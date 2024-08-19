Самолет «Байкал» предложили покупать по цене почти втрое выше базовой
Стоимость самолета «Байкал» (ЛМС-901), который должен заменить советский Ан-2, в первый год предполагаемой поставки — 2025-й — составляет 455 млн руб. Это следует из письма Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) потенциальным эксплуатантам борта (РБК ознакомился с документом, его подлинность подтвердил источник, знакомый с содержанием).
«На данным момент ГТЛК совместно с АО «Уральский завод гражданский авиации» (УЗГА; разработчик и производитель самолета. — РБК) прорабатывает возможность реализации инвестиционного проекта по закупке авиационной техники в рамках государственного гражданского заказа с привлечением средств Фонда национального благосостояния, который предполагает закупку воздушных судов типа ЛМС-901 «Байкал», ЛМС-192 «Освей», а также ТВРС-44 «Ладога» и передачу в финансовый лизинг российским авиакомпаниям», — указывает замгендиректора ГТЛК Михаил Парнев.
Исходя из письма, начиная с 2025 года стоимость самолета будет повышаться каждый год примерно на 4% и к 2032 году составит 587 млн руб. (финальная стоимость самолета уточняется по факту согласования его итоговой спецификации). ГТЛК предлагает эксплуатантам передавать самолеты в лизинг на десять лет, ставка лизинга для одного «Байкала» в 2025 году составит 5,4 млн руб. в месяц.
Лизингодатель попросил авиакомпании проинформировать, кто из них готов заказывать самолет с такими финансовыми параметрами, а также «в случае незаинтересованности в связи с высоким размером лизингового платежа» сообщить, какая ставка была бы для них экономически эффективной.
Чем известен «Байкал»
ЛМС-901 «Байкал» — легкий многоцелевой самолет, предназначенный для использования на местных воздушных линиях, а также для выполнения широкого спектра авиационных работ. Оснащен одним турбовинтовым двигателем. Самолет рассчитан на перевозку до девяти пассажиров или до 2 т груза на дальность 1,5–3 тыс. км, может эксплуатироваться на грунтовых взлетно-посадочных полосах, предусмотрена возможность использования лыжного или поплавкового шасси. Планировалось, что «Байкалы» заменят в нише легких многоцелевых самолетов устаревшие Ан-2.
Сама ГТЛК является исполнителем инвестпроекта по поставке российской техники для дальневосточной авиакомпании «Аврора». Согласно утвержденному в феврале 2023 года инвестпроекту, перевозчик должен получить в том числе десять «Байкалов»: пять — в 2025 году и еще пять — в 2026-м. Для «Авроры» инвестпроект рассчитан в следующей пропорции: 90% затрат финансируется из ФНБ, 10% — заемные средства. Общий размер капитальных вложений оценивался в 55,1 млрд руб. (на все воздушные суда, включая Superjet New и вертолеты Ми-171А2/171А3). Согласно материалам инвестпроекта, первые пять «Байкалов» оценивались для «Авроры» в 1,4 млрд (соответственно, одна машина — в 275,8 млн руб.). «Байкалы» из второй партии поставки (2026 года) — по 286,9 млн руб. Кроме этого, на Восточном экономическом форуме в прошлом году производитель, ГТЛК и «Аврора» договорились о предварительной поставке 95 «Байкалов» в 2026–2030 годах. Пересмотр цены по уже подписанному договору не рассматривается, сообщили РБК в УЗГА.
За время работы над созданием «Байкала» его стоимость уже несколько раз менялась. В условиях конкурса Минпромторга на разработку такого самолета было указано, что его цена не должна была превышать 120 млн руб. Осенью прошлого года вице-премьер — полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев уже обращал внимание на то, что цена базового самолета выросла до 178 млн руб. «У нас, к сожалению, начала, как это иногда принято, скачкообразно расти цена, что начало вызывать риски у собственно реализации программы строительства самолета», — отмечал тогда вице-премьер. Он поручил ВЭБ проверить цену на самолет.
По словам официального представителя Юрия Трутнева, ВЭБ по итогам проверки дал ряд предложений для снижения цены эксплуатации «Байкала»: разработать программу субсидий из федерального бюджета для возмещения операционных расходов на авиационное топливо, предоставить федеральную субсидию регионам на местные перевозки, использовать действующие меры поддержки Минпромторга — возмещение затрат на лизинговые платежи и затрат на проценты по кредитам.
«Стоимость ЛМС «Байкал» скорректирована с учетом доработки для эксплуатации в условиях Дальневосточного федерального округа (например, выполнение полетов по приборам, наличие системы автоматического управления, бортовой системы предупреждения столкновений и др.), в том числе в санитарной авиации и лесоохране», — сообщила РБК представитель вице-премьера. Кроме этого, рассматривается замена иностранных комплектующих на российские аналоги (турбовинтовой двигатель, воздушный винт и иное бортовое оборудование зарубежного производства). Стоимость же базовой версии воздушного судна (минимальный набор оборудования для выполнения визуальных полетов) в ценах 2023 года составляет 151 млн руб., по данным УЗГА, добавила она.
Что говорят производитель и ключевой заказчик
В «Авроре» отказались комментировать цены на «Байкал» и другие показатели инвестпроектов. «Мы продолжаем работу с профильными министерствами и правительствами регионов для анализа и расчетов соответствующих параметров эксплуатации новых воздушных судов на социально значимых маршрутах и выработки наиболее эффективной модели их эксплуатации с учетом всех экономических показателей, включая цену воздушного судна и размер лизингового платежа», — уточнил РБК пресс-секретарь авиакомпании Артур Ди.
Он добавил, что на «Байкалах» планируется осуществлять полеты на социально значимых местных маршрутах в ДФО, где перевозки по коммерческим тарифам невозможны, поэтому необходимо решить вопрос об их субсидировании. «Учитывая, что себестоимость перевозки формируется с учетом цены воздушного судна, при выполнении субсидируемой перевозки его цена компенсируется через механизм субсидирования. Таким образом, цена воздушных судов будет влиять и на размер субсидии, необходимой для эксплуатации таких воздушных судов», — заключил Артур Ди.
«Эскалация цены — это общемировая практика в авиастроении, применяемая всеми без исключения игроками, — ответил РБК представитель УЗГА. — В случае с самолетом ЛМС-901 параметр стоимости воздушного судна был зафиксирован техническим заданием, выданным Минпромторгом России. Стоимость в 120 млн руб. зафиксирована в ценах 2019 года. На последующие годы предельная цена за самолет в базовой конфигурации рассчитана с применением официальных прогнозных индексов-дефляторов, установленных Минэкономразвития». Разработчики в своей деятельности также постоянно сталкиваются «с объективными макроэкономическими условиями и непропорциональным ростом цен на покупные комплектующие изделия и материалы». УЗГА ведет работу по снижению издержек, добавили на заводе. Указанные в письме ГТЛК цены на самолеты производитель комментировать отказался.
Источник РБК, близкий к Минпромторгу говорит, что цены на новые самолеты «Байкал», «Ладога» и «Освей», обозначенные в письме ГТЛК, и ценообразование на них — приблизительные, так как эти самолеты на данный момент еще не созданы. Он подчеркнул, что базовая версия самолета с минимальным набором оборудования, как ожидается, будет стоить в пределах 200 млн руб. Более дорогие модификации будут оснащены современным оборудованием и системами.
Согласно комплексной программе развития авиационной отрасли России до 2030 года, всего в следующем году планируется поставить перевозчикам пять «Байкалов», в 2026–2029 годах — по 25 машин в год, в 2030 году — 34 машины (всего 139 самолетов). Изначально объем программы составлял 154 «Байкала» до 2030 года.
РБК обратился за комментарием в ГТЛК, а также к ряду эксплуатантов, работающих в Сибири и на Дальнем Востоке. В Минпромторге отказались от комментариев.
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