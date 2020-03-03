Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Футурология
...
Скрыть баннеры
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 66,87 65,82 EUR Нал. 74,52 73,44 USD Бирж. 66,44 -0,44 EUR Бирж. 74,02 +0,20 USD ЦБ. 66,33 -0,66 EUR ЦБ. 73,42 -0,31 EUR/USD 1,11 +0,01 BTC/USD Бирж. 8834,30 +165,00 IMOEX 2765,77 -0,69% RTSI 1303,47 +0,29% Brent 50,47 +0,54% DJIA 26703,32 +5,09% Nasdaq 8952,17 +4,49%
Кризис получил третье дыхание
Лента новостей
В Госдуме назвали бредом идею ввести налог на собак 09:07, Общество Какие технологии помогут распознать токсичного руководителя 09:02, PRO Президент Южной Кореи объявил войну коронавирусу 08:55, Общество Пихлер назвал ложью слова Родченкова о допинге у российских биатлонисток 08:35, Спорт Самолет экстренно сел в Хабаровске из-за звонка о минировании 08:30, Общество ЦИК выбрала слоган и логотип голосования по Конституции 08:25, Политика Для издевавшегося над Шамсутдиновым срочника попросили два года колонии 08:22, Общество Бесхозные финансы: как главные банки Европы остались без руководителей 08:14, PRO Что случилось за ночь. Главные новости РБК 08:11, Общество «Супервторник» для претендентов на пост президента США. Что важно знать 08:00, Политика Аналитики оценили экономию бюджета от повышения пенсионного возраста 07:50, Экономика Депутат от «Слуги народа» объяснил слова о сбросе атомной бомбы на Москву 07:17, Общество Россиянки назвали желанные подарки на 8 марта 06:31, Общество Кадыров назвал план Трампа преступлением против мусульманского мира 06:02, Политика Депутат Рады сообщил о написанном Гончаруком заявлении об отставке 05:40, Политика СМИ узнали о планах Трампа добиться от ФРС снижения ставки из-за вируса 05:29, Экономика ЦИК Израиля опубликовал первые результаты выборов в парламент 05:24, Политика Эксперты предупредили россиян о схемах мошенничества с бонусными картами 04:54, Общество Пенс назвал время готовности новых лекарств для заболевших коронавирусом 04:15, Общество В США сравнили непризнание вхождения Прибалтики в СССР и Крыма в Россию 03:39, Политика Число заболевших коронавирусом в Китае превысило 80,1 тыс. человек 03:32, Общество Трамп допустил введение ограничений на въезд в США из-за коронавируса 03:20, Общество «Красный куб» опроверг информацию об уходе с рынка 03:00, Бизнес ВОЗ сообщила о распространении коронавируса вне Китая в 64 странах 02:46, Общество «Арсенал» обыграл «Портсмут» и вышел в четвертьфинал Кубка Англии 02:45, Спорт Минобороны Турции сообщило о гибели в Идлибе своего военнослужащего 02:29, Политика Глава ЕЦБ увидела риски для работы финансовых рынков из-за коронавируса 02:22, Экономика Apple согласилась выплатить до $500 млн за замедление работы смартфонов 02:07, Технологии и медиа
Газета
Кризис получил третье дыхание
Газета № 021 (3188) (0303) Политика,
0
Кризис получил третье дыхание
В Израиле снова прошли парламентские выборы
Избиратели Израиля в третий раз менее чем за год пошли к избирательным урнам. По итогам предыдущих выборов ни одной из сил не удалось сформировать правительство — главным препятствием стала фигура Биньямина Нетаньяху
Фото: Ammar Awad / Reuters

В понедельник, 2 марта, в Израиле прошли третьи за 11 месяцев парламентские выборы. Это первый такой случай в истории страны. Главные соперники, как и в предыдущие разы, — правоцентристская партия «Ликуд» во главе с Биньямином Нетаньяху и левоцентристский блок «Кахоль-Лаван» во главе с бывшим начальником Генерального штаба Бени Ганцем.

Почему Израиль выбирает парламент в третий раз

Избирательный цикл начался в апреле прошлого года, но выборы не выявили однозначного лидера: «Кахоль-Лаван» и «Ликуд» получили по 35 из 120 мест в парламенте. Сформировать кабинет не смогла ни одна из сил, из-за чего в сентябре вновь прошли выборы, на которых левоцентристы набрали на один мандат больше — 33 против 32 у «Ликуд». Но и после них лидеры не смогли заручиться поддержкой 61 депутата, что спровоцировало новое голосование. Оно впервые прошло в понедельник (обычно выборы назначаются на вторник).

«Я чувствую только глубокий стыд, когда я вижу вас, мои сограждане. Мы не заслуживаем еще одной ужасной кампании по выборам, в которой доходит до грязи, как та, что сегодня заканчивается», — заявил на выборном участке президент Израиля Реувен Ривлин, подводя итоги третьего электорального цикла.

Для повышения явки 2 марта было объявлено выходным, однако, по сообщениям израильских СМИ, расчет мог и не сработать: многие избиратели устроили себе длинные выходные и уехали отдыхать. Всего правом голоса обладают около 6,5 млн израильтян, явка на последние выборы составила 69,8%. Вопреки опасениям, уже к полудню явка составила 27,6% (самый высокий показатель с 2013 года), к 14:00 по местному времени на участки пришли 38,1% избирателей.

Опросы, проведенные накануне нынешних выборов, предсказывают либо небольшое преимущество «Ликуда» (согласно опросу Channel 12, партия Нетаньяху может получить 35 мест, а блок во главе с Ганцем — 33), либо получение равного результата — опрос Channel 13 обещает обоим фаворитам по 33 места. На третьем месте, согласно этому опросу, будет Объединенный список (в него входят несколько арабских партий Израиля), который может получить 15 мест. Далее следуют Альянс левых партий во главе с «Аводой» — девять мест и партия «Наш дом Израиль» бывшего министра обороны Авигдора Либермана — шесть (именно с выхода Либермана из правящей коалиции с «Ликудом» в начале 2019 года и начался политический кризис). Остальные места распределятся между несколькими религиозными партиями.

Политика
Израиль зашел на третий круг политического кризиса

Чем завершится политический кризис

Опросы и проведенная кампания допускают повторение прежнего сценария, говорит руководитель отдела Израиля и еврейских общин Института востоковедения РАН Дмитрий Марьясис. Он отмечает, что партии за прошедшее с предыдущих выборов время не предложили избирателям ничего кардинально нового, опросы не показывают возможность серьезного перехода голосов от одной партии к другой, поэтому вполне вероятно, что «Кахоль-Лаван» немного улучшит результат, но проблем с формированием правительства это не снимает.

За время кампании произошло нескольких важных событий, из которых политическую выгоду мог бы извлечь действующий премьер Нетаньяху: освобождение в России при его активном участии Наамы Иссахар (осужденной за контрабанду нарковещества) и представление президентом США Дональдом Трампом плана по урегулированию палестино-израильского конфликта. Однако, по замечанию Марьясиса, значительного влияния на рейтинг Нетаньяху и его партии это не оказало. «Сделку века» по мирному урегулированию Трамп хотя и представил в присутствии Нетаньяху, однако днем ранее встретился с Ганцем, выразив таким образом готовность реализовать ее со всеми, обращает внимание эксперт. Помимо этих событий на позиции Нетаньяху повлияло то, что на 17 марта назначено начало рассмотрения в суде выдвинутых против него обвинений в коррупции.

Эти обвинения — главное препятствие для формирования правительства. «Кахоль-Лаван», сформированный чуть больше года назад, называет устранение Нетаньяху из политики своей главной целью. Если бы последний отказался от премьерства, проблем с формированием правительства с «Ликудом» не было бы, говорил не раз Ганц. В его блоке не против формирования широкого правительства — с участием «Ликуда», но без Нетаньяху. Такая же позиция у Либермана: он уже третью кампанию подряд отстаивает необходимость формирования правительства национального единства, но без ставшего рекордсменом по пребыванию на посту премьера.

До сих пор позиции Нетаньяху в «Ликуде» считались незыблемыми: в конце прошлого года он уверенно выиграл праймериз партии, обойдя Гидеона Саара. Однако, если результаты выборов вновь парализуют политическую жизнь Израиля, позиция «Ликуда» может измениться, указывает Марьясис. Четвертые подряд выборы — это серьезная угроза, которая может повлиять на позиции внутри партии, уверен он. Креативный план должен был подготовить и Ривлин, говорит эксперт, поскольку именно президент дает мандат на формирование правительства.

Автор: Полина Химшиашвили.
Теги: Израиль , Биньямин Нетаньяху , выборы
Материалы по теме
Израиль атаковал сектор Газа в ответ на ракетные обстрелы Политика
Ирина Звягельская Неравный обмен: почему арабский мир отверг «сделку века» Трампа Мнение
Яндекс. Директ
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter