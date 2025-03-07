Друзы в Сирии: история, численность и районы проживания

Фото: David Silverman / Getty Images

Содержание:

Кто такие друзы

Друзы — это замкнутая этноконфессиональная группа арабов на Ближнем Востоке. Они исповедуют особую монотеистическую религию на основе шиизма исмаилитского толка с элементами неоплатонизма, гностицизма и иудаизма. Самоназвание — «аль-мувахиддун» (в переводе с арабского — «единобожники»). Друзы проживают на западе Сирии (700 тыс.), а также в Ливане (около 300 тыс.), на севере Израиля (более 150 тыс., в том числе более 29 тыс. — на оккупированных Голанских высотах) и в Иордании (около 20 тыс.). Большие диаспоры сформировались в Венесуэле (около 60 тыс.) и в США. Общая численность друзов в мире оценивается в 2 млн человек.

Как появились друзы

Друзы образовались в начале XI века в фатимидском Египте как секта, построенная вокруг обожествления личности халифа аль-Хакима (996–1021). Названы по имени одного из ее основателей Мухаммада (Наштакина) ад-Дарази, чьи последователи с XIV века стали называться ад-даразиййа, дурзиййа или ад-дуруз (сами друзы считают Мухаммада ад-Дарази отступником и предпочитают самоназвание «аль-мувахиддун»). Публично община заявила о себе в 1017 году проповедями богослова Хамзы ибн Али, а разработка вероучения продолжалась до XV века. В результате преследований в Египте миссионеры и последователи секты перебрались на территорию труднодоступных районов Сирии и Ливана, где до 1043 года занимались проповедью учения среди горных племен.

Сколько друзов в Сирии и где они живут

Сирия — основной центр проживания друзов. Их в стране около 700 тыс. человек, или примерно 3% населения. Друзы составляют третье крупнейшее по численности этноконфессиональное меньшинство страны после курдов и алавитов.

В Сирии друзы населяют регион Джебель эд-Дуруз («Друзские горы», Хауран) в провинции (мухафазе) Эс-Сувейда с центром в одноименном городе. По состоянию на 2010 год они составляли до 90% населения этой провинции. Также друзы проживают в 18 поселениях региона Джебель эс-Суммак в провинции Идлиб, в горах Джебель эш-Шейх (Хермон) в провинции Кунейтра на границе с Голанскими высотами и в юго-восточном пригороде Дамаска Джарамане.

История сирийских друзов

Друзы переселились на территорию современной западной Сирии в начале XVIII века с гор Ливана и Антиливана. Они имели значительную автономию в Османской империи, против властей которой периодически поднимали мятежи (последний — в сентябре 1918 года). В 1925–1927 годах друзы во главе с Султаном аль-Атрашем стали первой конфессиональной группой, которая подняла восстание против французского колониального присутствия. Это возмущение быстро распространилось на все территории Сирии и часть соседнего Ливана. Впоследствии друзы играли видную роль в борьбе за независимость, а после ее обретения — в восстании 1954 года и свержении военного режима Адиба аш-Шишакли. Позже друзские офицеры сыграли ведущую роль в приходе к власти в стране партии БААС в 1963 году. После неудачной попытки переворота, предпринятой друзским майором Салимом Хатумом в 1966-м, друзы были исключены из руководства армии и партии и политической жизни в целом, что стало одной из причин скоротечного восстания в 2001 году.

В 1967 году около 15 тыс. сирийских друзов оказались на территории, оккупированной и впоследствии аннексированной Израилем (Голанские высоты). Голанские друзы до сих пор считают себя сирийцами и в основном отказываются принимать израильское гражданство, хотя в последние годы число натурализаций растет. Всего же в Израиле проживают более 150 тыс. друзов, но в отличие от голанских собратьев друзы из Галилеи и Далият-эль-Кармеля в основном имеют гражданство, подлежат призыву в Армию обороны Израиля (ЦАХАЛ) и имеют представителей в кнессете (парламенте). Исторически друзская община лояльно настроена к Израилю, но принятый в 2018 году закон о еврейском характере государства спровоцировал протесты: друзы сочли его дискриминационным и приравнивающим их к гражданам второго сорта.

Друзы в гражданской войне в Сирии

После начала гражданской войны в 2011 году по друзскому региону прокатились антиправительственные протесты, появились оппозиционные и подчеркнуто лояльные режиму силы, однако религиозные и политические лидеры друзов заняли нейтральную и выжидательную позицию и отказались присоединиться к какой-либо из сторон. Также друзы сформировали силы самообороны для защиты своих поселений. В частности, они сопротивлялись принудительной мобилизации в армию, в связи с чем Дамаск согласился не использовать друзских рекрутов за пределами Эс-Сувейды. С 2012 года большое влияние в Эс-Сувейде имело военно-политическое движение «Люди достоинства» («Риджаль аль-карама») во главе с шейхом Вахидом аль-Балусом, выступавшее за твердый нейтралитет в гражданской войне. После убийства его лидера в сентябре 2015 года, в котором его сторонники обвинили сирийскую военную разведку, движение не сумело выдвинуть новых харизматических предводителей и стало терять авторитет в общине.

Несмотря на попытки друзов дистанцироваться от гражданского конфликта, ряд представителей светской вооруженной оппозиции стали рассматривать их как ближайших союзников режима Башара Асада, а исламисты из «Аль-Каиды» и позднее «Исламского государства» (обе признаны террористическими и запрещены в России) — как «еретиков» и «вероотступников». В качестве обоснования радикалы часто ссылались на фетву авторитетного богослова XIII века ибн-Таймийи, призывавшего к уничтожению друзской общины. Компактные территории проживания друзов в районе Дамаска и Джебель эд-Дуруз с 2013 года периодически подвергались вооруженным нападениям и террористическим атакам. Крупнейшее состоялось в июле 2018 года, когда в результате серии скоординированных атак было убито до 260 друзов. Другим фактором напряженности являются сложные отношения друзов с бедуинскими племенами, на стороне которых в конфликтах с друзами нередко выступали исламисты.

С 2015-2016 года в друзской общине росли антиправительственные настроения в связи с тяжелой экономической ситуацией и повсеместной коррупцией. В частности, крупные протесты и демонстрации вспыхивали в Эс-Сувейде в конце 2022 года и в августе 2023-го из-за перебоев с поставками топлива и резких скачков цен. В последнем случае они сопровождались политическими лозунгами, в частности, требованиями сменть власть и соблюдать резолюцию СБ ООН № 2254.

Друзские военно-политические силы в целом приветствовали и поддержали свержение режима Башара Асада, но настороженно отнеслись к новым властям в Дамаске, где доминирующее положение заняли руководители исламистского движения «Хайят-Тахрир аш-Шам» (ХТШ, признана террористической и запрещена в России).

Ранее предшественница ХТШ — группировка «Джебхат ан-Нусра» (также признана террористической и запрещена) — оказывала давление на друзов в Идлибе, а в июле 2015-го ее боевики убили более 20 друзов в резне в деревне Кальб-Лозе на севере этой провинции. И хотя в конце декабря 2024-го друзская политик Мухсина аль-Махитави была назначена переходными властями новым губернатором Эс-Сувейды, в марте 2025-го между друзскими формированиями и Силами общей безопасности, лояльными ХТШ, состоялись столкновения в пригороде Дамаска.

Сейча в регионе действуют несколько военно-политических формирований друзов, крупнейшие среди них — «Люди достоинства» и «Горная бригада» (Лива ад-джебель), которые поддерживают верховного шейха Хикмата аль-Хиджри и считаются умеренной силой в друзской общине. Также в регионе с 2018-го действуют множество вооруженных формирований и банд, построенных по территориальному и кланово-семейному принципу, распространены бандитизм, похищения ради выкупа, наркотрафик, контрабанда и другие формы организованной преступности.

После свержения режима Башара Асада в Эс-Сувейде появились радикальные силы, выступающие за большую автономию региона и налаживание отношений с Израилем. После того как в декабре 2024-го Израиль впервые за 50 лет продвинулся за пределы буферной зоны в районе Голанских высот, в декабре 2024-го совет шести деревень друзов в районе Джебель-эш-Шейх решил присоединиться к подконтрольным еврейскому государству Голанским высотам. В феврале 2025-го на юго-востоке Эс-Сувейды был образован так называемый «Военный совет Сувейды» во главе с Тариком аш-Шуфи, выступающий за автономию друзской провинции и поддержку действий Израиля на юге Сирии. Остальные военно-политические силы и религиозные лидеры дистанцировались от «Военного совета» и заявили о приверженности идее единой Сирии.

В феврале 2025-го власти Израиля заявили, что не признают контроль новых властей Сирии над территориями к югу от Дамаска и потребовали полной демилитаризации юга страны. Также Тель-Авив заявил о приверженности защите друзского населения юга Сирии. В начале марта 2025-го премьер Израиля Биньямин Нетаньяху и минобороны Исраэль Кац приказали ЦАХАЛ готовиться к защите друзского пригорода Дамаска Джараманы.

Культурные традиции друзов в Сирии

Друзы — эндогамная группа, то есть браки поощряются только между представителями своей общины. Многоженство ими не практикуется. Друзы не поощряют обращение в свою веру и выход из нее, а основы своего вероучения держат в секрете от посторонних. Этот принцип называется такия (араб. «благоразумное сокрытие»). Сама община делится на «посвященных» (уккаль), которые имеют полный доступ к вероучению и священным текстам и полноценно участвуют в ритуальной и обрядовой жизни, и «неведающих» (джуххаль), которые ограниченно допускаются на богослужения и только в общественные молельные дома (маджлис). Уккаль составляют порядка четверти друзской общины, носят особую одежду и имеют эксклюзивный доступ в уединенные святилища (хальва). В отличие от мусульман, женщины у друзов играют большую роль в богослужебной жизни и могут занимать высокие посты в религиозной иерархии.

Религиозной жизнью управляют «совершенные» (аджавид) во главе с «учителями мудрости» (шейх аль-акль), которых с османских времен традиционно трое. Наболее авторитетным духовным лидером друзов считается шейх аль-акль из клана Хиджри в Канавате, второй происходит из клана Джербоа в Эс-Сувейде и третий — из клана Хиннави в Сахвет-Блата. Одним из главных культовых мест считается святилище Эйн-эз-Заман в г. Эс-Сувейда, которым традиционно управляет семейство Джербоа.

Друзская религия эзотерична (то есть доступна только изначально посвященным), поэтому об их вероучении известно немного. Основным источником знаний о друзизме являются их рукописи, хранящиеся в библиотеках и архивах разных стран, в том числе России. Одним из главных столпов вероучения друзов является строгое единобожие (таухид), этапами на пути к которому они считают шиитский и суннитский ислам. Они не признают шариат, пятикратную молитву и другие столпы ислама, не совершают хадж, не постятся в Рамадан и не соблюдают другие пищевые ограничения, накладываемые исламом, но отмечают общий для мусульман праздник Ид аль-Адха (Курбан-байрам) и шиитский — Ашура. Известно, что друзы верят в переселение душ (танасух), число которых во Вселенной считается неизменным, а также в созданный из Божественного света Мировой разум, последним воплощением которого они называют Хамзу ибн Али.

Священным писанием и религиозным каноном друзов считается «Расаиль аль-хикма» («Послания мудрости», другое название «Кутуб аль-Хикма», или «Книга мудрости») — это сборник из 111 писем Хамзы и его учеников Баха ад-Дина аль-Муктаны и Исмаила ат-Тамими, составленных с 1017-го по 1043 год в Каире. Она доступна только «посвященным», печатать ее запрещено.

Традиционно друзы занимаются земледелием, за исключением религии, некоторых семейных и брачных обрядов их культура и обычаи мало отличаются от других левантийских арабов.