Военные США захватили Мадуро⁠,
Рубио заявил о «больших проблемах» у правительства Кубы

Рубио: кубинское правительство представляет собой огромную проблему
Военные США захватили Мадуро
Госсекретарь США Макро Рубио в ответ на вопрос о том, является ли Куба следующей целью американцев, заявил, что у кубинского правительства «большие проблемы». Он добавил, что не намерен делиться следующими шагами США
Марко Рубио
Марко Рубио (Фото: Joe Raedle / Getty Images)

Кубинское правительство представляет собой огромную проблему, заявил госсекретарь США Марко Рубио, отвечая на вопрос, является ли Куба следующей целью Вашингтона после Венесуэлы. Об этом он сказал в интервью телеканалу NBC News.

«Я думаю, у них большие проблемы», — заявил Рубио, когда его попросили уточнить, означает ли его комментарий утвердительный ответ.

Госсекретарь добавил, что не собирается говорить с журналистами о том, какими будут дальнейшие шаги и политика США по этому вопросу. «Но, я думаю, ни для кого не секрет, что мы не являемся большими поклонниками кубинского режима», — заключил Рубио.

США захватили Мадуро и возьмут на себя управление Венесуэлой. Главное
Политика
Фото:Matias Delacroix / AP / ТАСС

В ночь на 3 января США провели операцию «Абсолютная решимость», в ходе которой нанесли удары по Каракасу и захватили президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жену Силию Флорес. Супругов доставили в США и отправили под стражу. Они предстанут перед судом в Нью-Йорке по обвинению в «наркотерроризме», хранении оружия и контрабанде наркотиков.

Николас Мадуро на борту десантного корабля USS Iwo Jima
Федеральные агенты поднимаются на борт самолёта с Николасом Мадуро
(Фото: ABC Affiliate WAB / Reuters)
Автомобиль, в котором находятся Николас Мадуро и его жена Силия Флорес, вертолётная площадка Вестсайд в Нью-Йорке, США
(Фото: Jeenah Moon / Reuters)
Один из вертолётов, перевозивших Николаса Мадуро и его жену Силию Флорес, прибывает на вертолётную площадку Вестсайд в Нью-Йорк, США
(Фото: Jeenah Moon / Reuters)
Николас Мадуро под стражей выходит из федерального самолёта США на базе Национальной гвардии ВВС Стюарт в Ньюберге, штат Нью-Йорк
(Фото: ABC Affiliate WAB / Reuters)
Николаса Мадуро ведут под стражей по коридору офиса Управления по борьбе с наркотиками США в Нью-Йорке
(Фото: RapidResponse47 / Reuters)
Николаса Мадуро ведут под стражей по коридору офиса Управления по борьбе с наркотиками США в Нью-Йорке
(Фото: RapidResponse47 / Reuters)
Николас Мадуро на борту десантного корабля USS Iwo Jima
Федеральные агенты поднимаются на борт самолёта с&nbsp;Николасом Мадуро
Автомобиль, в котором находятся Николас Мадуро и его жена Силия Флорес, вертолётная площадка Вестсайд в Нью-Йорке, США
Один из вертолётов, перевозивших Николаса Мадуро и его жену Силию Флорес, прибывает на вертолётную площадку Вестсайд в Нью-Йорк, США
Николас Мадуро под стражей выходит из федерального самолёта США на базе Национальной гвардии ВВС Стюарт в Ньюберге, штат Нью-Йорк
Николаса Мадуро ведут под стражей по коридору офиса Управления по борьбе с наркотиками США в Нью-Йорке
Николаса Мадуро ведут под стражей по коридору офиса Управления по борьбе с наркотиками США в Нью-Йорке
Николас Мадуро на борту десантного корабля USS Iwo Jima
(Фото: realDonaldTrump / Reuters)
Федеральные агенты поднимаются на борт самолёта с Николасом Мадуро
(Фото: ABC Affiliate WAB / Reuters)
Автомобиль, в котором находятся Николас Мадуро и его жена Силия Флорес, вертолётная площадка Вестсайд в Нью-Йорке, США
(Фото: Jeenah Moon / Reuters)
Один из вертолётов, перевозивших Николаса Мадуро и его жену Силию Флорес, прибывает на вертолётную площадку Вестсайд в Нью-Йорк, США
(Фото: Jeenah Moon / Reuters)
Николас Мадуро под стражей выходит из федерального самолёта США на базе Национальной гвардии ВВС Стюарт в Ньюберге, штат Нью-Йорк
(Фото: ABC Affiliate WAB / Reuters)
Николаса Мадуро ведут под стражей по коридору офиса Управления по борьбе с наркотиками США в Нью-Йорке
(Фото: RapidResponse47 / Reuters)
Николаса Мадуро ведут под стражей по коридору офиса Управления по борьбе с наркотиками США в Нью-Йорке
(Фото: RapidResponse47 / Reuters)

Американский президент Дональд Трамп заявил, что США намерены взять на себя управление Венесуэлой на время переходного периода и не исключил ввода войск в страну, если она не будет исполнять волю Вашингтона. При этом Рубио подчеркнул, что действия США не являются войной с Венесуэлой. По его словам, Соединенные Штаты борются с организаторами наркотрафика.

Днем ранее на пресс-конференции после военной операции США Трамп пригрозил Колумбии и Кубе. Он обвинил президента Колумбии Густаво Петро в производстве кокаина. В отношении Кубы Трамп сказал, что страна находится «в плачевном состоянии» и что США хотят помочь ее народу. Рубио тогда добавил, что на месте правительства Кубы он бы «беспокоился».

Трамп после ударов по Венесуэле пригрозил Кубе и Колумбии
Политика
Дональд Трамп

Власти Венесуэлы назвали вторжение США военной агрессией, в стране ввели чрезвычайное положение. Москва осудила действия Вашингтона и потребовала «освободить законно избранного президента суверенной страны и его супругу».

Ситуация на улицах Каракаса во время ударов США. Фоторепортаж
Фотогалерея 

Авторы
Теги
Персоны
Анастасия Луценко
Куба Марко Рубио США Венесуэла атака
Марко Рубио фото
Марко Рубио
политик, госсекретарь США, советник президента США по нацбезопасности
28 мая 1971 года
Николас Мадуро фото
Николас Мадуро
экс-президент Венесуэлы
23 ноября 1962 года
