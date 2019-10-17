Минпромторг заключил контракт на разработку самолета на замену Ан-2

Создавать проект будет компания, благодаря жалобе которой конкурс пришлось проводить дважды

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Министерство промышленности и торговли заключило контракт с компанией «Байкал Инжиниринг», которая выиграла конкурс на разработку многоцелевого самолета, который должен будет заменить Ан-2, сообщает агентство «РИА Новости». Предполагается, что после реализации проекта новый летательный аппарат будут производить на базе Улан-Удэнского авиационного завода.

Ранее считалось, что Ан-2 (он же «кукурузник») заменит ТВС-2ДТС, который разработали в Сибирском НИИ авиации. Однако позже было решено, что эта машина является лишь экспериментальным образцом, который создан для отработки новых технологий.

Как сообщалось ранее, первый конкурс на разработку самолета на замену Ан-2 выиграл Уральский завод гражданской авиации. Однако «Байкал Инжиниринг» подала жалобу, которую поддержала Федеральная антимонопольная служба. Результаты первоначального конкурса в итоге были отменены.

Первый Ан-2 был выпущен в СССР в августе 1947 года, всего произведено около 18 тыс. этих бипланов, многие из них эксплуатируются более 40 лет.







