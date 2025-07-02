Первые пять самолетов «Байкал» пообещали поставить авиаторам в 2026 году
Первые пять легких самолетов «Байкал» поставят авиакомпании «Аврора» в конце 2026 года, сообщил глава Минпромторга Антон Алиханов, выступая на правительственном часе в Совете Федерации.
«В конце следующего года первые пять самолетов мы должны поставить авиакомпании «Аврора», — заявил Алиханов.
ЛМС-901 «Байкал» — легкий многоцелевой самолет, предназначенный для использования на местных воздушных линиях. На его запуск в серийное производство из федерального бюджета предприятию выделили 3,5 млрд руб. Проект начали разрабатывать осенью 2019 года. Первый испытательный полет состоялся в январе 2022 года. Разработчик и производитель самолета — дочернее предприятие АО «Уральский завод гражданской авиации» (УЗГА) «Байкал-Инжиниринг».
Уральский завод гражданской авиации проводит сертификацию нового двигателя ВК-800 и нового винта. По словам Алиханова, в 2025 году работа должна завершиться.
«Байкал» должен заменить в эксплуатации советские Ан-2 на местных авиалиниях, в том числе на Дальнем Востоке. Он будет оснащен одним турбовинтовым двигателем и рассчитан на перевозку до девяти пассажиров.
Итоговые сроки поставок самолета неоднократно сдвигали — сначала с 2024-го на 2025-й, а затем на 2026 год, объяснив это переходом на отечественные комплектующие.
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