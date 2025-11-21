 Перейти к основному контенту
Наркокартели: что это такое и что известно о наркотрафике в Венесуэле

Фото: Getty Images
Фото: Getty Images

Содержание:

Что такое наркокартель

Наркокартель — это преступная организация, которая занимается производством, транспортировкой и сбытом наркотиков и психоактивных веществ. Такие организации существуют во всех регионах мира, однако наибольшую известность получили наркокартели из стран Латинской Америки и Карибского бассейна (в первую очередь из Мексики), которые являются крупнейшими поставщиками кокаина, героина, марихуаны, метамфетаминов и фентанила в США и Европу, в том числе основными посредниками по переправке кокаина из стран Андского региона (Боливия, Перу и Колумбии) в США, Западную и Центральную Европу.

В отличие от картелей в экономике, которые представляют собой разновидность монопольного поведения на рынках, ни один наркокартель не имеет монопольного контроля над всеми цепочками стоимости и представляет из себя совокупность производителей, посредников, перевозчиков и дистрибьюторов. Картели активно занимаются отмыванием незаконно заработанных средств в легальные отрасли экономики (как правило, в недвижимость, промышленность, банковско-финансовые структуры), занимаются инфильтрацией в правоохранительные и судебные структуры, активно вмешиваются в политическую жизнь. С 1983 года с подачи президента Перу Фернандо Белаунде Терри существует понятие «наркотерроризм», означающее использование картелями методов террористических организаций (бомбовый террор, похищения) для защиты своих экономических интересов.

Крупнейшие наркокартели мира

Мексика

Наиболее крупные, разветвленные и влиятельные картели образовались в Мексике, где с 1980-х годов они являются важным феноменом экономической и политической жизни и выступают в числе крупнейших работодателей. Такое положение обеспечивается высоким спросом на наркотики в США и протяженной американо-мексиканской границей.

Наркокартели ведут историю с первой половины XX века, когда в штатах Синалоа, Дуранго и Чиуауа образовался так называемый Золотой треугольник — район, специализирующийся на производстве опиатов (морфин, героин), которые пользовались спросом в качестве болеутоляющих среди инвалидов — ветеранов Первой и Второй мировых войн. Начиная с 1960-х годов под влиянием растущего спроса в США производство марихуаны и опиатов в Синалоа вышло на промышленный уровень, в нем участвовали крестьянские семьи и кооперативы, оптовые скупщики из региональной столицы — города Кульякана, появилась первая крупная структура по оптовой контрабанде наркотиков авиатранспортом в США, которую создал в 1960-е годы наркоторговец Педро Авилес Перес при участии местных политиков и бизнесменов.

В 1976-м под давлением США мексиканские власти провели в Синалоа первую крупную операцию по эрадикации (уничтожению) насаждений опиумного мака и конопли в предгорьях Сьерра-Мадре, которая сопровождалась массовыми арестами и разрушением целых поселений, после чего наркоторговцы перебазировались в Гвадалахару — столицу штата Хуарес.

В 1980-х годах колумбийские картели наладили каналы транзита кокаина через территорию Мексики в обход региона Карибского бассейна и Южной Флориды, а в Мексике на фоне либеральных рыночных реформ выросла безработица, что создало питательную почву для вовлечения безработной сельской молодежи и разорившихся крестьян в организованную преступность. Тогда же преступные организации в штатах Колима, Мичоакан и Халиско начали производить метамфетамины на базе прекурсоров из Китая.

В конце 1970-х — начале 1980-х наркоторговцы из Синалоа «второго поколения» — Феликс Гальярдо, Фонсека Карильо и Каро Кинтеро — создали разветвленную преступную сеть, которую Управление по борьбе с наркотиками США (УБН) по аналогии с колумбийскими ОПГ с 1984 года назвало картелем Гвадалахара. Большинство будущих наркокартелей ведут историю от филиалов этой организации. Она в числе первых наладила связи с Медельинским картелем из Колумбии.

После разгрома картеля при участии УБН и ареста его главарей на базе филиалов образовались самостоятельные и соперничающие друг с другом картели в Тихуане, Хуаресе и Синалоа, специализировавшиеся на контрабанде кокаина, героина и метамфетаминов в США. На короткое время они смогли объединиться вокруг главаря картеля Хуареса Амадо Каррильо Фуэнтеса, но после его смерти в 1997 году его подельники вступили в ожесточенную конкуренцию за сферы влияния.

В начале 2000-х на первое место выдвинулся картель Синалоа, который возглавил Хоакин Гусман Лоэра по прозвищу Эль-Чапо («коротышка»), начинавший карьеру помощником Феликса Гальярдо. Он контролировал культивацию марихуаны и опиумного мака в Золотом треугольнике, ангар в аэропорту Мехико и систему подземных тоннелей через границу с США. В 2004-м его «федерация» развалилась на множество соперничающих ОПГ, которые, помимо наркоторговли, стали заниматься похищениями ради выкупа, контрабандой нефти и топлива, перевозкой нелегальных мигрантов в США и др.

Насилие вышло на новый уровень после появления картеля «Лос-Сетас», который образовался как боевое крыло картеля Гольфо из порядка 30 отставных военнослужащих и спецназовцев и выделился в самостоятельную группировку примерно в 2010 году (название восходит к радиопозывному Z1 старших офицеров Федеральной судебной полиции). Долгое время «Лос-Сетас» считалась наиболее технически оснащенной, профессиональной и жестокой преступной группировкой, которая ввела в обиход массовые и показательные казни, убийства членов семей конкурентов, вербовку детей и др.

В 2006 году правительство Фелипе Кальдерона при поддержке США объявило войну картелям, делегировав ряд полицейских полномочий вооруженным силам, в ходе армейских и полицейских операций было убито, по разным оценкам, от 50 тыс. до 120 тыс. (всего с 2006 года по настоящее время в ходе «войны с наркотиками» в Мексике погибло 460 тыс. человек, еще порядка 90 тыс. в 2006–2022 годы были объявлены пропавшими без вести). Пик насилия пришелся на 2011 и 2018 годы. Последующие правительства смягчили подход к борьбе с наркотрафиком. В частности, президент Лопес Обрадор проводил политику Abrazos, no balazos (исп. «Объятия, а не пули») с упором на устранение социальных причин насилия. Однако в итоге картели и другие преступные группировки только расширили свое влияние. По данным Института экономики и мира (IEP), количество насильственных смертей увеличилось почти на 300% в период с 2015 по 2022 год — с 8 тыс. до 23,5 тыс.

После поражения на выборах в 2000 году правившей в Мексике с 1929 года Институционно-революционной партии, чьи политики подозревались в крышевании наркоторговли, картели стали прибегать к политическому террору против новых властей, боевики картелей причастны к убийству сотен журналистов, студентов, общественных деятелей, политиков разных уровней. С 2013 года крупные землевладельцы начали создавать «аутодефенсас» — группы самообороны от произвола картелей, в связи с чем противостояние существенно осложнилось и ужесточилось. В 2021 году в ходе кампании промежуточных выборов картели убили свыше 100 политиков, в 2024 году — от 22 до 34 кандидатов на местных выборах.

В настоящее время картели активно орудуют на 30–35% территории страны и используют портовую инфраструктуру городов Веракрус, Ласаро-Карденас и Мансанильо для контрабанды наркотиков морским путем. Как правило, картели имеют географически очерченные сферы влияния, где у них налажены связи с коррумпированными полицейскими и властями и действуют относительно безопасные маршруты транспортировки наркотиков (такие районы называются «пласа», от исп. la plaza — «местность, площадь, базар»). Коммерсанты, желающие безопасно вести деятельность в этих зонах, а также члены других картелей и банд, желающие воспользоваться каналами перевозки наркотиков, вынуждены платить картелю незаконный налог (cobro de piso). Соперничество за контроль над «пласас», особенно вдоль маршрутов перевозки кокаина и погранпереходов, составляет основное содержание картельных войн, в ходе которых ежегодно гибнут тысячи людей.

Помимо контрабанды запрещенных веществ, картели активны в разных секторах экономики, в частности в пассажироперевозках, агропромышленности, строительстве, недвижимости и др. Основные районы производства опиумного мака, марихуаны, метамфетамина и фентанила расположены в горных зонах на востоке и западе горного хребта Сьерра-Мадре. Наиболее крупными считаются следующие картели:

  • Картель Синалоа, действует в половине штатов Мексики, особенно вдоль тихоокеанского побережья на северо-западе, а также на северной и южной границе страны. Помимо Мексики, орудует на территории 47 государств и почти во всех штатах США. После ареста и экстрадиции Эль-Чапо в США, где он отбывает пожизненный срок, картель функционирует как федерация из четырех автономных структур, которые возглавляют сыновья Эль-Чапо («Лос Чапитос») и Исмаэля Замбада-Гарсия «Эль-Майо» («Лос-Майос)», а также Аурелиано Гусман-Лоера («Эль-Гуано») и Рафаэль Каро-Кинтеро (последний стоял у истоков картеля Гвадалахары). Синалоа контролирует порт Масатлан на тихоокеанском побережье, через который в страну нелегально ввозится сырье для производства фентанила.
  • Картель «Халиско — Новое поколение», образовался в 2010–2011 годах на базе боевой организации союзного Синалоа картеля Миленио, впоследствии стал одной из самых быстрорастущих и агрессивных преступных организаций, присутствует в большинстве штатов Мексики и во всех штатах США, а также более чем в 40 других странах на всех континентах. Основатель и лидер — Немесио Осегера Сервантес, известный под псевдонимом Эль-Менчо. Главный конкурент более «традиционного» Синалоа в Мексике и на международных рынках. Имеет доступ к портовой инфраструктуре Веракрус, Мазанильо и Ласаро-Карденас, каналам оптовому сбыту наркотиков по всему миру и наиболее диверсифицированный портфель активов, которые включают незаконную добычу ископаемых в Колумбии и Эквадоре, контрабанду нефти и нефтепродуктов и др. Активы в 2020 году оценивались в $20 млрд.

Среди прочих картелей:

  • Северо-Восточный картель — образован бывшими боевиками картеля «Лос-Сетас», действует в штатах Тамаулипас, в том числе в его столице Сьюдад-Виктория, а также в Нуэво-Леон и Сакатекас, контролирует погранпереход между Нуэво-Ларедо и Ларедо в Техасе, занимается вымогательствами и крышеванием коммерции и наркотрафика других картелей, которые ведут бизнес на его территории;
  • картель Гольфо (буквально — «картель Залива») — одна из старейших преступных группировок Мексики из северо-восточного штата Тамаулипас, ведет историю с семейных организаций контрабандистов и бутлегеров 1930-х, вовлечена в наркоторговлю с 1970-х — 1980-х, впоследствии распалась и представляет из себя совокупность мелких ОПГ, среди которых выделяются «Лос Метрос» и «Лос Скорпионес», а также «Лос-Рохос» («Красные»), «Лос-Сиклонес», «Лос-Пантерас» и др.;
  • «Ла Фамилиа Мичоакана» («Мичоаканская семья») — существующая с 1980-х криминальная организация из тихоокеанского штата Мичоакан, которая орудует в штатах Мичоакан, Герреро, Морелос и в Мехико и пережила апогей в 2000-е годы. В настоящее время представляет собой совокупность ОПГ (среди которых выделяют «Ла Нуэва Фамилия Мичоакана» («Новая мичоаканская семья»), действующих в трети штатов США и имеющих доступ к порту Лазаро-Карденас;
  • «Объединенные картели» — коалиция автономных бандформирований и «аутодефенсас» в штатах Мичоакан и Халиско, которые образовались во второй половине 2010-х для совместной борьбы с экспансией картеля «Халиско — Новое поколение». Они периодически сотрудничают с мексиканскими силовиками, контролируют производство лимонов, авокадо и других фруктов в штате Мичоакан. В составе коалиции — организации «Лос-Виаграс», Абуэло, Тепалькатепек, «Картель тамплиеров» и «Белые троянцы».

В феврале 2025 года США признали иностранными террористическими организациями несколько наркокартелей из Мексики, в том числе «Халиско — Новое поколение», Синалоа, Северо-Восточный картель, картель «Ла Нуэва Фамилия Мичоакана», картель Гольфо и «Объединенные картели».

Колумбия

В 1970-е в северных районах Колумбии крестьяне начали выращивать марихуану, которая переправлялась в США с помощью американских и колумбийских контрабандистов. В конце десятилетия в городе Медельин образовался Медельинский наркокартель во главе с криминальным авторитетом Пабло Эскобаром, братьями Очоа и Хосе Родригесом Гачей — первая организация по оптовому сбыту кокаина в Колумбии, которая на пике контролировала 80% рынка. Она наладила лабораторное производство гидрохлорид кокаина из кокаиновой пасты — полуфабриката, закупавшегося в Боливии и Перу. В городе Кали появился соперничающий с ним одноименный синдикат во главе с братьями Мигелем и Хильберто Родригес Орехуэла. Вмешательство картелей в политическую жизнь началось с убийства в 1984-м главы минюста Родриго Лары Бонильи, который добился удаления Эскобара из национального парламента (он был избран туда в 1982 году). С этого момента была одобрена процедура экстрадиции наркоторговцев в США, на которую картели ответили политическим террором. После гибели Гачи (в 1989-м), а затем и Эскобара (в 1993-м) ведущую роль в производстве и сбыте наркотика стали играть их конкуренты из Кали.

После разгрома картелей Медельина и Кали при участии УБН США на первое место выдвинулся картель Норте-дель-Валье («Картель Северной долины»), образованный бывшими преступными элементами из синдиката Кали, а также марксистские партизаны из «Революционных вооруженных сил Колумбии» (Fuerzas armadas revolucionarias de Colombia — Ejército del Pueblo — FARC-EP) и «Армии национального освобождения» (Ejército de Liberación Nacional — ELN), которые финансировали войну с правительством за счет налогообложения фермеров — производителей коки на подконтрольных территориях, в меньшей степени — непосредственным участием в лабораторном синтезировании наркотика. В эту деятельность также вовлекались «аутодефенсас» — существовавшие с начала 1980-х ультраправые военизированные структуры численностью до 35 тыс. боевиков, создававшиеся латифундистами для охраны от нападений партизан (в основном демобилизовались в 2000-е годы). После распада в 2000-х Норте-дель-Валье, который на пике контролировал 80% трафика, дезинтеграции «аутодефенсас» и демобилизации FARC в 2016–2017 годах рынок контролирует множество разрозненных формирований, среди которых крупнейшие:

  • «Клан Гольфо» (также известны как гайтанисты, уравенас, «Гайтанистские силы самообороны Колумбии» — по имени известного и почитаемого в Колумбии политика Хорхе Эльесера Гайтана) сформировался как совокупность преступных организаций на основе боевиков-аутодефенсас, работающих «по франшизе», действует в 20 департаментах страны, с упором на карибском побережье;
  • «Армия национального освобождения» (Ejército de Liberación Nacional — ELN) — последняя крупная леворадикальная партизанская группировка, действует на границе с Венесуэлой и в самой Венесуэле;
  • так называемые диссиденты FARC-EP — вернувшиеся к вооруженной борьбе командиры и региональные формирования FARC-EP, ныне сгруппированные вокруг «Центрального генерального штаба» (EMC) и «Второй Маркеталии», действуют в Колумбии и пограничных районах Венесуэлы.

Наркокартели в Венесуэле

Благодаря массовой иммиграции из Италии исторически первыми организованными преступными группами стали представители сицилийской и неаполитанской мафии. С 1980-х годов территория Венесуэлы служит важным перевалочным пунктом для транспортировки колумбийского кокаина, марихуаны и героина в страны Европы и в США. Традиционно эту деятельность контролировали колумбийские преступные структуры, которые организовывали переправку наркотиков на лодках в США через Южную Флориду, венесуэльцы в основном отвечали за перевозку, хранение и сохранность партий запрещенных веществ.

Начиная с 1990-х — середины 2000-х годов международные организации, а также правительство США начали обвинять ряд венесуэльских военных и чиновников в участии в наркоторговле. Эта гипотетическая структура получила в СМИ название «Картеля солнц» (Cartel de los Soles — по звездам в форме солнца на погонах генералов, название, предположительно, появилось в венесуэльской прессе в 1993 году). В 2005 году правительство Уго Чавеса прекратило сотрудничество с Управлением по борьбе с наркотиками США, с 2008 года Вашингтон регулярно вводит санкции против военных и гражданских чиновников и должностных лиц по обвинению в причастности к наркоторговле. Проект InsigntCrime насчитал 123 действующих и отставных офицера, которые могут быть причастными к контрабанде кокаина.

В пограничных регионах Венесуэлы (штаты Апуре, Зулиа и Тачира) с конца 1990-х — начала 2000-х располагались лагеря и базы колумбийских повстанческих группировок, вовлеченных в производство и сбыт наркотиков, в первую очередь «Революционных вооруженных сил Колумбии» (FARC) и «Армии национального освобождения» (ELN). Обе признаны в США террористическими организациями. США обвиняли Уго Чавеса и Николаса Мадуро в сотрудничестве с ними. В 2020-е годы они, предположительно, сумели создать плантации коки и лаборатории по производству кокаина и наладить мелкомасштабное производство наркотика.

Весной 2020 года Минюст США признал президента Николаса Мадуро и ряд высших должностных лиц причастными к «наркотерроризму» в связи с сотрудничеством с «Картелем солнц» и FARC и объявил награду за информацию, которая может способствовать аресту Мадуро, в размере $15 млн. В июле 2025-го «Картель солнц» был признан «иностранной террористической организацией», а в следующем месяце размер награды был увеличен до $50 млн. Позже вслед за США «Картель солнц» получил террористический статус в Аргентине, Эквадоре, Парагвае, Перу, Тринидаде-и-Тобаго. В то же время критики отмечают, что «Картель солнц» не представляет собой наркокартель, а является совокупностью вовлеченных в наркоторговлю чиновников, политиков, военных, чьи интересы далеко не всегда могут совпадать, и понятие не используется в отчетах Управления ООН по наркотикам и преступности и УБН США.

Что такое Tren de Aragua

В середине 2010-х годов на базе тюремных банд Венесуэлы образовались «мегабанды» (исп. megabandas) — организации, глубоко вовлеченные в розничную наркоторговлю, незаконную добычу полезных ископаемых и др. Одной из причин их консолидации и экспансии стала запущенная в 2013 году правительственная инициатива по созданию «зон мира»: она предполагала, что правоохранительные органы приостанавливают операции в каком-либо районе в обмен на прекращение преступной деятельности и участие банд в поддержании элементарного порядка.

На базе одной из таких тюремных банд из тюрьмы Токорон (в одноименном городе в штате Арагуа в северо-центральной части Венесуэлы) в 2012–2013 годах образовалась преступная организация «Трен де Арагуа». Ее название можно перевести как «поезд из Арагуа», предположительно оно восходит к профсоюзу железнодорожников на недостроенном участке железнодорожной магистрали через Арагуа, которые, столкнувшись с банкротством проекта и невыплатами зарплаты, обратились к грабежам и рэкету. Впоследствии слово tren закрепилось за названиями и других ОПГ в этой части страны. Банда превратила захваченную ей тюрьму в свою штаб-квартиру и резиденцию. Ее деятельность приобрела международный характер благодаря тому, что она построила свой бизнес на перевозке венесуэльских мигрантов и последующем их вовлечении в преступную деятельность и проституцию в качестве «возвращения долгов». Банда контролирует нелегальные переходы («тропы») через границу с Колумбией, по которым переправляет людей за границу.

Банда действует в Колумбии, Перу и Чили, отдельные ячейки замечены в Боливии, Бразилии и Эквадоре. Особенно «Трен де Арагуа» укоренилась в Чили, где она действует в 14 из 16 регионов страны и ответственна за рост похищений людей и других тяжких насильственных преступлений. Сферы ее деятельности — контрабанда, рэкет, торговля людьми, похищения ради выкупа, сутенерство, розничный сбыт наркотиков.

Крупные операции против группировки проводили власти Колумбии, Перу и Чили в 2022 году. В сентябре 2023-го венесуэльские войска штурмом вернули контроль над тюрьмой Токорон и одноименным городом.

Банда заработала одиозную репутацию из-за склонности к избыточному насилию и показательным казням, бывший вице-президент Колумбии Оскар Наранхо назвал ее «самой разрушительной преступной организацией» Латинской Америки.

В феврале 2024 года члены банды похитили и убили в Чили бывшего венесуэльского военного и диссидента Рональда Охеду, который получил убежище в 2018 году. По подозрению в планировании и организации убийства были задержаны 19 человек, трое из которых признались, что действовали по заказу венесуэльских властей, при этом в показаниях фигурировало имя Диосдадо Кабельо — главы венесуэльского МВД и ближайшего соратника Мадуро.

Обвинения США и других стран в адрес венесуэльских и мексиканских властей

В начале 2025 года США внесли ряд наркокартелей и международных преступных организаций, включая «Трен де Арагуа», в список иностранных террористических организаций.

В августе 2025 года NYT сообщила, что президент США Дональд Трамп тайно подписал директиву для Пентагона о применении военной силы против латиноамериканских наркокартелей. С конца лета в рамках операции против «наркотеррористов» в Западном полушарии под названием Southern Spear («Южное копье») у берегов Венесуэлы начала собираться флотилия ВМС США. С этого времени американские силы потопили четыре судна возле венесуэльского побережья, которые, по данным властей США, использовались для перевозки наркотиков, погиб минимум 21 человек. Эти действия осудили в Венесуэле и Колумбии, а также ряд специалистов в области международного права и правозащитных организаций.

5 октября, выступая на базе ВМС США в Вирджинии, Трамп заявил, что наркоторговцы перестали возить наркотики по морю, и намекнул на возможность продолжить кампанию на суше. Ранее Трамп обвинил венесуэльское руководство в причастности к деятельности «Трен де Арагуа», несмотря на отрицательные заключения разведсообщества, которые не смогли установить связи между правительством Николаса Мадуро и этой ОПГ.

В ноябре 2025-го Трамп не исключил применения силы и против мексиканских наркокартелей.

Алексей Целунов
наркокартели Венесуэла Мексика Колумбия
