Трутнев после слов Путина предложил заменить подрядчика самолета «Байкал»
Подрядчика по созданию самолета «Байкал» (ЛМС-901) необходимо менять. Об этом заявил вице-премьер и полпред президента в Дальневосточном федеральному округе Юрий Трутнев.
«Прежде всего все-таки надо вернуться на несколько шагов, чтобы поменять подрядчика», — сказал он. По его словам, «надо искать талантливых людей на Руси всегда» (цитата по «РИА Новости»).
Производство самолета нужно запустить «в серийное производство уже в ближайшее время», заявлял президент России Владимир Путин, выступая на пленарной сессии Восточного экономического форума. «В этой связи прошу ускорить разработку пассажирской авиацией легкого многоцелевого самолета «Байкал», — сказал он.
Поставки самолета собирались сдвинуть на 2026 год, говорил в кулуарах форума первый вице-премьер Денис Мантуров.
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