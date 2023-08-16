Мишустин поручил снизить цену самолета, который заменит «кукурузник» Ан-2

Самолет ЛМС-901 «Байкал» (Фото: Донат Сорокин / ТАСС)

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минпромторгу, Минтрансу, Минфину и Минвостокразвития представить предложения по снижению стоимости производства легкого многоцелевого самолета «Байкал». Такой пункт содержится в перечне поручений премьера, который опубликован на сайте правительства.

Речь идет о производстве и закупках легкого многоцелевого самолета ЛМС-901 «Байкал». Поручение должно быть выполнено до 25 сентября.

«Минпромторгу, Минтрансу, Минфину и Минвостокразвития совместно с другими заинтересованными организациями нужно представить предложения о снижении стоимости строительства воздушных судов, уменьшении лизинговых платежей и возможности уменьшения аэропортовых сборов для социально значимых перевозок по Дальнему Востоку», — говорится в сообщении.

В 2023 году планируется завершить сертификационные работы по проекту. Первые пять самолетов «Байкал» Уральский завод гражданской авиации планирует поставить в 2025 году. Поставки будут планомерно увеличиваться до 10, 15, 20, 25 машин и дойдут до 60 самолетов в год, пояснял замгендиректора Уральского завода гражданской авиации Евгений Сергеев.

Для того чтобы ввести самолет ЛМС-901 «Байкал» в эксплуатацию, надо подтвердить его заявленные характеристики и функциональные возможности, отметил он тогда.

Самолет должен стать заменой устаревшему Ан-2.