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Стоимость самолета «Байкал» для регионов России выросла почти наполовину

Стоимость самолета «Байкал» для регионов России выросла на 48%, до 178 млн руб.
Цена «Байкалов», которые должны заменить в нише легких многоцелевых самолетов устаревшие Ан-2, выросла со 120 млн до 178 млн руб. за два года, сообщил Трутнев. Он также раскритиковал УЗГА за «затягивание» старта производства
Самолет &laquo;Байкал&raquo;
Самолет «Байкал» (Фото: Донат Сорокин / ТАСС)

Базовая стоимость девятиместного турбовинтового самолета «Байкал», разрабатываемого для местных авиаперевозок Уральским заводом гражданской авиации (УЗГА), выросла до 178 млн руб. за одну машину. Об этом журналистам рассказал вице-премьер — полпред президента в ДФО Юрий Трутнев, передает корреспондент РБК.

Летом 2021 года гендиректор УЗГА говорил, что цена «Байкала» в девятиместной базовой версии (без автопилота, с возможностью летать только по правилам визуальных полетов) составит 120 млн руб.

Ключевой заказчик самолетов — единая дальневосточная авиакомпания «Аврора». На Восточном экономическом форуме в сентябре этого года перевозчик подписал соглашение о намерениях по поставке 95 «Байкалов» в 2026-2030 годах.

По словам Трутнева, работа над созданием самолета идет уже давно, а цена на его изготовление растет «скачкообразно». «У нас, к сожалению, начала, как это иногда принято, скачкообразно расти цена, что начало вызывать риски у собственно реализации программы строительства самолета. Мы с этим разобрались», — отметил вице-премьер.

Он добавил, что в настоящее время базовая стоимость «Байкала» составляет 178 млн руб., плюс 117 млн руб за дополнительные опции. На уточняющий вопрос о росте цены сразу на 48% Трутнев заявил: «Она сейчас 178 [млн руб.], но эту стоимость еще будет проверять ВЭБ еще один раз, потому что люди у нас такие: не любят делиться информацией, к сожалению, «Уральский завод гражданской авиации» пока до совещания не счел возможным предоставить структуру производственных расходов. Но предоставят — мы с ним договорились».

На уточнение всей информации о базовой стоимости «Байкалов» и по уточнению тех опций, которые необходимы компании в целях обеспечения безопасности пассажиров, уйдет неделя, указал вице-премьер. «В течение недели все эти предложения надо сводить, потому что уже необходима финансовая модель, уже необходимо начинать выпуск самолета, а не просто разговаривать о его выпуске», — заключил он.

РБК направил запросы в пресс-службы Минпромторга и УЗГА.

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ЛМС-901 «Байкал» — легкий многоцелевой самолет, предназначенный для использования на местных воздушных линиях, а также для выполнения широкого спектра авиационных работ. Оснащен одним турбовинтовым двигателем. Самолет рассчитан на перевозку до девяти пассажиров или до 2 т груза на дальность 1,5–3 тыс. км, может эксплуатироваться на грунтовых взлетно-посадочных полосах, предусмотрена возможность использования лыжного или поплавкового шасси. Планировалось, что «Байкалы» заменят в нише легких многоцелевых самолетов устаревшие Ан-2.

Трутнев просил проверить стоимость самолетов «Байкал» еще в июле, а в октябре 2022 года указывал на долгую реализацию проекта. Тогда же он заявил, что власти поставили сложную задачу перед разработчиками и жестко ограничили их по цене воздушного судна: оно не может превышать 120 млн руб. в ценах 2019 года.

Согласно комплексной программе развития авиационной отрасли России до 2030 года, поставки самолетов «Байкал» в авиакомпании должны начаться в следующем году. За шесть лет (2024–2030) УЗГА рассчитывает произвести для российского рынка 154 самолета. Исходя из текущей стоимости базовой версии машины это количество обойдется в 27,4 млрд руб. в ценах 2023 года.

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Теги
Артём Кореняко Артём Кореняко, Илья Пламенев Илья Пламенев
Байкал самолет рост цен Юрий Трутнев Дальний Восток
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