Кризис получил третье дыхание

В Израиле снова прошли парламентские выборы

Избиратели Израиля в третий раз менее чем за год пошли к избирательным урнам. По итогам предыдущих выборов ни одной из сил не удалось сформировать правительство — главным препятствием стала фигура Биньямина Нетаньяху

Фото: Ammar Awad / Reuters

В понедельник, 2 марта, в Израиле прошли третьи за 11 месяцев парламентские выборы. Это первый такой случай в истории страны. Главные соперники, как и в предыдущие разы, — правоцентристская партия «Ликуд» во главе с Биньямином Нетаньяху и левоцентристский блок «Кахоль-Лаван» во главе с бывшим начальником Генерального штаба Бени Ганцем.

Почему Израиль выбирает парламент в третий раз

Избирательный цикл начался в апреле прошлого года, но выборы не выявили однозначного лидера: «Кахоль-Лаван» и «Ликуд» получили по 35 из 120 мест в парламенте. Сформировать кабинет не смогла ни одна из сил, из-за чего в сентябре вновь прошли выборы, на которых левоцентристы набрали на один мандат больше — 33 против 32 у «Ликуд». Но и после них лидеры не смогли заручиться поддержкой 61 депутата, что спровоцировало новое голосование. Оно впервые прошло в понедельник (обычно выборы назначаются на вторник).

«Я чувствую только глубокий стыд, когда я вижу вас, мои сограждане. Мы не заслуживаем еще одной ужасной кампании по выборам, в которой доходит до грязи, как та, что сегодня заканчивается», — заявил на выборном участке президент Израиля Реувен Ривлин, подводя итоги третьего электорального цикла.

Для повышения явки 2 марта было объявлено выходным, однако, по сообщениям израильских СМИ, расчет мог и не сработать: многие избиратели устроили себе длинные выходные и уехали отдыхать. Всего правом голоса обладают около 6,5 млн израильтян, явка на последние выборы составила 69,8%. Вопреки опасениям, уже к полудню явка составила 27,6% (самый высокий показатель с 2013 года), к 14:00 по местному времени на участки пришли 38,1% избирателей.

Опросы, проведенные накануне нынешних выборов, предсказывают либо небольшое преимущество «Ликуда» (согласно опросу Channel 12, партия Нетаньяху может получить 35 мест, а блок во главе с Ганцем — 33), либо получение равного результата — опрос Channel 13 обещает обоим фаворитам по 33 места. На третьем месте, согласно этому опросу, будет Объединенный список (в него входят несколько арабских партий Израиля), который может получить 15 мест. Далее следуют Альянс левых партий во главе с «Аводой» — девять мест и партия «Наш дом Израиль» бывшего министра обороны Авигдора Либермана — шесть (именно с выхода Либермана из правящей коалиции с «Ликудом» в начале 2019 года и начался политический кризис). Остальные места распределятся между несколькими религиозными партиями.

Чем завершится политический кризис

Опросы и проведенная кампания допускают повторение прежнего сценария, говорит руководитель отдела Израиля и еврейских общин Института востоковедения РАН Дмитрий Марьясис. Он отмечает, что партии за прошедшее с предыдущих выборов время не предложили избирателям ничего кардинально нового, опросы не показывают возможность серьезного перехода голосов от одной партии к другой, поэтому вполне вероятно, что «Кахоль-Лаван» немного улучшит результат, но проблем с формированием правительства это не снимает.

За время кампании произошло нескольких важных событий, из которых политическую выгоду мог бы извлечь действующий премьер Нетаньяху: освобождение в России при его активном участии Наамы Иссахар (осужденной за контрабанду нарковещества) и представление президентом США Дональдом Трампом плана по урегулированию палестино-израильского конфликта. Однако, по замечанию Марьясиса, значительного влияния на рейтинг Нетаньяху и его партии это не оказало. «Сделку века» по мирному урегулированию Трамп хотя и представил в присутствии Нетаньяху, однако днем ранее встретился с Ганцем, выразив таким образом готовность реализовать ее со всеми, обращает внимание эксперт. Помимо этих событий на позиции Нетаньяху повлияло то, что на 17 марта назначено начало рассмотрения в суде выдвинутых против него обвинений в коррупции.

Эти обвинения — главное препятствие для формирования правительства. «Кахоль-Лаван», сформированный чуть больше года назад, называет устранение Нетаньяху из политики своей главной целью. Если бы последний отказался от премьерства, проблем с формированием правительства с «Ликудом» не было бы, говорил не раз Ганц. В его блоке не против формирования широкого правительства — с участием «Ликуда», но без Нетаньяху. Такая же позиция у Либермана: он уже третью кампанию подряд отстаивает необходимость формирования правительства национального единства, но без ставшего рекордсменом по пребыванию на посту премьера.

До сих пор позиции Нетаньяху в «Ликуде» считались незыблемыми: в конце прошлого года он уверенно выиграл праймериз партии, обойдя Гидеона Саара. Однако, если результаты выборов вновь парализуют политическую жизнь Израиля, позиция «Ликуда» может измениться, указывает Марьясис. Четвертые подряд выборы — это серьезная угроза, которая может повлиять на позиции внутри партии, уверен он. Креативный план должен был подготовить и Ривлин, говорит эксперт, поскольку именно президент дает мандат на формирование правительства.