Кнессет принял закон о еврейском характере государства Израиль

Закон провозглашает евреев единственным народом, который имеет право на национальное самоопределение в Израиле, а иврит — единственным государственным языком. Проект закона вызывал протесты среди арабского населения страны

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Израильский кнессет утром в четверг, 19 июля, принял конституционный закон, который определяет Израиль как исключительно еврейское государство. О этом сообщает местная газета Haaretz. Документ поддержали 62 из 120 депутатов, против высказались 55.

Закон провозглашает, что Израиль является родиной еврейского народа, а евреи — единственным народом, который имеет право на национальное самоопределение на территории страны. Помимо этого закон наделяет иврит статусом единственного государственного языка. До этого момента арабский язык, обладающий особым статусом, также считался официальным языком.

Также в законе идет речь о том, что столицей Израиля является единый Иерусалим.

«Это определяющий момент в истории государства Израиль, — заявил сразу после принятия закона премьер-министр Биньямин Нетаньяху. — Израиль — национальное государство еврейского народа, которое уважает права всех его граждан».

По его словам, на всем Ближнем Востоке только Израиль уважает права граждан.

Закон был принят после продолжительных и бурных дебатов. Сразу после принятия арабские законодатели, которые присутствовали на заседании парламента, разорвали имевшиеся у них бумажные экземпляры законопроекта в знак протеста и покинули заседание кнессета. Один из парламентариев, представляющих арабское меньшинство, спросил у премьера, почему он боится оставлять за арабским языком статус второго государственного. На это глава правительства ответил: «Как вы смеете такое говорить о единственной демократии на Ближнем Востоке?»

В ходе обсуждений из проекта закона были исключены некоторые положения, которые не устраивали оппозицию. В их числе — возможность создания исключительно еврейских населенных пунктов и идея использования еврейских традиций в качестве источника права для судебной системы государства.