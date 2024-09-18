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Палестино-израильский конфликт ,  
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Генассамблея ООН призвала Израиль за год освободить территории Палестины

Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Фото: un.org
Фото: un.org

Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию с призывом к Израилю в течение года покинуть оккупированные палестинские территории.

За документ проголосовали 124 страны, в том числе Россия, Катар, Китай и Франция, против выступили 14 государств, включая США и Израиль, еще 43 страны воздержались.

«Давайте называть вещи своими именами: эта резолюция — дипломатический терроризм, использующий инструменты дипломатии для разрушения мостов», — отреагировал на документ посол Израиля в ООН Дэнни Данон (цитата по Reuters).

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В июле Международный суд ООН назвал незаконным присутствие Израиля на оккупированных палестинских территориях. Тель-Авив нарушает право палестинцев на самоопределение. Продолжение такой политики влечет за собой международную ответственность, подчеркнули судьи.

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Палестина Израиль Генассамблея ООН
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