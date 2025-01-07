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Политика ,  
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Трамп после отставки Трюдо вновь предложил Канаде стать 51-м штатом США

Избранный президент США Дональд Трамп после новости об отставке премьер-министра Канады Джастина Трюдо вновь предложил Канаде стать 51-м штатом США.

«Многие люди в Канаде хотели бы быть 51-м штатом. США больше не могут терпеть огромные торговые дефициты и субсидии, необходимые для выживания Канады. Джастин Трюдо знал это и подал в отставку», — написал политик в своей соцсети Truth Social.

Трамп отметил, что присоединение Канады принесло бы ей экономическую стабильность, а также защитило от внешних угроз, исходящих от «российских и китайских кораблей». «Вместе мы были бы великой нацией!» — подчеркнул он.

Трюдо, который руководил правительством c 2015 года, объявил о скором уходе в отставку накануне. На фоне резкого падения рейтинга премьера его отставки потребовали партийные организации в Квебеке, Онтарио и провинциях на побережье Атлантического океана. Также против Трюдо выступила бывший вице-премьер Кристиа Фрилэнд, обвинившая его в неспособности разрешить экономические трудности. Ожидается, что за два последующих месяца Либеральная партия выберет нового лидера, который попытается победить на парламентских выборах консерваторов во главе с Пьером Пойевром, отмечает CBC.

Джастин Трюдо объявил о скорой отставке с поста премьера Канады
Политика
Джастин Трюдо

Трамп заявил о желании сделать Канаду 51-м штатом США в начале декабря, в разговоре с Трюдо. Республиканец пояснил, что такой вариант возможен, если введенные им 25-процентные пошлины «убьют» канадскую экономику. Эта фраза вызвала «нервный смех» среди участников встречи, передавал Fox News.

Будущий президент связывал введение 25-процентных пошлин на канадские товары (а также товары из Мексики, которой он также предлагал присоединиться к США) с проблемой нелегальной миграции и наркотиков через границу с этими странами. По его словам, сегодня наркотики поступают в страну в невиданных ранее масштабах, при этом и Мексика, и Канада имеют право и власть «легко решить эту давно назревающую проблему».

В 2023 году на США пришлось около 83% мексиканского экспорта и 75% — канадского. Введение пошлин станет нарушением Соглашения о торговле между США, Мексикой и Канадой (USMCA), заключенного Трампом в 2020 году и пришедшего на смену NAFTA, отмечал Reuters.

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Авторы
Илья Пламенев Илья Пламенев
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