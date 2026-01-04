Рубио заявил о «больших проблемах» у правительства Кубы
Кубинское правительство представляет собой огромную проблему, заявил госсекретарь США Марко Рубио, отвечая на вопрос, является ли Куба следующей целью Вашингтона после Венесуэлы. Об этом он сказал в интервью телеканалу NBC News.
«Я думаю, у них большие проблемы», — заявил Рубио, когда его попросили уточнить, означает ли его комментарий утвердительный ответ.
Госсекретарь добавил, что не собирается говорить с журналистами о том, какими будут дальнейшие шаги и политика США по этому вопросу. «Но, я думаю, ни для кого не секрет, что мы не являемся большими поклонниками кубинского режима», — заключил Рубио.
В ночь на 3 января США провели операцию «Абсолютная решимость», в ходе которой нанесли удары по Каракасу и захватили президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жену Силию Флорес. Супругов доставили в США и отправили под стражу. Они предстанут перед судом в Нью-Йорке по обвинению в «наркотерроризме», хранении оружия и контрабанде наркотиков.
Американский президент Дональд Трамп заявил, что США намерены взять на себя управление Венесуэлой на время переходного периода и не исключил ввода войск в страну, если она не будет исполнять волю Вашингтона. При этом Рубио подчеркнул, что действия США не являются войной с Венесуэлой. По его словам, Соединенные Штаты борются с организаторами наркотрафика.
Днем ранее на пресс-конференции после военной операции США Трамп пригрозил Колумбии и Кубе. Он обвинил президента Колумбии Густаво Петро в производстве кокаина. В отношении Кубы Трамп сказал, что страна находится «в плачевном состоянии» и что США хотят помочь ее народу. Рубио тогда добавил, что на месте правительства Кубы он бы «беспокоился».
Власти Венесуэлы назвали вторжение США военной агрессией, в стране ввели чрезвычайное положение. Москва осудила действия Вашингтона и потребовала «освободить законно избранного президента суверенной страны и его супругу».
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках
В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL
МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию
КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее
Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp
Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах