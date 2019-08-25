В Минпромторге назвали подробности создания самолета для замены Ан-2

Новый легкий самолет, которому предстоит заменить разработанный еще в 1940-х годах самолет-кукурузник Ан-2, будет создан в России для повышения транспортной доступности отдаленных регионов страны и развития местных воздушных линий в обеспечение региональных и межрегиональных пассажирских авиаперевозок. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Минпромторга.

В ведомстве отметили, что самолет, создаваемый под шифром ТВС-2ДТС, станет экспериментальным образцом воздушного судна, предназначенного для обработки новых технологий. Его вместимость составит 9-14 человек.

«С учетом научно-технического задела, полученного при создании ТВС-2ДТС, в рамках работы ЛМС (легкий многоцелевой самолет) создается новый серийный самолет», — добавили в Минпромторге.

Источник агентства в авиапроме пояснил, что решение о судьбе ТВС-2ДТС, а также о том, какие его технологические особенности будут использованы при создании нового самолета, будет принято в сентябре текущего года.

Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров заявлял, что новый самолет получит название «Байкал». Он был разработан специалистами СибНИА им. С.А.Чаплыгина. 12 июля 2017 года самолет совершил первый полет, а 16 июля — беспосадочный (продолжительностью свыше 11 часов) перелет из Новосибирска в Москву для участия в статической экспозиции и летной программе Международного авиакосмического салона (МАКС-2017).

Ан-2 — советский легкий многоцелевой самолет. Он представляет собой поршневой однодвигательный биплан с расчалочным крылом. Первый самолет этого типа поднялся в воздух в 1947 году, а благодаря использованию в сельхозавиации получил прозвище кукурузник.