ЦРУ: что это такое, какие цели и задачи у разведки США

Фото: Carolyn Kaster / AP / TACC

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Что такое ЦРУ

ЦРУ (расшифровка — Центральное разведывательное управление — Central Intelligence Agency, CIA) — это независимое правительственное агентство США, которое занимается внешней разведкой и контрразведкой. Входит в Разведывательное сообщество США. Основано в 1947 году. Штаб-квартира организации расположена в городе Лэнгли (штат Вирджиния) неподалеку от столицы Вашингтона и носит имя Джорджа Буша (он был директором службы в 1976–1977 годах). Количество сотрудников и бюджет ЦРУ не разглашаются; по оценкам, в управлении может работать около 22 тыс. человек.

Задачи ЦРУ

ЦРУ выполняет несколько ключевых функций:

собирает разведданные со всего мира;

анализирует собранную информацию;

делится данными с госучреждениями и высшими должностными лицами;

по поручению президента проводит тайные операции.

Агентство снабжает разведывательной информацией высших должностных лиц США, в частности передает данные президенту и Совету национальной безопасности (консультативный орган при Белом доме). Оно также сотрудничает с Пентагоном, разведсообществом и правоохранительными органами по разным вопросам — от контрразведки до борьбы с терроризмом.

Символика ЦРУ

На эмблеме ЦРУ объединено три символа: орел, который символизирует бдительность, щит, означающий оборону, и роза ветров, символизирующая сбор разведданных по всему миру. Действующая символика была утверждена в 1950 году.

Фото: Kevin Wolf / AP / TACC

История создания ЦРУ

ЦРУ существует с 1947 года. Тогда президент США Гарри Трумэн подписал Закон о национальной безопасности, который в условиях после Второй мировой войны полностью перестроил американские системы обороны, внешней политики и разведки; наряду с ЦРУ этот документ создал и Совет национальной безопасности при Белом доме.

До Второй мировой разведкой занималось Федеральное бюро расследований (ФБР); собственные разведывательные отделы были при различных ведомствах — Казначействе, Госдепартаменте, Пентагоне. Необходимость создать единую службу разведки стала очевидной после нападения Японии на американскую военно-морскую базу Перл-Харбор (Гавайи) в декабре 1941 года, которое стало поводом для вступления США во Вторую мировую войну. В июне 1942 года было создано Управление стратегических служб (УСС — Office of Strategic Services, OSS), которое вело разведку во время войны и просуществовало до сентября 1945 года.

В течение года после окончания Второй мировой функции УСС выполняли Пентагон (разведка и контрразведка) и Госдепартамент (анализ информации и исследования). В 1947 году они перешли к созданному Трумэном ЦРУ. В 1949-м был принят отдельный Закон о ЦРУ, который регламентировал деятельность управления.

Глава ЦРУ

ЦРУ входит в Разведывательное сообщество США. Оно объединяет 17 правительственных учреждений, которые собирают разведданные, — наряду с ЦРУ в их числе разведывательное подразделение ФБР, четыре подразделения Пентагона (Агентство национальной безопасности, Разведывательное управление, Национальное управление военно-космической разведки, Национальное агентство геопространственной разведки), а также профильные отделения космических, военно-воздушных, военно-морских сил, сухопутной армии, Госдепартамента, Министерства финансов.

Долгое время фактически всей Национальной разведкой руководил глава ЦРУ. Однако в 2004 году в США приняли Закон о реформировании разведки и предотвращении терроризма (Intelligence Reform and Terrorism Prevention Act — IRTPA), который эту систему реформировал, — с тех пор во главе американского разведсообщества стоит директор Национальной разведки, который напрямую подотчетен президенту, глава ЦРУ же занимается исключительно своим ведомством и докладывает о его работе директору.

Сейчас должности директора Национальной разведки и главы ЦРУ занимают Тулси Габбард (с 2013 по 2021 год — член палаты представителей) и Джон Рэтклифф (с 2020 по 2021 год — директор Национальной разведки, с 2015 по 2020 год — член палаты представителей).

Тулси Габбард и Джон Рэтклифф (Фото: Andrew Harnik / Getty Images)

Главу ЦРУ назначает президент по рекомендации и с согласия сената (верхняя палата конгресса США). Директор управления руководит операциями и персоналом и распоряжается его бюджетом.

За 78 лет истории ЦРУ его возглавляли 25 человек (не считая тех, кто временно исполнял обязанности). Дольше всех эту должность занимал Аллен Даллес (1953–1961) — в годы Второй мировой руководил резидентурой УСС в Берне (Швейцария), в СССР стал широко известен после выхода в 1973 году сериала «Семнадцать мгновений весны»; Даллес сформировал ЦРУ в его нынешнем виде.

Структура ЦРУ

ЦРУ состоит из пяти функциональных компонентов, которые отвечают за отдельные этапы полного «цикла разведки»:

Аналитический департамент (Directorate of Analysis — DA). Анализирует разведданные, проводит «расшифровку и синтез неполной, а иногда и противоречивой информации, чтобы понять, как устроен сложный мир», составляет письменные отчеты и предоставляет визуальные материалы (от компьютерного моделирования до многомерных карт) людям, принимающим решения.

Департамент операций (Directorate of Operations). Собирает информацию от источников на местах и по указанию президента проводит специальные операции. Сотрудники этого департамента уезжают в длительные командировки для сбора иностранной развединформации и работают в основном под прикрытием. Офицеры этого департамента проходят спецподготовку.

Департамент науки и технологий (Directorate of Science and Technology — DS&T). Отвечает за инновационные инженерные и технические решения, сотрудничает с другими разведорганизациями, работает с военным, академическим и частным секторами. Как говорится на сайте агентства, провести день в этом департаменте — значит провести его «внутри воображения ЦРУ». Сотрудники департамента — это программисты, инженеры, ученые и аналитики, задача которых проектировать системы, которые дадут преимущество американской разведке и обеспечат ее информационное превосходство.

Департамент цифровых инноваций (Directorate of Digital Innovation — DDI). Это самый новый департамент ЦРУ — его создали в 2015 году, в то время как DS&T существует с 1963-го. DDI концентрируется на цифровых технологиях и кибербезопасности. Сотрудники работают с большими данными, искусственным интеллектом, обеспечивают киберзащиту и разведку по открытым данным.

Департамент поддержки (Directorate of Support — DS). Обеспечивает работу сотрудников агентства — их безопасность, цепочки поставок, финансовые и медицинские услуги, логистику и др. Офицеры этого департамента ведут агентов под прикрытием на протяжении всей операции и обеспечивают их безопасную эвакуацию. DS объединяет специалистов из разных сфер (от врачей и экспертов по финансам до IT-специалистов и графических художников).

Здание ЦРУ (Фото: David Burnett / Getty Images)

ЦРУ также объединяет 11 центров по управлению миссиями, которые специализируются на отдельных регионах и вопросах. Среди них:

Центр миссии в Африке.

Центр миссии в Китае.

Центр миссии в Восточной Азии и Тихоокеанском регионе.

Центр миссии в Европе и Евразии.

Центр миссии на Ближнем Востоке.

Центр миссии в Южной и Центральной Азии.

Центр миссии в Западном полушарии.

Центр миссии по контрразведке.

Центр миссии по борьбе с терроризмом.

Центр миссии по транснациональным и технологическим вопросам.

Центр миссии по оружию и противодействию его распространению.

Управление также включает несколько административных подразделений — отдел кадров, отдел по делам конгресса, который отвечает за коммуникацию ЦРУ с законодателями, юрисконсульт, отдел по военным делам, который обеспечивает связь ЦРУ с Пентагоном, и другие.

Где находится ЦРУ

Штаб-квартира ЦРУ расположена в Лэнгли (штат Вирджиния) в 13 км к северо-западу от Вашингтона. Официально она известна как Центр разведки имени Джорджа Буша-старшего (президент-республиканец в 1989–1993 годах, который возглавлял управление в 1976–1977 годах), в разговорной речи ее называют просто Лэнгли. Это конгломерат из зданий первоначальной штаб-квартиры (Original Headquarters Building — OHB) и нового здания ЦРУ (New Headquarters Building — NHB), который занимает площадь 1,04 кв. км.

Фото: Zuma / TACC

OHB спроектировала в середине 1950-х американская фирма Harrison and Abramovitz, которая также разработала проект штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке. В то время глава ЦРУ Ален Даллес задумывал создать комплекс, своей средой напоминающий университетский городок. NHB примыкает к западному фасаду первоначальной штаб-квартиры; оно включает две шестиэтажные башни, которые соединяет центральная зона высотой в четыре этажа. Новое здание в начале 1980-х спроектировала фирма Smith, Hinchman & Grylls; в то время как OHB использовали в основном железобетонные конструкции, NHB состоит в основном из стали и стекла.

Известные операции ЦРУ

Операция «Копье Нептуна» , 2011 год

Цель — ликвидация лидера «Аль-Каиды» (в России признана террористической и запрещена) Усамы бен Ладена.

1 мая 2011 года американский спецназ («морские котики» — акроним SEAL, который объединяет Sea («море»), Air («воздух»), Land («земля») в ходе рейда проник в резиденцию бен Ладена в городе Абботтабаде (Пакистан). Для проведения операции два вертолета доставили туда из Джелалабада (Афганистан) 23 спецназовцев, одного переводчика и боевую собаку. Бойцы высадились на территории резиденции. Там они убили двух курьеров бен Ладена, супругу одного из них, сына бен Ладена Халида и самого основателя «Аль-Каиды» в его спальне на третьем этаже.

Операция заняла около 45 минут. Один из вертолетов при посадке потерял устойчивость, и спецназ его взорвал, чтобы никому не досталась его технология невидимости. Бойцы забрали документы, электронику и другие материалы, подняли на резервный борт тело бен Ладена и вернулись в Афганистан. Там специалисты подтвердили, что убитый действительно глава «Аль-Каиды». После этого его тело перевезли на авианосец USS Carl Vinson в Аравийском море — после всех обрядов бен Ладена похоронили в море, чтобы его могила не стала местом паломничества для его последователей.

Операция «Канадская хитрость» , 1980 год

Цель — спасение шести американских дипломатов из Тегерана (Иран)

4 ноября 1979 года, после Исламской революции в Иране, группа антиамерикански настроенных иранцев захватила посольство США в Тегеране, взяв в заложники 66 американских дипломатов. Новые власти Ирана эти действия поддержали. Шести сотрудникам посольства удалось сбежать — они укрылись в домах сотрудников посольства Канады.

Сами они покинуть страну не могли, и правительства США и Канады начали работать над вариантами их эвакуации. В результате был разработан план, по которому специалисты ЦРУ создали для «канадской шестерки» поддельные документы и легенду: они — съемочная группа научно-фантастического фильма «Арго», которая приехала в Тегеран искать подходящее для съемок место. Для достоверности ЦРУ создало продюсерскую компанию Studio Six Productions, которая якобы занималась производством картины. По этой легенде ЦРУ успешно вывезло американских дипломатов из Ирана 28 января 1980 года.

Эта история легла в основу фильма Бена Аффлека «Операция «Арго» 2012 года.

Проект «Азориан» , 1974 год

Цель — поднять со дна Тихого океана затонувшую советскую подлодку.

В марте 1968 года в северной части Тихого океана, примерно в 2,8 тыс. км от Гавайев, затонула советская подводная лодка К-129 с ядерными баллистическими ракетами на борту. В условиях холодной войны субмарина стала важным источником информации о стратегическом потенциале СССР. После того как СССР прекратил ее поиски, подлодку на глубине около 5 тыс. м обнаружили США. В условиях полной секретности Штаты должны были поднять со дна часть субмарины весом 1,7 тыс. т. Американские инженеры пришли к выводу, что единственно возможный вариант — это использовать большой механический захват и гидравлическую систему на надводном судне.

Hughes Glomar Explorer (Фото: U.S. Government)

США построили судно и назвали его Hughes Glomar Explorer. Согласно легенде, оно принадлежало американскому миллиардеру Говарду Хьюзу, который якобы проводил морские исследования на экстремальных глубинах для добычи там марганца. На строительство корабля ушло четыре года. Он прибыл к месту подъема 4 июля 1974 года и вел работы на протяжении двух месяцев. Примерно на середине подъема подлодка развалилась, и США смогли достать только часть. В ней находились тела некоторых советских моряков. Их похоронили в море. В 1992 году глава ЦРУ Роберт Гейтс в качестве жеста доброй воли передал президенту России Борису Ельцину фильм о церемонии их захоронения.

США хотели вернуться и поднять вторую часть субмарины. Однако еще накануне первого плавания были украдены документы, которые указывали на связь Хьюза с ЦРУ. В 1975 году история привлекла широкое внимание СМИ. СССР взял Hughes Glomar Explorer под наблюдение, и в итоге Белый дом дальнейшие операции отменил.

Скандалы и критика ЦРУ

Критика спецслужбы в основном связана с непрозрачностью и слабой подотчетностью ее деятельности, эпизодами вмешательства во внешнюю политику США (в том числе через подрывные и диверсионные операции), иногда — с эффективностью ее работы.

ЦРУ получила широкую известность в годы холодной войны благодаря серии тайных операций против левых правительств, угрожавших американским интересам или склонявшихся к поддержке СССР. Многие из них негативно сказались на репутации и имидже спецслужбы. Среди них:

Операция «Аякс» (Ajax; совместно с британской MI6) по свержению демократически избранного премьер-министра Ирана Мохаммеда Мосаддыка в 1953 году. Одной из причин стало намерение Моссадыка национализировать нефтяную отрасль. В результате переворота к власти в Иране пришел прозападный шах Мохаммед Реза Пехлеви.

Серия операций в Гватемале (1952–1954), в том числе операция под кодовым названием PBSuccess (по свержению демократически избранного президента Хакобо Арбенса в 1954 году и приведению к власти проамериканского военного правительства).

Участие в операциях на Кубе, направленных на дестабилизацию и свержение революционных властей и убийство руководителей Кубинской революции, в первую очередь Фиделя Кастро. Среди них — неудачная высадка в Заливе Свиней (в 1961-м), операция «Мангуст» (в начале 1960-х годов) и др.

Операции ЦРУ в Лаосе (в 1960–1970-е годы), которые были направлены на создание антикоммунистических вооруженных формирований из хмонгов, которые действовали на стороне королевского правительства и противостояли социалистическим партизанам «Патет-Лао» и их северовьетнамским союзникам.

Финансирование так называемых контрас в Никарагуа (антиправительственных повстанцев, действовавших в стране в 1980-е годы после победы в стране Сандинистской революции). Она стала причиной громкого политического скандала «Иран-контрас» («Ирангейт»), когда выяснилось, что оперативники ЦРУ и ряд должностных лиц США оказались вовлечены в незаконную продажу оружия в Иран (в нарушение эмбарго) для финансирования «контрас».

В истории ЦРУ, как и других разведок, были громкие эпизоды разоблачения оперативников или целых агентурных сетей. В частности, достаточно чувствительным для спецслужбы стал арест 20 сотрудников в Китае в период 2010–2012 годов. Таким образом была разрушена агентурная сеть, существовавшая с 2000-х годов.

В числе провалов американской разведки в основном приводят не только операции, которые не достигли своих целей, но и просчеты, заблуждения и неспособность предотвратить некоторые трагедии. Одна из претензий в том, что ЦРУ не смогло предотвратить теракт 11 сентября 2001 года. Бывший аналитик ЦРУ Пол Пиллар отмечал, что управление называло терроризм и «Аль-Каиду» первостепенной угрозой Соединенным Штатам; в конце 1990-х агентство создало отдельное подразделение, которое наблюдало за бен Ладеном, а президент Билл Клинтон санкционировал операции против «Аль-Каиды».

В 1998 году «колоссальным провалом» ЦРУ комитет сената по разведке назвал то, что США не знали о подготовке Индии к испытанию ядерной бомбы — оно состоялось 18 мая того года. Агентство отчасти реабилитировало себя тем, что вскоре предупредило о таком же испытании в Пакистане (состоялось 28 мая). Позднее выяснилось, что американские спутники засекли подготовку Индии за шесть часов до взрыва, но аналитики ЦРУ тогда не были на дежурстве и в итоге увидели спутниковые снимки на следующее утро, когда испытание уже состоялось.

Майкл Хейден (Фото: Mark Wilson / Getty Images)

Наряду с провалами в разведывательной работе с ЦРУ связан ряд других скандалов, связанных с нарушениями прав человека. Управлению, в частности, вменяют применение пыток в ходе допросов. В 2008 году тогдашний глава агентства Майкл Хейден признал, что его сотрудники применяли пытки при допросах подозреваемых в терроризме. Одним из методов была имитация утопления — допрашиваемого приковывают к доске с приподнятыми стопами, затыкают рот и обматывают голову клейкой лентой, после чего льют на лицо воду, что вызывает сильный страх утонуть. В ЦРУ это расценивали не как пытку, а как «усиленную технику допроса». В 2014 году сенатский комитет по разведке опубликовал доклад о подобных техниках — из него, в частности, стало известно, что эти методы разработали два неназванных психолога без опыта допросов, которые до этого сотрудничали со Школой выживания в чрезвычайных условиях ВВС США; в 2005 году они создали частную компанию, которой ЦРУ отдавало «силовые допросы» на аутсорс.

В разные годы управление проводило эксперименты над людьми. В 2024 году Архив национальной безопасности США раскрыл детали программ под кодовыми названиями MKULTRA, BLUEBIRD и ARTICHOKE, в рамках которых в середине XX века агентство опробовало на людях различные наркотики, гипноз, методы изоляции и социальной депривации в рамках допросов. Эксперименты проводились на людях зачастую без их ведома — в больницах, тюрьмах и даже на конспирологических квартирах; это были граждане как США, так и других стран.

ЦРУ и СВР — сравнение спецслужб

В России за внешнюю разведку отвечает Служба внешней разведки (СВР). Между СВР и ЦРУ налажен диалог — руководители этих ведомств периодически встречаются в третьих странах и проводят телефонные разговоры. Последний такой разговор между руководителями Сергеем Нарышкиным и Джоном Рэтклиффом состоялся 11 марта 2025 года. Тогда они обсудили работу двух спецслужб «по направлениям общего интереса и урегулирования кризисных ситуаций» и договорились регулярно поддерживать контакт, чтобы содействовать международной безопасности и снижать конфронтацию между Москвой и Вашингтоном.

СВР — преемница Пер­во­го глав­но­го управ­ле­ния МГБ — КГБ СССР и Центральной служ­бы раз­вед­ки СССР. Ее статус и деятельность определяет федеральный закон «О внешней разведке» 1996 года — в соответствии с ним, СВР — это составная часть сил безопасности России, подконтрольная президенту. В законе прописано три ключевые цели службы:

предоставление разведданных президенту, правительству и парламенту для того, чтобы они могли принимать решения «в политической, экономической, оборонной, научно-технической и экологической областях»;

создание условий для того, чтобы Россия могла успешно реализовывать свою политику в области безопасности;

содействие экономическому и научно-техническому прогрессу и военно-техническому обеспечению России.

Штаб-квартира СВР России в Москве (Фото: Станислав Красильников / РИА Новости)

Для достижения этих целей СВР может использовать гласные и негласные методы, которые не должны вредить жизням и здоровью людей и окружающей среде.

СВР подчеркивает, что, в отличие от периода холодной войны, когда советские спецслужбы вели разведку практически во всех странах, где работали спецслужбы США и других стран НАТО, в 1990-е она отказалась от глобальных задач и теперь работает только там, где у России есть «подлинные, а не мнимые интересы». Служба считает, что у нее нет основных и второстепенных противников, и отмечает переход спецслужб от конфронтации к сотрудничеству в отдельных областях, где их интересы совпадают. После развала СССР СВР сменила пять руководителей. Нынешний директор — Сергей Нарышкин — возглавляет службу с 2016 года.

Работу ведомства определяет коллегия во главе с директором. В нее входят заместители главы СВР и руководители оперативных, аналитических и функциональных подразделений. Полная структура службы опубликована на ее сайте.