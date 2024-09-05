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Поставки самолета «Байкал» сдвинут на 2026 год

Поставки самолетов «Байкал» на замену Ан-2 сдвигаются на 2026 год. Власти объясняют это тем, что изначально проект рассчитывал на использование в самолете иностранных двигателя и винта
Самолет ЛМС-901 &laquo;Байкал&raquo;
Самолет ЛМС-901 «Байкал» (Фото: Павел Бедняков / РИА Новости)

Первые поставки самолетов «Байкал» (ЛМС-901) авиакомпаниям сдвигаются с 2025 на 2026 год. Об этом журналистам в кулуарах ВЭФ сообщил первый вице-премьер Денис Мантуров.

«В 2022 году жизнь изменилась, и можно рассчитывать теперь только на российский двигатель ВК-800, российский винт, который будет готов с сертификацией к концу 2025 года. А 2026 год — это уже сертификация непосредственно на самолете и начало поставки авиакомпаниям, которые подтвердили готовность в приобретении этого судна», — рассказал он. В 2019 году, когда проводился конкурс на отбор этого проекта, Минпромторг рассчитывал на использование в самолете иностранных двигателя и винта, добавил вице-премьер.

Источник РБК, знакомый с ситуацией, также рассказал, что о сдвиге поставок «Байкалов» Минпромторг доложил президенту Владимиру Путину на совещании по вопросам развития инфраструктуры Дальневосточного федерального округа, которое состоялось 4 сентября.

Как следует из стенограммы с публичной части совещания, оно началось со слов Владимира Путина о том, что стране нужен региональный самолет. «Юрий Петрович Трутнев (вице-премьер. — РБК) докладывал, да и я, собственно, знаю из других источников: мы откладываем и откладываем все вправо и вправо строительство и появление этого регионального, так нужного нам самолета», — сказал президент.

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Экономика
Самолет ЛМС-901 &laquo;Байкал&raquo;

Согласно утвержденному в феврале 2023 года инвестпроекту по поставке новой авиатехники для единой дальневосточной авиакомпании «Аврора», перевозчик должен был получить в том числе десять «Байкалов»: первые пять — в 2025 году и еще пять — в 2026-м. Также инвестпроект предполагал поставку Superjet New и вертолетов Ми-171А2/171А3. Общий размер капитальных вложений оценивался в 55,1 млрд руб. Кроме этого, в рамках ВЭФ ГТЛК и «Аврора» договорились о предварительной поставке 95 «Байкалов» в 2026–2030 годах.

В мае этого года сроки поставок региональных самолетов для авиакомпаний уже корректировались: первые поставки ЛМС-901 перенесли с 2024 года на 2025 год, а общий объем госпрограммы поставки до 2030 года сократили до 139 самолетов, следует из обновленной комплексной программы развития авиационной отрасли.

Представитель министра промышленности Антона Алиханова отказался от комментариев. Запрос был направлен в пресс-службу Уральского завода гражданской авиации (производитель «Байкала»).

Чем известен «Байкал»

ЛМС-901 «Байкал» — легкий многоцелевой самолет, предназначенный для использования на местных воздушных линиях, а также для выполнения широкого спектра авиационных работ. Оснащен одним турбовинтовым двигателем. Самолет рассчитан на перевозку до девяти пассажиров или до 2 т груза на дальность 1,5–3 тыс. км, может эксплуатироваться на грунтовых взлетно-посадочных полосах, предусмотрена возможность использования лыжного или поплавкового шасси. Планировалось, что «Байкалы» заменят в нише легких многоцелевых самолетов устаревшие Ан-2.

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Анастасия Львова Анастасия Львова
Аврора самолет Минпромторг
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