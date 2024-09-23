Израильская операция в Ливане получила название «Стрелы севера»
Операция израильских войск в Ливане и на севере Изаиля будет носить название «Стрелы севера», объявил начальник генерального штаба ЦАХАЛ генерал-лейтенант Герци Халеви.
За прошедшие сутки Армия обороны Израиля нанесла удары по примерно 1300 объектам «Хезболлы» в Ливане, сообщила израильская армия. В ЦАХАЛ утверждают, что удары наносились в том числе по пусковым установкам группировки и ее арсеналам, содержащим крылатые ракеты, дроны, неуправляемые ракеты с мощностью боеголовки до 100 кг взрывчатки.
Министерство здравоохранения Ливана сообщило, что число погибших граждан выросло до 356, еще 1246 ранены. В числе погибших и раненых есть дети.
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