропортов, в частности для Дальнего Востока и Крайнего Севера — чтобы улучшить авиасообщение между расположенными далеко друг от друга населенными пунктами этой территории. Первые пять экземпляров «Байкала» УЗГА планирует передать дальневосточному перевозчику «Аврора» в 2026 году.
В 2022 году завод также заключил предварительные договоры с красноярской компанией «КрасАвиа» и забайкальской «Аэросервис», в 2023 году — с камчатской «Витязь-Аэро» и дальневосточной «Авророй» (твердое соглашение с ней — в 2025 году).
В 2023 году «Известия» со ссылкой на источники сообщили, что первые «Байкалы» будут использоваться не для пассажироперевозок, а в авиалесоохране и санавиации.
В чем разница между самолетами «Байкал» и Ан-2
|Характеристика
|«Байкал»
|Ан-2
|Масса
|2040 кг
|3400–3690 кг
|
|Дальность полета
|3000 км
|900 км
|
|Максимальная скорость
|300 км/ч
|258 км/ч
|
|Пассажировместимость
|9 человек
|12 человек
|
|Полезная нагрузка
|2000 кг
|1600 кг
|
|Конструкция
|Моноплан
|Биплан
|
|Материалы
|Современные композиты
|Металл, ткань
|
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