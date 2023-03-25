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Организаторы акций против судебной реформы в Израиле анонсировали «Неделю паралича», передает The Jerusalem Post.

Незадолго до этой акции организаторы провели другую, «День паралича». Участие в ней приняли тысячи человек, утверждают организаторы.

В воскресенье и понедельник митингующие планируют собираться в местах, куда приезжают члены правительства и депутаты.

В рамках первой протестной акции («День паралича») участники проводили демонстрации, окружали правительственные здания, прорывались за ограждения и в правительственные здания, перекрывали дороги и забрасывали депутатов яйцами.

В прошлом ноябре коалиция правых, религиозных и националистических сил, которую возглавляет премьер Израиля Биньямин Нетаньяху, победила на выборах. Сам Нетаньяху как лидер «Ликуда» вновь стал премьер-министром. Новый министр юстиции Ярив Левин 4 января представил план судебной реформы. В случае принятия законопроекта правительство получит полный контроль над назначением судей, а полномочия Верховного суда будут ограничены. Противники обвиняют инициаторов проекта в желании сконцентрировать власть в руках правящей партии.

Реформа вызвала массовые протесты, крупнейшие в истории страны. 12 марта на акции против судебной реформы по всему Израилю вышли около 500 тыс. человек (население страны — 9,5 млн).

Израильский президент Ицхак Герцог поддержал протестующих и осудил реформу. Он назвал планы властей «кошмаром» и призвал правящую коалицию отказаться от законопроекта, чтобы страну миновал кризис. 16 марта глава государства заявил, что реформа может привести к гражданской войне.

Герцог предложил скорректировать план реформы и прописать в нем, что комиссия по назначению судей должна комплектоваться таким образом, чтобы большинства не было ни у депутатов, ни у судейского сообщества, ни у общественности, а решения принималось на основе консенсуса. Он также предложил дать Высшему суду справедливости (Верховному суду) больше возможностей для блокирования законов.