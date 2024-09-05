Алиханов поспорил с Трутневым о замене подрядчика самолета «Байкал»
Сроки создания самолета «Байкал» (ЛМС-901) затянутся в случае смены подрядчика, заявил глава Минпромторга России Антон Алиханов. Ранее с такой инициативой выступил вице-премьер и полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.
«Смена подрядчика на данном этапе не ускорит, а, напротив, затянет срок реализации проекта. Кроме того, процедура неминуемо будет включать судебные разбирательства и штрафы», — считает Алиханов (цитата по ТАСС).
Ранее президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума попросил ускорить разработку самолета «Байкал» и запустить его «в серийное производство уже в ближайшее время».
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