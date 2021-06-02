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Президентом Израиля стал Герцог

Большинство депутатов кнессета избрали президентом сына одного из основателей израильских спецслужб
Ицхак Герцог
Ицхак Герцог (Фото: Ilia Yefimovich / Getty Images)

Новым президентом Израиля стал глава Еврейского агентства «Сохнут», бывший лидер парламентской оппозиции Ицхак Герцог. Как сообщает Jerusalem Post, он был выбран тайным голосованием в законодательном органе Израиля — кнессете.

Герцога поддержали 87 депутатов. Ему удалось опередить Мириам Перец, которая в случае победы стала бы первой женщиной — президентом Израиля.

Герцог после объявления результатов поблагодарил депутатов за поддержку и пообещал стать президентом всех израильтян.

Ицхак Герцог — сын Хаима Герцога. Последний стоял у истоков израильских спецслужб, был постоянным представителем страны в ООН, а в 1983-1993 годах — президентом Израиля. Дед Герцога по отцовской линии, уроженец Российской империи Ицхак Айзик Герцог, был в 1937-1959 годах главным раввином Израиля.

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Фото:Abir Sultan / EPA / ТАСС

Израиль — парламентская республика, президент исполняет в основном представительские функции. Среди его обязанностей — назначение послов за рубежом. Также президент имеет право выбрать из депутатов парламента кандидата на пост главы правительства.

Предшественником Герцога был Реувен Ривлин.

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Организация «Сохнут», которую возглавляет новый президент, занимается репатриацией евреев и оказании помощи при их устройстве в Израиле. Как отмечает издание Haaretz, в последние два года Герцог часто встречался с мигрантами и произносил речи в их честь, благодаря чему пресса создала ему имидж «отличного парня». На прошлой неделе, однако, этот образ подпортило интервью одного из знакомых Герцога Илана Йешуа. Последний сообщил, что будущий президент в частной переписке нелицеприятно высказывался о своем коллеге по партии «Авода». Герцог позже признал, что его поведение было «недопустимым».

Автор
Артем Филипенок Артем Филипенок
Израиль президент Выборы кнессет
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