Путин поручил ускорить запуск производства самолета «Байкал»

Самолет ЛМС-901 «Байкал» необходимо запустить в серийное производство в ближайшее время, сказал президент. Он подчеркнул, что стоимость и характеристики самолета должны быть конкурентоспособными, а цена перелета — доступной людям

Самолет ЛМС-901 «Байкал» (Фото: Донат Сорокин / ТАСС)

России нужно ускорить разработку и запуск в серию самолета «Байкал» (ЛМС-901), заявил президент Владимир Путин, выступая на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ). Трансляцию ведет РБК.

Для укрепления связи между городами и поселками Дальнего Востока власти намерены развивать авиационное сообщение, сказал Путин. Количество пассажиров на внутренних рейсах региона к 2030 году должно достичь 4 млн в год. Соответствующее поручение глава государства отдал правительству.

«Нам нужно строить собственные самолеты, надежные качественные и в нужных нам объемах. В этой связи прошу ускорить разработку пассажирской авиацией легкого многоцелевого самолета «Байкал». Нужно запустить его в серийное производство уже в ближайшее время. При этом обращаю внимание: стоимость и технические характеристики самолета должны быть конкурентоспособными, чтобы цена перелета на них была доступной для граждан», — сказал он.

ЛМС-901 «Байкал» — легкий многоцелевой самолет, предназначенный для использования на местных воздушных линиях, а также для выполнения широкого спектра авиационных работ. Оснащен одним турбовинтовым двигателем. Самолет рассчитан на перевозку до девяти пассажиров или до 2 т груза на дальность 1,5–3 тыс. км, может эксплуатироваться на грунтовых взлетно-посадочных полосах, предусмотрена возможность использования лыжного или поплавкового шасси. Планировалось, что «Байкалы» заменят в нише легких многоцелевых самолетов устаревшие Ан-2. Разработчик и производитель самолета — АО «Уральский завод гражданский авиации» (УЗГА).

Путин ранее говорил о необходимости развивать инфраструктуру авиационных пассажирских перевозок в Дальневосточном федеральном округе (ДВФО). По его словам, достижению этой цели должен помочь выпуск нового регионального самолета. Такой самолет «очень нужен», но его производство постоянно откладывается, отмечал президент.

Первую поставку «Байкалов» предполагалось осуществить в 2025 году. При заказе самолета в 2019 году Минпромторг указывал, что цена должна быть не выше 120 млн руб. Однако в год первой поставки она составила 455 млн руб., что втрое превышает базовую стоимость.

В письме Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) потенциальным эксплуатантам борта также говорилось, что стоимость самолета будет повышаться каждый год примерно на 4% и к 2032 году составит 587 млн руб. (финальная стоимость самолета уточняется по факту согласования его итоговой спецификации). ГТЛК предлагает эксплуатантам передавать самолеты в лизинг на десять лет, ставка лизинга для одного «Байкала» в 2025 году составит 5,4 млн руб. в месяц.