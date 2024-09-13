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Трутнев: «магическое поручение» Путина снизило цену самолета «Байкал»

Стоимость самолета «Байкал» снизилась в два раза после «магического поручения» Путина, рассказал вице-премьер. Во время ВЭФ развернулся спор о сроках поставки самолета, президент требовал ускорить его разработку
Самолет &laquo;Байкал&raquo;
Самолет «Байкал» (Фото: Комсомольская Правда / Global Look Press)

Стоимость самолета «Байкал» (ЛМС-901), который разрабатывают на замену советскому Ан-2, снизилась почти в два раза, с 455 млн до 260 млн руб. Об этом рассказал вице-премьер и полпред президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. По его словам, это произошло после «магического поручения» главы государства Владимира Путина.

По словам Трутнева, он встретился с министром промышленности Антоном Алихановым, где «все эти вопросы обсуждали, пригласили еще ряд специалистов и рассуждали». «Надо им отдать должное: со дня Восточного экономического форума прошло несколько дней, самолет подешевел в два раза», — рассказал вице-премьер.

«Поэтому поручения президента все-таки имеют магическое влияние на окружающий мир», — добавил Трутнев. О каких именно поручениях идет речь, он не уточнил.

Алиханов поспорил с Трутневым о замене подрядчика самолета «Байкал»
Бизнес
Фото:Алексей Майшев / РИА Новости

Кроме того, по словам Трутнева, удалось найти решение, при котором для взлета «Байкала» потребуется полоса короче, чем раньше. «Нам предъявляли 1050 м. Я вообще не знал, что с этим делать, скажу честно. Потому что у нас полос по 1050 м на Дальнем Востоке 33 — и все. А все остальные не подходят. Для всех остальных никакой «Байкал» сесть не сможет. Вчера мне сказали, да нет, 350 м», — заявил он.

В начале сентября спор развернулся из-за сроков поставок самолетов «Байкал». Так, вице-премьер Денис Мантуров в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ) заявил, что первые поставки сдвинут с 2025 на 2026 год. По его словам, это связано с тем, что, когда в 2019-м проводился конкурс на отбор проекта, власти рассчитывали на использование в самолете иностранных двигателя и винта. «В 2022 году жизнь изменилась, и можно рассчитывать теперь только на российский двигатель ВК-800, российский винт, который будет готов с сертификацией к концу 2025 года», — говорил Мантуров.

Путин поручил ускорить запуск производства самолета «Байкал»
Экономика
Самолет ЛМС-901 &laquo;Байкал&raquo;

Запуск производства самолета нужно ускорить, заявил позднее Путин в своем выступлении на ВЭФ. «В этой связи прошу ускорить разработку пассажирской авиацией легкого многоцелевого самолета «Байкал». Нужно запустить его в серийное производство уже в ближайшее время», — сказал президент.

После этого Трутнев предложил «вернуться на несколько шагов» и заменить подрядчика самолета. С ним поспорил Алиханов, который указал, что это только удлинит процесс изготовления. «Кроме того, процедура неминуемо будет включать судебные разбирательства и штрафы. Конечным результатом будут необходимость проведения новых конкурсных процедур и серьезное ухудшение финансового положения производителя, который помимо реализации гражданских проектов является также исполнителем в рамках ГОЗ», — указывал министр.

ЛМС-901 «Байкал» — легкий многоцелевой самолет. Предназначен для выполнения широкого спектра авиационных работ и использования на местных воздушных линиях. Оснащен одним турбовинтовым двигателем и рассчитан на перевозку до девяти пассажиров либо до 2 т груза на дальность 1,5–3 тыс. км. Разработчик и производитель ЛМС-901 — АО «Уральский завод гражданской авиации». «Байкалы» должны заменить устаревшие Ан-2.

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Теги
Юрий Трутнев самолет Владимир Путин ВЭФ
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Алиханов поспорил с Трутневым о замене подрядчика самолета «Байкал»
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Трутнев после слов Путина предложил заменить подрядчика самолета «Байкал»
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Поставки самолета «Байкал» сдвинут на 2026 год
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