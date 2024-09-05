Трутнев после слов Путина предложил заменить подрядчика самолета «Байкал»

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Подрядчика по созданию самолета «Байкал» (ЛМС-901) необходимо менять. Об этом заявил вице-премьер и полпред президента в Дальневосточном федеральному округе Юрий Трутнев.

«Прежде всего все-таки надо вернуться на несколько шагов, чтобы поменять подрядчика», — сказал он. По его словам, «надо искать талантливых людей на Руси всегда» (цитата по «РИА Новости»).

Производство самолета нужно запустить «в серийное производство уже в ближайшее время», заявлял президент России Владимир Путин, выступая на пленарной сессии Восточного экономического форума. «В этой связи прошу ускорить разработку пассажирской авиацией легкого многоцелевого самолета «Байкал», — сказал он.

Поставки самолета собирались сдвинуть на 2026 год, говорил в кулуарах форума первый вице-премьер Денис Мантуров.

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