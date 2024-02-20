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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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ВВП Израиля сократился почти на 20% за последние месяцы 2023 года

FT: ВВП Израиля за последний квартал 2023-го сократился на 19,4% из-за призыва
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Экономика Израиля в последнем квартале 2023-го упала на 19,4% в годовом исчислении по сравнению с предыдущими тремя месяцами на фоне начавшейся в октябре войны с ХАМАС. Спад связывают с призывом резервистов и эвакуацией граждан
Фото: Susana Vera / Reuters
Фото: Susana Vera / Reuters

За последние три месяца ВВП Израиля сократился на 19,% в годовом выражении по сравнению с предыдущим кварталом, а в квартальном исчислении — на 5,2%, согласно предварительным данным, опубликованным Центральным бюро статистики, передает The Times of Israel. В третьем квартале ВВП страны вырос на 2,7%.

Отмечается, что это самый резкий квартальный спад экономики после второго квартала 2020 года, когда ВВП Израиля упал почти на 30% в связи с карантином из-за пандемии коронавируса.

Среди повлиявших на снижение экономики страны факторов сейчас: призыв 300 тыс. резервистов, которые оставили рабочие места, спонсируемое правительством строительство жилья для более чем 120 тыс. эвакуированных их северных и южных приграничных районов страны израильтян, а также ограничение на въезд для палестинских рабочих с Западного берега реки Иордан (контролируется конкурирующей с исламистской группировкой ХАМАС движением ФАТХ), что вызвало нехватку рабочей силы.

При этом Израиль завершил год с растущей экономикой: ВВП вырос на 2% в 2023 году по сравнению с предыдущим годом. Однако в 2022-м экономика выросла на 6,5% по сравнению с 2021 годом.

Война с ХАМАС привела к резкому увеличению государственных расходов, которые выросли на 88,1% за три месяца после начала войны по сравнению с предыдущим кварталом. Потребители, тем временем, тратили на 26,9% меньше. Импорт товаров и услуг сократился на 42%, в то время как экспорт уменьшился на 18%, говорится в отчете.

Аналитики назвали цену войны с ХАМАС для экономики Израиля
Экономика
Тель-Авив, Израиль

В феврале агентство Moody's понизило долгосрочные рейтинги суверенных обязательств Израиля в национальной и иностранной валюте до A2 с A1 с негативным прогнозом. В сообщении агентства отмечалось, что решение о понижении рейтинга связано с ослаблением уровня безопасности в Израиле из-за боевых действий в секторе Газа и риском эскалации конфликта с ливанским шиитским движением «Хезболла» на севере страны.

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Financial Times отмечала, что это первый случай, когда Moody's снизило кредитный рейтинг Израиля.

Израильский министр финансов Бецалель Смотрич назвал решение агентства «политическим манифестом, основанным на пессимистическом и необоснованном геополитическом мировоззрении, которое отражает отсутствие уверенности в устойчивости Израиля, а также очевидную неуверенность в правоте Израиля».

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Полина Мартынова Полина Мартынова
сокращение ВВП Израиль ХАМАС
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