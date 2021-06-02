Президентом Израиля стал Герцог

Израиль — парламентская республика, президент исполняет в основном представительские функции. Среди его обязанностей — назначение послов за рубежом. Также президент имеет право выбрать из депутатов парламента кандидата на пост главы правительства.

Предшественником Герцога был Реувен Ривлин.

Организация «Сохнут», которую возглавляет новый президент, занимается репатриацией евреев и оказании помощи при их устройстве в Израиле. Как отмечает издание Haaretz, в последние два года Герцог часто встречался с мигрантами и произносил речи в их честь, благодаря чему пресса создала ему имидж «отличного парня». На прошлой неделе, однако, этот образ подпортило интервью одного из знакомых Герцога Илана Йешуа. Последний сообщил, что будущий президент в частной переписке нелицеприятно высказывался о своем коллеге по партии «Авода». Герцог позже признал, что его поведение было «недопустимым».