Первые пять самолетов «Байкал» пообещали поставить авиаторам в 2026 году

Самолет ЛМС-901 «Байкал» (Фото: пресс-служба «Байкал-инжиниринг» / ТАСС)

Первые пять легких самолетов «Байкал» поставят авиакомпании «Аврора» в конце 2026 года, сообщил глава Минпромторга Антон Алиханов, выступая на правительственном часе в Совете Федерации.

«В конце следующего года первые пять самолетов мы должны поставить авиакомпании «Аврора», — заявил Алиханов.

ЛМС-901 «Байкал» — легкий многоцелевой самолет, предназначенный для использования на местных воздушных линиях. На его запуск в серийное производство из федерального бюджета предприятию выделили 3,5 млрд руб. Проект начали разрабатывать осенью 2019 года. Первый испытательный полет состоялся в январе 2022 года. Разработчик и производитель самолета — дочернее предприятие АО «Уральский завод гражданской авиации» (УЗГА) «Байкал-Инжиниринг».

Уральский завод гражданской авиации проводит сертификацию нового двигателя ВК-800 и нового винта. По словам Алиханова, в 2025 году работа должна завершиться.

«Байкал» должен заменить в эксплуатации советские Ан-2 на местных авиалиниях, в том числе на Дальнем Востоке. Он будет оснащен одним турбовинтовым двигателем и рассчитан на перевозку до девяти пассажиров.

Итоговые сроки поставок самолета неоднократно сдвигали — сначала с 2024-го на 2025-й, а затем на 2026 год, объяснив это переходом на отечественные комплектующие.