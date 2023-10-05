Стоимость самолета «Байкал» для регионов России выросла почти наполовину
Базовая стоимость девятиместного турбовинтового самолета «Байкал», разрабатываемого для местных авиаперевозок Уральским заводом гражданской авиации (УЗГА), выросла до 178 млн руб. за одну машину. Об этом журналистам рассказал вице-премьер — полпред президента в ДФО Юрий Трутнев, передает корреспондент РБК.
Летом 2021 года гендиректор УЗГА говорил, что цена «Байкала» в девятиместной базовой версии (без автопилота, с возможностью летать только по правилам визуальных полетов) составит 120 млн руб.
Ключевой заказчик самолетов — единая дальневосточная авиакомпания «Аврора». На Восточном экономическом форуме в сентябре этого года перевозчик подписал соглашение о намерениях по поставке 95 «Байкалов» в 2026-2030 годах.
По словам Трутнева, работа над созданием самолета идет уже давно, а цена на его изготовление растет «скачкообразно». «У нас, к сожалению, начала, как это иногда принято, скачкообразно расти цена, что начало вызывать риски у собственно реализации программы строительства самолета. Мы с этим разобрались», — отметил вице-премьер.
Он добавил, что в настоящее время базовая стоимость «Байкала» составляет 178 млн руб., плюс 117 млн руб за дополнительные опции. На уточняющий вопрос о росте цены сразу на 48% Трутнев заявил: «Она сейчас 178 [млн руб.], но эту стоимость еще будет проверять ВЭБ еще один раз, потому что люди у нас такие: не любят делиться информацией, к сожалению, «Уральский завод гражданской авиации» пока до совещания не счел возможным предоставить структуру производственных расходов. Но предоставят — мы с ним договорились».
На уточнение всей информации о базовой стоимости «Байкалов» и по уточнению тех опций, которые необходимы компании в целях обеспечения безопасности пассажиров, уйдет неделя, указал вице-премьер. «В течение недели все эти предложения надо сводить, потому что уже необходима финансовая модель, уже необходимо начинать выпуск самолета, а не просто разговаривать о его выпуске», — заключил он.
РБК направил запросы в пресс-службы Минпромторга и УЗГА.
ЛМС-901 «Байкал» — легкий многоцелевой самолет, предназначенный для использования на местных воздушных линиях, а также для выполнения широкого спектра авиационных работ. Оснащен одним турбовинтовым двигателем. Самолет рассчитан на перевозку до девяти пассажиров или до 2 т груза на дальность 1,5–3 тыс. км, может эксплуатироваться на грунтовых взлетно-посадочных полосах, предусмотрена возможность использования лыжного или поплавкового шасси. Планировалось, что «Байкалы» заменят в нише легких многоцелевых самолетов устаревшие Ан-2.
Трутнев просил проверить стоимость самолетов «Байкал» еще в июле, а в октябре 2022 года указывал на долгую реализацию проекта. Тогда же он заявил, что власти поставили сложную задачу перед разработчиками и жестко ограничили их по цене воздушного судна: оно не может превышать 120 млн руб. в ценах 2019 года.
Согласно комплексной программе развития авиационной отрасли России до 2030 года, поставки самолетов «Байкал» в авиакомпании должны начаться в следующем году. За шесть лет (2024–2030) УЗГА рассчитывает произвести для российского рынка 154 самолета. Исходя из текущей стоимости базовой версии машины это количество обойдется в 27,4 млрд руб. в ценах 2023 года.