Израиль: государство, история конфликтов и геополитическое значение

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Что такое Израиль

Израиль — это государство на Ближнем Востоке, на восточном побережье Средиземного моря. Граничит с Ли­ва­ном, Си­ри­ей, Иор­да­ни­ей и Егип­том. На крайнем юге имеет выход к Красному морю. Население — 10,1 млн человек (официальные данные на 2025 год), из них 7,7 млн (77,6%) — евреи. Площадь (вместе с оккупированными территориями Западного берега реки Иордан, Газы и Голанских высот) — 22,1 тыс. кв. км, в границах до 1967 года — 20,8 тыс. кв. км. Крупные города — Иерусалим, Тель-Авив, Хайфа, Ришон-ле-Цион. Образовано в 1948 году. Официально провозглашенная столица — Иерусалим (за исключением США, другие страны не признают Иерусалим столицей Израиля, иностранные посольства расположены в Тель-Авиве). Валюта — новый израильский шекель (ILS). Государственный язык — иврит, особым статусом наделен арабский, распространены также английский, русский, французский, амхарский.

Государственная символика Израиля

Фото: Wikipedia

Флаг Израиля — белое прямоугольное полотно с двумя горизонтальными синими полосами по краям и звездой Давида в центре. Герб страны — белый семиствольный светильник-менора в обрамлении оливковых ветвей на голубом щите заостренной книзу формы.

Фото: Wikipedia

Население Израиля

На 2025 год в Израиле проживает 10 млн 094 тыс. человек, из них 77,6% (7,7 млн) — евреи, 20,9% (2,1 млн) — арабы, 6,9% (248 тыс.) — иностранцы, среди других групп — друзы, адыги («черкесы»), армяне и др. На 2023 год в Израиле проживало примерно 45% всего еврейского населения мира. Среди евреев-израильтян 80% родились в Израиле. Среди еврейского населения выделяют этнокультурные группы выходцев из Восточной и Центральной Европы (ашкеназы) и из Ближнего Востока и Северной Африки (сефарды). Как подсчитал фонд благотворительный фонд Йад Ицхак, в 2021 году в Израиле жили 700 тыс. сефардов.

С момента основания государства в 1948 году в него переселилось 3,5 млн человек. В 2009-2021 годы в страну переезжало в среднем 36 тыс. человек в год. При этом 15% из новых 200 тыс. иммигрантов, приехавших в Израиль в 2019-2023 годы, к 2024-му покинули страну, в основном из-за ситуации с безопасностью. За интеграцию в общество новых репатриантов помогает Министерство алии и интеграции. Оно оказывает материальную помощь, курсы иврита, бизнес-консультации и т. д.

Более 90% населения проживает в городах, из них более 50% — в агломерациях Иерусалима и Тель-Авива.

В 2018 году кнессет (парламент) одобрил закон о еврейском характере государства Израиль, который провозгласил евреев единственным народом, который имеет право на национальное самоопределение в Израиле, а иврит — единственным государственным языком.

Более 13% населения Израиля — ортодоксальные иудеи (харедим, «трепещущие перед Богом»), ожидается, что их число к 2035 году вырастет до 19% из-за высокого уровня рождаемости. До 2024 года они были освобождены от военной службы, также им предоставляются другие льготы, в частности, мужчинам, которые продолжаются заниматься изучением Торы в семинариях, положены государственные пособия, также они живут на пожертвования и зарплаты жен. Меньшая часть из них добровольно служат в армии. Доля работающих мужчин в ультраортодоксальной общине — 54%, женщин — 80% (данные за 2023-й). Среднемесячный доход у харедим — на 49% ниже, чем у остальных израильтян, а уровень бедности — значительно выше (в 2022 году за чертой бедности проживало 34% ультраортодоксальных семей против 14% среди остальных).

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Государственный строй и политическая система

Израиль — унитарное государство, по форме правления — парламентская республика. Конституции как таковой не имеет, ее роль выполняют 14 Основных законов.

Высший законодательный орган — однопалатный парламент (кнессет), он состоит из 120 депутатов, которые избираются каждые четыре года. Премьер-министром становится лидер партии парламентского большинства. Он формирует и возглавляет правительство. С 2022 года кабмином руководит Биньямин Нетаньяху (ранее занимал этот пост с 1996-го по 1999-й и с 2009-го по 2021-й). Контроль над действиями органов исполнительной власти осуществляет государственный контролер, он избирается парламентом и отвечает только перед ним.

Глава государства — президент, избирается сроком на семь лет. Он выполняет в основном церемониальные функции и не обладает правом вето. В его обязанности входит утверждение кандидатуры главы кабинета министров, рекомендации о помиловании заключенных и др. С 2021 года пост занимает Ицхак Герцог.

В Израиле сложилась многопартийная система, среди политических сил — «Ликуд» (правая, ее лидер — премьер-министр Биньямин Нетаньяху), «Наш дом — Израиль» (ультраправая), «Оцма Йехудит» (ультраправая, лидер — Бен Гвир), ШАС («Се­фар­ды — хра­ни­те­ли То­ры»; ультраправая, представляет интересы сефардов-харедим), «Яхадут ха-Тора», «Религиозный сионизм», РААМ (арабская; консервативная), «Балад», «Тааль» (арабские левые), «Авода» (Из­ра­иль­ская пар­тия тру­да; левая), «Мерец» (социал-демократическая), «Хадаш» (арабо-еврейская, левая). В 2019-2022 года парламентская система пережила кризис, в ходе которого за три с половиной года состоялось пять внеочередных выборов, весной и летом 2023 года в Израиле проходили массовые протесты против попыток коалиции премьера Биньямина Нетаньяху провести судебную реформу. Она предполагала предоставление правительству неограниченного контроля над назначением судей и сокращение полномочий Верховного суда. Многие эксперты отмечают последние годы рост правого популизма, влияния религиозных и ультраправых сил, в том числе связанных с поселенческим движением на Западном берегу Иордана.

Территория Израиля

Государство делится на шесть округов (мехозов): Центральный, Хайфа, Иерусалим, Северный, Южный и Тель-Авив. Главные городские агломерации — Тель-Авива (включает города Бат-Ям, Пе­тах-Ти­к­ва, Ри­шон-Ле-Ци­он, Рамла, Герцлия и др.), Хайфы (включает города Ак­ка, Кирь­ят-Ата) и Иерусалима. Основные морские порты — Хайфа, Ашдод (на средиземноморском побережье) и Эйлат (на побережье Красного моря, напротив иорданского порта Акаба). Помимо международно признанных границ, Израиль контролирует еще ряд территорий, которые ООН считает оккупированными. В июле 2024-го Международный суд ООН назвал незаконным присутствие Израиля на этих территориях.

Фото: сервис Google maps

Оккупированные Израилем территории

Сектор Газа — анклав на юго-западном побережье Средиземного моря, одна из двух частей частично признанной Палестины, находился под контролем Израиля с 1967 года. В 1993 году после первой интифады Израиль и Организация освобождения Палестины (ООП) подписали соглашения в Осло: ООП отказалась от вооруженного сопротивления, а Израиль согласился на создание палестинского государства — однако оно так и не было реализовано. После второй интифады, в 2005 году, Израиль снял контроль с Газы и вывел оттуда около 9 тыс. военных и поселенцев. Однако после начала войны с ХАМАС в октябре 2023 года Израиль вновь взял под контроль большую часть территории сектора.

— анклав на юго-западном побережье Средиземного моря, одна из двух частей частично признанной Палестины, находился под контролем Израиля с 1967 года. В 1993 году после первой интифады Израиль и Организация освобождения Палестины (ООП) подписали соглашения в Осло: ООП отказалась от вооруженного сопротивления, а Израиль согласился на создание палестинского государства — однако оно так и не было реализовано. После второй интифады, в 2005 году, Израиль снял контроль с Газы и вывел оттуда около 9 тыс. военных и поселенцев. Однако после начала войны с ХАМАС в октябре 2023 года Израиль вновь взял под контроль большую часть территории сектора. Западный берег Иордана — одна из двух частей частично признанной Палестины, находится под контролем Израиля с 1967 года. Тель-Авив рассматривает эту территорию как библейские Иудею и Самарию, имеющие решающее значение для безопасности Израиля. С 1960-х годов на Западном берегу поселились свыше 500 тыс. израильских незаконных поселенцев, на которых распространяется израильское гражданское право. Там же живут около 3 млн палестинцев, которые подчинены израильскому военному праву. Примерно 40% территории подконтрольны полуавтономной палестинской администрации, которая финансируется Израилем.

— одна из двух частей частично признанной Палестины, находится под контролем Израиля с 1967 года. Тель-Авив рассматривает эту территорию как библейские Иудею и Самарию, имеющие решающее значение для безопасности Израиля. С 1960-х годов на Западном берегу поселились свыше 500 тыс. израильских незаконных поселенцев, на которых распространяется израильское гражданское право. Там же живут около 3 млн палестинцев, которые подчинены израильскому военному праву. Примерно 40% территории подконтрольны полуавтономной палестинской администрации, которая финансируется Израилем. Восточный Иерусалим . Особый статус Иерусалима был определен в ноябре 1947 года резолюцией № 181 Генеральной Ассамблеи ООН о разделе Палестины — было решено отдать город под международный контроль из-за наличия там важных мусульманских, христианских и иудейских святынь. С тех пор ни одно государство не признает Иерусалим ничьей столицей, иностранные посольства расположены в Тель-Авиве. Во время арабо-израильской войны 1947–1949 годов вооруженные силы Израиля заняли западную часть Иерусалима, в результате город был разделен на две части между Израилем и Трансиорданией (ныне — Иордания). В 1967 году, во время Шестидневной войны, Израиль взял под свой контроль и восточную часть города. Власти Израиля настаивают на том, что Иерусалим является «единой и неделимой» столицей страны. С этим не согласны палестинцы: по их мнению, Восточный Иерусалим должен стать столицей будущего палестинского государства. 30 июля 1980 года израильский парламент принял закон, в котором был зафиксирован статус Иерусалима как «единой и неделимой столицы» государства Израиль. Совет Безопасности ООН в ответ 20 августа 1980 года принял резолюцию № 478 (США при голосовании воздержались), в которой осудил израильский закон, расценив его принятие нарушением международного права. В тексте резолюции содержался призыв к государствам вывести свои дипмиссии из Иерусалима. В 2017 году США официально признали Иерусалим столицей Израиля (закон о переносе посольства США в Иерусалим был принят американским конгрессом еще в 1995 году).

. Особый статус Иерусалима был определен в ноябре 1947 года резолюцией № 181 Генеральной Ассамблеи ООН о разделе Палестины — было решено отдать город под международный контроль из-за наличия там важных мусульманских, христианских и иудейских святынь. С тех пор ни одно государство не признает Иерусалим ничьей столицей, иностранные посольства расположены в Тель-Авиве. Во время арабо-израильской войны 1947–1949 годов вооруженные силы Израиля заняли западную часть Иерусалима, в результате город был разделен на две части между Израилем и Трансиорданией (ныне — Иордания). В 1967 году, во время Шестидневной войны, Израиль взял под свой контроль и восточную часть города. Власти Израиля настаивают на том, что Иерусалим является «единой и неделимой» столицей страны. С этим не согласны палестинцы: по их мнению, Восточный Иерусалим должен стать столицей будущего палестинского государства. 30 июля 1980 года израильский парламент принял закон, в котором был зафиксирован статус Иерусалима как «единой и неделимой столицы» государства Израиль. Совет Безопасности ООН в ответ 20 августа 1980 года принял резолюцию № 478 (США при голосовании воздержались), в которой осудил израильский закон, расценив его принятие нарушением международного права. В тексте резолюции содержался призыв к государствам вывести свои дипмиссии из Иерусалима. В 2017 году США официально признали Иерусалим столицей Израиля (закон о переносе посольства США в Иерусалим был принят американским конгрессом еще в 1995 году). Голанские высоты — это территории Сирии площадью около 1800 кв. км, оккупированные Израилем с 1967 года. В 1974 году там была создана буферная зона разъединения сирийских и израильских войск, на которой были размещены силы ООН по наблюдению за разъединением (СООННР). К зоне ответственности СООННР относилась, в частности, гора Хермон. В 1981-м Израиль официально аннексировал высоты вопреки международному праву и резолюциям Совбеза ООН, в СБ ООН признали эти действия недействительными. Сирия пыталась вернуть территории военным путем, но безуспешно. До 2024-го Израиль контролировал большую часть территории Голанских высот, остальная удерживалась Сирией. В 2019 году президент США Дональд Трамп официально признал Голанские высоты частью Израиля. После падения режима Башара Асада в Сирии в конце 2024-го Израиль расширил зону оккупации Голанских высот.

Экономика и финансы

По данным Всемирного банка, ВВП Израиля в 2023 году составил $513,6 млрд (28-е место в мире). В 2023 году Израиль занял 27-е место из 193 стран по Индексу человеческого развития ООН (0,919) — это один из самых высоких показателей в мире. В 2022 году Израиль занял 4-е место в рейтинге наиболее успешных экономик ОЭСР по версии журнала The Economist. Основа экономики — сфера услуг. Почти половина израильского экспорта приходится на высокотехнологичные услуги и товары. Работает Тель-Авивская фондовая биржа.

Израиль — высокоразвитая экономика, которая занимает ведущие позиции в мире в области биотехнологий, медицины, возобновляемой энергетики и кибербезопасности. Израиль известен как «страна стартапов». В 2024-м Тель-Авив занял 4-е место в мире в ежегодном рейтинге стартап-экосистем (GSER). В 2021 году Израиль находился на первом месте среди стран ОЭСР по тратам на гражданские исследования и разработки по отношению к ВВП (5,8%), опередив Южную Корею (4,9%) и США (3,5%). в 2022 году национальные расходы на гражданские НИОКР еще выросли и достигли 6,1% ВВП. По данным Управления по инновациям Израиля, в 2022 году технологическая отрасль внесла 18,1% в ВВП (еще в 2012 году ее вклад оценивался в 13,9%).

Фото: David Silverman / Getty Images

Совокупный экспорт из Израиля в 2023 году составил $59 млрд. В экспорте преобладают машины, оборудование и электроника, драгоценные камни, в том числе алмазы и жемчуг (Израиль — один из мировых лидеров в ал­ма­зо­гра­ниль­ной индустрии), ядерные реакторы, летательные аппараты и др., в США, Китай, Индию и европейские страны. Совокупный импорт в Израиль в этот же период составил $83 млрд, с 2022 года он сократился на 22%. Израиль ввозит алмазы, электронные схемы, приборы, аппараты, химические продукты и пр. из Китая, США, Турции, стран Европы, Индии, Южной Кореи и России.

Деловой и инвестиционный климат периодически страдают от военных действий, призывов резервистов и эвакуации граждан. В частности, на фоне начавшейся в октябре 2023-го войны с ХАМАС в последнем квартале 2023-го экономика упала на 19,4% в годовом исчислении.

История Израиля и отношения с арабскими странами

История еврейского народа насчитывает около четырех тысячелетий. Первое еврейское государство на территории Палестины образовалось в первой половине 1-го тысячелетия до нашей эры с центром в Иерусалиме. Однако современное государство Израиль ведет историю с 80-х годов XIX века, когда под влиянием сионистского движения, выступавшего за возрождение собственного государства на исторической родине евреев в Палестине, началось переселение евреев в этот регион (до 1917 года Палестина была в составе Османской империи, затем оккупирована Великобританией и с 1922 года находилась в подмандатном управлении Лондона). В 1917 году в так называемой Декларации Бальфура Великобритания одобрила план создания палестинского еврейского государства. Переселение евреев вызывало недовольство арабского населения, послужив одной из причин восстания арабов 1936–1939 годы. В 1947 году Великобритания сложила мандат на Палестину, а ООН разработала план раздела Палестины (резолюция Генеральной ассамблеи ООН № 181) на два государства — еврейское и арабское. Ряд арабских государств не признал этого плана, что стало причиной арабо-израильского (ближневосточного) конфликта, в рамках которых Израиль пережил несколько войн с соседями.

В 2020 году между Израилем, ОАЭ, Бахрейном и Марокко при посредничестве США были подписаны Соглашения Авраама», предусматривающие восстановление дипломатических отношений между еврейским государством и арабскими странами. Их название отсылает к патриарху Аврааму, который считается духовным предком верующих всех авраамических религий, в том числе ислама, христианства и иудаизма. В 2021 году к соглашениям присоединился Судан, потом — Египет. Иордания — ближайший сосед Израиля — к соглашениям не присоединилась. В настоящее время признан 164 из 193 стран-членов ООН, еврейское государство не признает ряд арабских и мусульманских стран Ближнего Востока и Азии, в том числе Бангладеш, Индонезия, Иран, Пакистан, Оман, Кувейт, Бруней-Даруссалам, Катар, Алжир, Тунис, Ливия, Сирия и др.

Войны и конфликты Израиля

В ходе арабо-израильской войны 1948–1949 годов Израиль занял в Палестине 6,7 тыс. км, предназначенные ООН для арабов, и западную часть Иерусалима. Остаток Палестины и восток Иерусалима присоединила Иордания. В ходе этнических чисток были изгнаны порядка 800 тыс. палестинских арабов, в свою очередь арабские страны выслали не менее 560 тыс. евреев.

В феврале — июле 1949 года конфликтующие стороны подписали договоры о перемирии, однако документы не урегулировали ситуации полностью и положили начало длительной истории конфликтов Израиля с соседями. В 1967 году в результате новой войны Израиль оккупировал оставшиеся территории Палестины, а также Голанские высоты (у Сирии) и Синайский полуостров (у Египта; был возвращен в 1979-м после подписания мирных соглашений). В 1979 году Египет заключил мирный договор с Израилем, в 1994 году — Иордания.

Хронология арабо-израильских конфликтов

1947-1949 годы — первая арабо-израильская война

1956 год — Суэцкий кризис (тройственная агрессия Израиля, США и Великобритании против Египта)

1967 год, 5-10 июня — Шестидневная война

1973 год, 6-25 октября — война Судного дня (Октябрьская война)

1982-1990 годы — вторжение Израиля в Ливан (операция «Мир Галилее»)

1987-1991 годы — первая палестинская интифада (араб. — «избавление»; восстание арабского населения на оккупированных территориях Газы и Западного берега)

2000-2005 годы — вторая палестинская интифада

2006 год — конфликт Израиля и «Хезболлы» (операция «Достойное возмездие»)

2024 год — конфликт Израиля и «Хезболлы» (операция «Стрелы севера»)

Фото: Alexi J. Rosenfeld / Getty Images

Операции Израиля в секторе Газа:

2008-2009 годы — «Литой свинец»

2012 год — «Облачный столп»

2014 год — «Нерушимая скала»

2021 год — «Страж стен»

2022 год — «Рассвет»

2023 год — операция «Железные мечи» (в ответ на вторжение ХАМАС в Израиль)

Война с ХАМАС

7 октября 2023 года движение ХАМАС вторглось на территорию Израиля, атаковав приграничные поселения и убив порядка 1200 человек, и взяло в плен несколько сотен израильских солдат, местных жителей и иностранцев. ХАМАС поддержали «Хезболла» в (Ливане) и йеменские хуситы. Израиль ответил операцией «Железные мечи», проведение которой сопровождалось масштабными разрушениями гражданской инфраструктуры и гибелью десятков тысяч мирных жителей. По подсчетам минздрава сектора Газа, число погибших палестинцев к маю 2025 года составило 52,5 тыс. (с октября 2023 года).

В январе 2025 года Израиль и ХАМАС достигли перемирия, которое было нарушено израильской стороной в марте того же года. Группировка отдала 44 израильских заложника, Израиль освободил 2 тыс. палестинских заключенных. По оценкам израильской стороны, в плену находятся еще 59 человек.

Война Израиля с Ираном

Фото: Majid Saeedi / Getty Images

В ночь на 13 июня 2025 Израиль атаковал Иран, в том числе заводы по обогащению урана в Натанзе и Фордо, обосновав это как упреждающий удар по Ирану из-за его ядерной программы. По словам премьера Израиля Биньямина Нетаньяху, цель операции — «нанести ущерб ядерной инфраструктуре Ирана, иранским заводам по производству баллистических ракет и военному потенциалу Ирана». Иран ответил ударами ракет и беспилотников по израильским городам. Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил, что военные операции против Израиля продолжатся до «полного уничтожения» последнего.