Генассамблея ООН призвала Израиль за год освободить территории Палестины

Фото: un.org

Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию с призывом к Израилю в течение года покинуть оккупированные палестинские территории.

За документ проголосовали 124 страны, в том числе Россия, Катар, Китай и Франция, против выступили 14 государств, включая США и Израиль, еще 43 страны воздержались.

«Давайте называть вещи своими именами: эта резолюция — дипломатический терроризм, использующий инструменты дипломатии для разрушения мостов», — отреагировал на документ посол Израиля в ООН Дэнни Данон (цитата по Reuters).

В июле Международный суд ООН назвал незаконным присутствие Израиля на оккупированных палестинских территориях. Тель-Авив нарушает право палестинцев на самоопределение. Продолжение такой политики влечет за собой международную ответственность, подчеркнули судьи.