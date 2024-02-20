ВВП Израиля сократился почти на 20% за последние месяцы 2023 года

Экономика Израиля в последнем квартале 2023-го упала на 19,4% в годовом исчислении по сравнению с предыдущими тремя месяцами на фоне начавшейся в октябре войны с ХАМАС. Спад связывают с призывом резервистов и эвакуацией граждан

Фото: Susana Vera / Reuters

За последние три месяца ВВП Израиля сократился на 19,% в годовом выражении по сравнению с предыдущим кварталом, а в квартальном исчислении — на 5,2%, согласно предварительным данным, опубликованным Центральным бюро статистики, передает The Times of Israel. В третьем квартале ВВП страны вырос на 2,7%.

Отмечается, что это самый резкий квартальный спад экономики после второго квартала 2020 года, когда ВВП Израиля упал почти на 30% в связи с карантином из-за пандемии коронавируса.

Среди повлиявших на снижение экономики страны факторов сейчас: призыв 300 тыс. резервистов, которые оставили рабочие места, спонсируемое правительством строительство жилья для более чем 120 тыс. эвакуированных их северных и южных приграничных районов страны израильтян, а также ограничение на въезд для палестинских рабочих с Западного берега реки Иордан (контролируется конкурирующей с исламистской группировкой ХАМАС движением ФАТХ), что вызвало нехватку рабочей силы.

При этом Израиль завершил год с растущей экономикой: ВВП вырос на 2% в 2023 году по сравнению с предыдущим годом. Однако в 2022-м экономика выросла на 6,5% по сравнению с 2021 годом.

Война с ХАМАС привела к резкому увеличению государственных расходов, которые выросли на 88,1% за три месяца после начала войны по сравнению с предыдущим кварталом. Потребители, тем временем, тратили на 26,9% меньше. Импорт товаров и услуг сократился на 42%, в то время как экспорт уменьшился на 18%, говорится в отчете.

В феврале агентство Moody's понизило долгосрочные рейтинги суверенных обязательств Израиля в национальной и иностранной валюте до A2 с A1 с негативным прогнозом. В сообщении агентства отмечалось, что решение о понижении рейтинга связано с ослаблением уровня безопасности в Израиле из-за боевых действий в секторе Газа и риском эскалации конфликта с ливанским шиитским движением «Хезболла» на севере страны.

Financial Times отмечала, что это первый случай, когда Moody's снизило кредитный рейтинг Израиля.

Израильский министр финансов Бецалель Смотрич назвал решение агентства «политическим манифестом, основанным на пессимистическом и необоснованном геополитическом мировоззрении, которое отражает отсутствие уверенности в устойчивости Израиля, а также очевидную неуверенность в правоте Израиля».