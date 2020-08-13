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Израиль подписал соглашение о примирении с третьей арабской страной

Объединенные Арабские Эмираты стали третьей страной арабского мира после Египта и Иордании, согласившейся установить с Израилем полностью урегулированные дипломатические и экономические отношения
Фото: Oded Balilty / AP
Фото: Oded Balilty / AP

Длительные переговоры между Израилем и Объединенными Арабскими Эмиратами завершились подписанием соглашения о полной нормализации отношений.

Текст совместного заявления Израиля, ОАЭ и США опубликован в Twitter президента Дональда Трампа, администрация которого была посредником при заключении соглашения.

«Этот исторический дипломатический прорыв будет способствовать укреплению мира в Ближневосточном регионе и является свидетельством смелости и дальновидности трех лидеров, а также мужества Объединенных Арабских Эмиратов и Израиля в планировании нового пути, который откроет огромный потенциал в регионе», — говорится в заявлении.

В ближайшее время делегации Израиля и ОАЭ должны встретиться для подписания двусторонних соглашений, касающихся инвестиций, туризма, прямых авиарейсов, безопасности, телекоммуникаций и других вопросов. Ожидается также, что в ближайшее время обе страны обменяются послами и посольствами.

В заявлении говорится, что по просьбе президента Трампа и при поддержке Объединенных Арабских Эмиратов Израиль приостановит провозглашение суверенитета над районами Западного берега.

Материал дополняется.

Автор: Владислав Гордеев
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