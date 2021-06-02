Президентом Израиля стал Герцог
Новым президентом Израиля стал глава Еврейского агентства «Сохнут», бывший лидер парламентской оппозиции Ицхак Герцог. Как сообщает Jerusalem Post, он был выбран тайным голосованием в законодательном органе Израиля — кнессете.
Герцога поддержали 87 депутатов. Ему удалось опередить Мириам Перец, которая в случае победы стала бы первой женщиной — президентом Израиля.
Герцог после объявления результатов поблагодарил депутатов за поддержку и пообещал стать президентом всех израильтян.
Ицхак Герцог — сын Хаима Герцога. Последний стоял у истоков израильских спецслужб, был постоянным представителем страны в ООН, а в 1983-1993 годах — президентом Израиля. Дед Герцога по отцовской линии, уроженец Российской империи Ицхак Айзик Герцог, был в 1937-1959 годах главным раввином Израиля.