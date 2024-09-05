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ВЭФ-2024 ,  
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Алиханов поспорил с Трутневым о замене подрядчика самолета «Байкал»

Алиханов исключил ускорение проекта самолета «Байкал» после смены подрядчика
Сюжет
ВЭФ-2024
Фото: Алексей Майшев / РИА Новости
Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Сроки создания самолета «Байкал» (ЛМС-901) затянутся в случае смены подрядчика, заявил глава Минпромторга России Антон Алиханов. Ранее с такой инициативой выступил вице-премьер и полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

«Смена подрядчика на данном этапе не ускорит, а, напротив, затянет срок реализации проекта. Кроме того, процедура неминуемо будет включать судебные разбирательства и штрафы», — считает Алиханов (цитата по ТАСС).

Ранее президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума попросил ускорить разработку самолета «Байкал» и запустить его «в серийное производство уже в ближайшее время».

Путин поручил ускорить запуск производства самолета «Байкал»
Экономика
Самолет ЛМС-901 &laquo;Байкал&raquo;

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Антон Алиханов Юрий Трутнев Владимир Путин ВЭФ самолет «Байкал»
Антон Алиханов фото

Антон Алиханов

глава Минпромторга России, экс-губернатор Калининградской области
17 сентября 1986 года
Юрий Трутнев фото

Юрий Трутнев

вице-премьер — полпред президента в ДФО
1 марта 1956 года
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