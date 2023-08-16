branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 16 августа
EUR ЦБ: 106,57 (-4,11) Инвестиции, 15 авг, 17:57 Курс доллара на 16 августа
USD ЦБ: 97,42 (-3,62) Инвестиции, 15 авг, 17:57
Перепланировка в квартире: что можно и чего нельзя делать при ремонте Недвижимость, 12:50
В Японии 1,8 тыс. человек оказались заблокированы из-за тайфуна Общество, 12:48
Половина снимающих жилье россиян заявили о росте арендной платы Недвижимость, 12:48
Семейный топ: подборка больших квартир РБК и ПИК, 12:46
Портфель ПСБ по строительству жилья для сотрудников ОПК составит ₽50 млрд Пресс-релиз, 12:39
«Цифра брокер» предусмотрел возможность вынужденной конвертации долларов Инвестиции, 12:39
Кибермагазин: какие цифровые технологии применяют в ретейле Тренды, 12:39
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Захарова назвала вбросом высказывание представителя НАТО об Украине Политика, 12:31
В Крыму предложили штрафы до ₽300 тыс. за съемки последствий ударов ВСУ Политика, 12:31
Как зеленый транспорт меняет жизнь в мегаполисах и влияет на рынок труда РБК и ДПиООС, 12:23
Дэйна Уайт рассказал о желании Марка Цукерберга провести бой в UFC Спорт, 12:19
«Умная колонка — это новый приемник». Как радио меняется в digital-эпоху Life, 12:17
В Египте закрыли пляжи на популярном курорте из-за акулы Life, 12:14
Тело молодого мужчины нашли в фонтане в Екатеринбурге Общество, 12:08
Экономика ,  
0 

Мишустин поручил снизить цену самолета, который заменит «кукурузник» Ан-2

Мишустин поручил снизить цену самолета «Байкал», который заменит устаревший Ан-2
Самолет ЛМС-901 &laquo;Байкал&raquo;
Самолет ЛМС-901 «Байкал» (Фото: Донат Сорокин / ТАСС)

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минпромторгу, Минтрансу, Минфину и Минвостокразвития представить предложения по снижению стоимости производства легкого многоцелевого самолета «Байкал». Такой пункт содержится в перечне поручений премьера, который опубликован на сайте правительства.

Речь идет о производстве и закупках легкого многоцелевого самолета ЛМС-901 «Байкал». Поручение должно быть выполнено до 25 сентября.

«Минпромторгу, Минтрансу, Минфину и Минвостокразвития совместно с другими заинтересованными организациями нужно представить предложения о снижении стоимости строительства воздушных судов, уменьшении лизинговых платежей и возможности уменьшения аэропортовых сборов для социально значимых перевозок по Дальнему Востоку», — говорится в сообщении.

В 2023 году планируется завершить сертификационные работы по проекту. Первые пять самолетов «Байкал» Уральский завод гражданской авиации планирует поставить в 2025 году. Поставки будут планомерно увеличиваться до 10, 15, 20, 25 машин и дойдут до 60 самолетов в год, пояснял замгендиректора Уральского завода гражданской авиации Евгений Сергеев.

Для того чтобы ввести самолет ЛМС-901 «Байкал» в эксплуатацию, надо подтвердить его заявленные характеристики и функциональные возможности, отметил он тогда.

Самолет должен стать заменой устаревшему Ан-2.

Читайте на РБК Pro
Топ-10 глобальных компаний с перспективами роста. Выбор Bloomberg
Харассмент: каким бывает и какова роль руководителя в борьбе с ним
Бесконечное обновление: эти 12 трендов определят наше будущее
Почему банки усложняют прием наличной валюты от россиян
Теги
Персоны
Михаил Мишустин кабмин Минпромторг Минтранс Минфин самолет
Михаил Мишустин фото

Михаил Мишустин

политик, премьер-министр России

3 марта 1966 года
Материалы по теме
Мишустин призвал развивать для россиян туризм со смыслом
Общество
Мишустин приехал на Улан-Удэнский локомотивовагоноремонтный завод
Общество
Мишустин прилетел во Владивосток
Политика