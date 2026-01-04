Рубио заявил о «больших проблемах» у правительства Кубы

Госсекретарь США Макро Рубио в ответ на вопрос о том, является ли Куба следующей целью американцев, заявил, что у кубинского правительства «большие проблемы». Он добавил, что не намерен делиться следующими шагами США

Марко Рубио (Фото: Joe Raedle / Getty Images)

Кубинское правительство представляет собой огромную проблему, заявил госсекретарь США Марко Рубио, отвечая на вопрос, является ли Куба следующей целью Вашингтона после Венесуэлы. Об этом он сказал в интервью телеканалу NBC News.

«Я думаю, у них большие проблемы», — заявил Рубио, когда его попросили уточнить, означает ли его комментарий утвердительный ответ.

Госсекретарь добавил, что не собирается говорить с журналистами о том, какими будут дальнейшие шаги и политика США по этому вопросу. «Но, я думаю, ни для кого не секрет, что мы не являемся большими поклонниками кубинского режима», — заключил Рубио.

В ночь на 3 января США провели операцию «Абсолютная решимость», в ходе которой нанесли удары по Каракасу и захватили президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жену Силию Флорес. Супругов доставили в США и отправили под стражу. Они предстанут перед судом в Нью-Йорке по обвинению в «наркотерроризме», хранении оружия и контрабанде наркотиков.

Николас Мадуро на борту десантного корабля USS Iwo Jima (Фото: realDonaldTrump / Reuters) Федеральные агенты поднимаются на борт самолёта с Николасом Мадуро (Фото: ABC Affiliate WAB / Reuters) Автомобиль, в котором находятся Николас Мадуро и его жена Силия Флорес, вертолётная площадка Вестсайд в Нью-Йорке, США (Фото: Jeenah Moon / Reuters) Один из вертолётов, перевозивших Николаса Мадуро и его жену Силию Флорес, прибывает на вертолётную площадку Вестсайд в Нью-Йорк, США (Фото: Jeenah Moon / Reuters) Николас Мадуро под стражей выходит из федерального самолёта США на базе Национальной гвардии ВВС Стюарт в Ньюберге, штат Нью-Йорк (Фото: ABC Affiliate WAB / Reuters) Николаса Мадуро ведут под стражей по коридору офиса Управления по борьбе с наркотиками США в Нью-Йорке (Фото: RapidResponse47 / Reuters) Николаса Мадуро ведут под стражей по коридору офиса Управления по борьбе с наркотиками США в Нью-Йорке (Фото: RapidResponse47 / Reuters)

Американский президент Дональд Трамп заявил, что США намерены взять на себя управление Венесуэлой на время переходного периода и не исключил ввода войск в страну, если она не будет исполнять волю Вашингтона. При этом Рубио подчеркнул, что действия США не являются войной с Венесуэлой. По его словам, Соединенные Штаты борются с организаторами наркотрафика.

Днем ранее на пресс-конференции после военной операции США Трамп пригрозил Колумбии и Кубе. Он обвинил президента Колумбии Густаво Петро в производстве кокаина. В отношении Кубы Трамп сказал, что страна находится «в плачевном состоянии» и что США хотят помочь ее народу. Рубио тогда добавил, что на месте правительства Кубы он бы «беспокоился».

Власти Венесуэлы назвали вторжение США военной агрессией, в стране ввели чрезвычайное положение. Москва осудила действия Вашингтона и потребовала «освободить законно избранного президента суверенной страны и его супругу».