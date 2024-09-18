Генассамблея ООН призвала Израиль за год освободить территории Палестины
Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию с призывом к Израилю в течение года покинуть оккупированные палестинские территории.
За документ проголосовали 124 страны, в том числе Россия, Катар, Китай и Франция, против выступили 14 государств, включая США и Израиль, еще 43 страны воздержались.
«Давайте называть вещи своими именами: эта резолюция — дипломатический терроризм, использующий инструменты дипломатии для разрушения мостов», — отреагировал на документ посол Израиля в ООН Дэнни Данон (цитата по Reuters).
В июле Международный суд ООН назвал незаконным присутствие Израиля на оккупированных палестинских территориях. Тель-Авив нарушает право палестинцев на самоопределение. Продолжение такой политики влечет за собой международную ответственность, подчеркнули судьи.
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